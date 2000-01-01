náhledy
Nejvyšším státním vyznamenáním České republiky jsou dva řády a dvě medaile. Jak vypadají, komu jsou určeny a jak se vlastně správně nosí? Prezident dle zákona může státní vyznamenání předávat o jednom ze dvou řádových dní. Těmi jsou 1. leden jako Den obnovy samostatného českého státu a 28. říjen, tedy Den vzniku samostatného Československa. Z pravidla však existuje výjimka – zahraniční osobnosti může vyznamenat i mimo tyto dny.
Slavnostní ceremoniál s předáváním vyznamenání se odehrává ve Vladislavském sále Pražského hradu. Tuto tradici zavedl první český prezident Václav Havel. Fotografie zachycuje sál během nácviku k předloňskému ceremoniálu.
Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva (vlevo), následovaný Řádem T. G. Masaryka.
Speciálním případem je Řád bílého lva s takzvanou kolanou (uprostřed), tedy řádovým řetězem.
Řád bílého lva, jakožto nejvyšší vyznamenání, mohou z rukou prezidenta získat osobnosti, jež se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o Českou republiku. Dělí se na občanskou a vojenskou skupinu a pět tříd dle míry zásluh – první je nejvyšší.
Podoba řádu se mezi třídami mírně liší počtem ozdob a použitím drahých kovů. Klenot má však vždy podobu pětidílné hvězdice s granátově červeným smaltovaným povrchem a cípy, které propojují lipové lístky. V jeho středu je umístěn korunovaný dvouocasý lev.
Na rubu klenotu je ve středu velký znak České republiky, obkroužený modře vyvedeným opisem Pravda vítězí. K prvním dvěma třídám rovněž náleží osmicípá řádová hvězda. Na snímku je řád první třídy občanské kategorie – rozlišujícím znakem jsou dvě palmové ratolesti na vrcholu klenotu.
Vojenský Řád bílého lva první třídy. Na vrcholu klenotu jsou oproti občanské skupině dva zkřížené meče. Specifická pravidla platí i pro udílení řádu. Českým občanům může být pouze propůjčen – pozůstalí jej tedy po úmrtí vyznamenaného musí vrátit prezidentské kanceláři. Udělit jej prezident smí jen cizím státním příslušníkům.
Ve zvláštních případech patří k Řádu bílého lva první třídy ještě kolana, tedy řádový řetěz. Ten může být udělen pouze hlavám států.
Druhým nejvyšším státním vyznamenáním je Řád T. G. Masaryka. Dělí se do pěti tříd dle míry zásluh, první třída je nejvyšší.
Určen je osobám, jež se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity či lidských práv. Marta Kubišová dostala řád T. G. M. 1. třídy v roce 2023.
Řád T. G. Masaryka má podobu pěticípé modře smaltované hvězdice s reliéfem prvního československého prezidenta ze zlaceného stříbra ve středu. Na středu rubu je umístěn velký státní znak České republiky s lipovým lístkem, obkroužený řádovým heslem Věrni zůstaneme. K prvním dvěma třídám náleží i osmicípá hvězdice.
Pro udělování či propůjčování řádu T. G. Masaryka platí stejná pravidla jako pro nejvyšší státní vyznamenání: prezident jej může udělit občanům jiných států, občanům České republiky se pouze propůjčuje.
Správné nošení řádů určují pravidla: Václav Klaus v době, kdy byl hlavou státu, pózuje ve fraku, na němž jsou připnuté osmicípé hvězdice náležící k prvním třídám Řádu bílého lva (nahoře) a T. G. Masaryka (dole).
Samotný Řád bílého lva se pak dle pravidel nosí na spodní části takzvané velkostuhy. Právě hlavě státu během funkčního období náleží oba řády prvních tříd.
Na slavnostním ceremoniálu prezident rovněž předává dva druhy medailí, jež jsou nižším státním vyznamenáním České republiky. Medaile se vždy udělují.
Medaile Za hrdinství je stříbrná s reliéfem dvouocasého lva na žluté stužce. Ta je uprostřed rozdělena českou trikolorou.
Má jen jednu třídu a uděluje se osobám, jež se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu jiného člověka, hrdinství v boji či záchranu „značných materiálních hodnot.“
Medaile Za zásluhy měla ještě loni třídy tři, ale protože se nevyužívaly, novela zákona je zrušila. Stylizovaný reliéf lipových listů je v prvním stupni ze zlaceného stříbra, v druhém stupni byla medaile stříbrná a ve třetím bronzová. Žlutou stužku odlišoval počet fialových pruhů.
Prezident medaili uděluje za zásluhy o stát v nejrůznějších oblastech. Patří sem věda a technika, hospodářství, kultura, umění, ale i bezpečnost státu či občanů. Nově se také uděluje za oblasti sociální a charitativní a také za dobrovolnictví či zdravotnictví.
