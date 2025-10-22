Loni se na střední školy hlásilo přes 102 tisíc deváťáků a letos to nebude o moc jiné. I když definitivní počty žáků posledních tříd základních škol ministerstvo školství zatím nemá, podle velmi hrubého odhadu by jich mělo být zhruba 101,5 tisíc, jak redakci iDNES.cz sdělila mluvčí rezortu Veronika Lucká Loosová.
Konkurence je velká, počet přihlášek omezený a školy jsou do velké míry vázané výsledky jednotné přijímací zkoušky. Při výběru té správné školy je potřeba zvážit nejen obor, budoucí uplatnění a šanci na přijetí, ale i školní klima, zapojení do místní komunity a přístup k problémům, které mohou během studia přijít. I když hodně se dá vyčíst třeba z webu nebo z veřejně dostupných informací o úspěšnosti absolventů, to nejdůležitější se dá „nasát“ přímo na místě – s lidmi, kteří školu tvoří.
Kam zajít na veletrh středních škol, jak využít dny otevřených dveří a na co se zaměřit, abyste se z pasivního diváka a příjemce informací proměnili v aktivního zájemce, který ví, co přesně chce zjistit?
Veletrhy, burzy a přehlídky středních škol
Hlavní výhoda veletrhů středních škol spočívá ve velkém množství prezentovaných škol na jednom místě. Pokud byste se ale na veletrh vydali bez přípravy, v množství informací se zaručeně ztratíte. Začněte tím, že projdete nabídku všech oborů a vyberete ty, které vašeho deváťáka zajímají nebo mu přijdou nejméně strašné. Na veletrh pak jděte s cílem zjistit více o škole (školách), které tyto obory nabízejí.
Výhodou je možnost vstřebat velké množství informací na jednom místě, možnost kontaktu „na živo“ s lidmi zastupujícími danou školu a také, což spíš platí u menších oborů, možnost poznat potenciální nové spolužáky. Veletrhy a burzy jsou také zpravidla organizované po okresech, takže cílí na deváťáky z příslušné oblasti a nemusíte za nimi jezdit daleko.
Nevýhodou je zpravidla rušná atmosféra a velký počet návštěvníků, což může proces získávání a třídění informací značně narušit, hlavně u introvertů. I tak je ale dobré o veletrzích vědět, protože některé mají webovou verzi, kde si najdete další důležité informace o školách, které vás zajímají. Třeba termínů dnů otevřených dveří.
Veletrhy, burzy a přehlídky středních škol, které se konají v druhé polovině října nebo později, najdete v tabulce níže. S podrobnějšími informacemi vybíráme ty nejzajímavější.
|Název akce
|Datum
|Kde se koná
|Burza škol v Jindřichově Hradci 2025
|23. října 2025
(08:30 – 16:00)
|VŠE, Jarošovská 1117, sál Fakulty managementu
|Veletrh středních škol Tak kam?! Vyškov
|23. října 2025
(09:30 – 17:00)
|Besední dům, Jana Šoupala 137
|Burza práce a vzdělání Olomouc
|23. října 2025
(09:00 – 17:00)
|Výstaviště Flora Olomouc – pavilon A, Wolkerova 17, Olomouc
|Přehlídka středních škol Svitavy 2025
|23. října 2025
(09:00 – 17:00)
|Kulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy
|Trh vzdělávání a uplatnění 2025 (Třinec)
|23. října 2025
(10:00 – 16:00)
|Hala STARS v Třinci
|Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2025
|24. – 25. října 2025
|Společenské centrum Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
|Kam na školu? kam do učení? kam za vzděláním?
