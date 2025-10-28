Prezident Petr Pavel opět 28. října ve Vladislavském sále Pražského hradu během slavnostního ceremoniálu předá státní vyznamenání České republiky. Během svého funkčního období již potřetí ocení vybrané osobnosti za přínos české společnosti, tentokrát zhruba pět desítek lidí.
Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce
Udílení vyznamenání se řídí podle komplikovaných pravidel.Kdo může řády či medaile získat a jakou formou? Přehled všech vyznamenání najdete v galerii.