|4. listopadu 2025 (09:00 – 16:00)
|Společenský areál Mže, Hornická 1695, Tachov
|Českolipská burza škola 2025
|4. listopadu 2025 (09:00 – 17:00)
|Kulturní dům Crystal v České Lípě, ul. Boženy Němcové 2942
|Výstava vzdělávání 2026 – Chomutov
|4. – 5. listopadu 2025
|Městská sportovní hala v Chomutově
|Scholaris – Přehlídka středních škol Jeseník
|4. listopadu 2025 (08:00 – 17:00)
|Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník, U Jatek 916/8
|Volba povolání 2025 Karviná
|5. listopadu 2025
(10:00 – 17:00)
|Obecní dům Družba, Karviná – Fryštát
|Veletrh vzdělávání Zlín
|5. listopadu 2025 (09:00 – 18:00)
|Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556
|Veletrh středních škol (Ostrava)
|5. listopadu 2025
|OC FUTURUM OSTRAVA
|Vzdělání a řemeslo 2025
|6. – 8. listopadu 2025
|Výstaviště České Budějovice
|Scholaris – Přehlídka středních škol Šumperk
|6. listopadu 2025 (08:00 – 17:00)
|Gymnázium, Šumperk, Masarykovo nám. 8
|Veletrh středních škol Tak kam?! Tišnov
|6. listopadu 2025 (14:00 – 17:00)
|ZŠ Smíškova, Smíškova 840
|Festival vzdělávání 2025
|6. listopadu 2025 (08:00 – 17:00)
|Dolní 183, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
|TECHDAYS aneb technický veletrh vzdělávání
|7. – 8. listopadu 2025
|Zahrada Čech
|Veletrh vzdělávání Uherské Hradiště
|7. listopadu 2025 (09:00 – 17:00)
|Klub kultury Uherské Hradiště, Hradební 1198
|Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Náchod
|7. – 8. listopadu 2025
|T. J. Sokol, Tyršova 207, Náchod
|Břeclavský fortel 2025
|11. listopadu 2025 (08:30 – 16:00)
|Dům školství Břeclav
|Scholaris – Přehlídka středních škol Přerov
|11. listopadu 2025 (08:00 – 17:00)
|Střední škola technická, Kouřílkova 1028/8, Přerov
|Volba povolání 2025 Havířov
|11. listopadu 2025 (09:00 – 17:00)
|Sportovní hala Slávie Havířov
|Veletrh vzdělávání Vsetín
|12. listopadu 2025 (08:30 – 17:30)
|Dům kultury, Svárov 1055, Vsetín
|Přehlídka středních škol v Mělníku
|13. listopadu 2025 (09:00 – 15:00)
|Masarykův kulturní dům Mělník
|Vzdělávání 2026 Žatec
|13. listopadu 2025
|Obchodní akademie a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, Svatopluka Čecha 1180
|ARTIFEX – veletrh středních škol a zaměstnanosti
|13. listopadu 2025 (09:00 – 16:00)
|Školní dílny SPŠ a OA v Bruntále, Kavalcova 814/1, Bruntál (
|Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Hradec Králové
|14. – 15. listopadu
|Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375/1, 500 03 Hradec Králové
|Scholaris – Přehlídka středních škol Prostějov
|19. listopadu 2025 (08:00 – 17:00)
|Společenský dům Prostějov, Komenského 6
|Volba povolání 2025 Orlová
|19. listopadu 2025 (10:00 – 16:00)
|Dům kultury města Orlové
|Hitparáda škol a zaměstnavatelů Parádního kraje
|21. listopadu 2025 (09:00 – 17:00)
|Enteria arena, Pardubice
|Veletrh vzdělávání Louny
|26. listopadu 2025
|OA a SOŠ generála Františka Fajtla, Louny, Osvoboditelů 380
|SCHOLARIS Olomouc
|26. – 27. listopadu
|SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79
|Burza škol v Novém Boru
|27. listopadu 2025
|ZŠ Nový Bor, nám. Míru 128
|Schola Pragensis 2025
|27. – 29. listopadu
|Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle
|Veletrh středních škol Tak kam?! Brno
|28. – 29. listopadu
|Veletrhy Brno, pavilon G2, Výstaviště 405/1
|Student a Job
|5. – 6. prosince 2025
|Ostrava, Černá louka
Schola Pragensis 2025
Kdy: 27. listopadu – 29. listopadu 2025
Kde: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 - Nusle
Schola Pragensis 2025 je nejen veletrh, ale také aplikace, kterou doporučujeme všem, kdo zvažují nějakou střední školu v Praze a na veletrh se jim nechce nebo nemohou. Pro vstup se musíte registrovat pomocí platné e-mailové adresy a hesla, jaké si nastavíte. Školy jsou pak rozdělené podle kategorií a najdete tu i ty, které na veletrhu nevystavují. Některé mají aspoň vyplněný profil, u dalších najdete odkaz na web a adresu. Každopádně je to dobrý odrazový můstek pro zjištění, jaké školy ve vybraném oboru vůbec fungují.
Samotný veletrh se pak koná od čtvrtka 27. do soboty 29. listopadu v Kongresovém centru na Vyšehradě, od 8:30 do 18 hodin, v sobotu pak veletrh končí už v 15 hodin.
Technický veletrh vzdělávání TECHDAYS v Litoměřicích
Kdy: pátek 7. – sobota 8. listopadu 2025
Kde: areál Zahrada Čech (výstaviště) v Litoměřicích
Zájemce o technické obory by mohl potěšit technický veletrh vzdělávání TECHDAYS v Litoměřicích v areálu Zahrady Čech. Je určený jak pro deváťáky, tak pro studenty středních škol, kteří už uvažují o pracovním uplatnění nebo dalším studiu. Pořadatelé, mezi které patří i pobočka úřadu práce v Litoměřicích, zvou hlavně žáky z Litoměřicka, Roudnicka, Lovosicka a Ústecka. A aby je nalákali co nejvíc, připravili si pro ně soutěž o iPad 11" 128GB.
Vybírám střední v Královéhradeckém kraji
Kdy: pátek 14. – sobota 15. listopadu 2025
Kde: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 1, Hradec Králové
S výběrem střední školy v Královéhradeckém kraji pomůže přehlídka a také webová prezentace s názvem Vybírám střední. Přehlídka škol probíhá postupně v pěti městech Královéhradeckého kraje, v samotném krajském městě to bude 14. a 15. listopadu.
Kromě více než 80 středních škol se představí také přes 30 zaměstnavatelů. Svůj stánek zde má také úřad práce, který přinese kariérní poradenství. Nejzajímavější budou ale komentované show představující různé profese a také možnost vyzkoušet si budoucí povolání v praktické zóně.
Tak kam?! Jihomoravský kraj
Kdy: pátek 28. – sobota 29. listopadu 2025
Kde: Veletrhy Brno, pavilon G2, Výstaviště 405/1, Brno
V Jihomoravském kraji se koná série veletrhů středních škol s podtitulem Tak kam?! Webové stránky poradí s přihláškou, výběrem oborů budoucnosti a nabízí i kompletní seznam středních škol v regionu.
Příslušné webové stránky jsou přehledné, barevné, vytvořené s vtipem a tak, aby byly co nejlákavější a nejsrozumitelnější pro věkovou skupinu, které jsou určené. Pokud žijete v tomto regionu, rozhodně doporučujeme si je projít, dozvíte se spoustu informací příjemnou formou, a to jak o konkrétních školách, tak o termínech, přijímacím řízení a všech „nudných detailech“, které jsou s výběrem školy běžně spojené.
Veletrhů se koná v nejbližších týdnech v různých městech Jihomoravského kraje více. V Boskovicích se školy prezentovaly už na začátku října, v Brně to bude 28. a 29. listopadu.
Burza středních škol Scholaris
Kdy: středa 26. – čtvrtek 27. listopadu 2025
Kde: Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
V Olomouckém kraji zase funguje burza středních škol Scholaris. Koná se během listopadu v bývalých okresních městech Olomouckého kraje. První se koná 4. listopadu v Jeseníku a poslední 26. a 27. listopadu v Olomouci. Bližší informace o burze zjistíte z webovek, seznam škol a oborů ale neobsahují. K tomu si musíte na veletrh zajít.
Dny otevřených dveří
Další dobrou příležitostí, jak se seznámit s vybranou školou, je využít dne otevřených dveří. V seznamu dnů otevřených dveří si můžete najít konkrétní školu nebo si vybírat podle kraje. Většina škol se zájemcům o studium otevře na pár hodin v odpoledních hodinách, jsou ale i takové, u kterých den otevřených dveří znamená doslova celý vyučovací den od 8 ráno až třeba do 18 hodin.
Většina škol pořádá několik dnů otevřených dveří, mnohé mají termín v každém měsíci od října do konce ledna. Při hledání termínů najdete i únorové, když už se podávají přihlášky.
Největší výhodou návštěvy školy je to, že budoucí student uvidí na vlastní oči prostředí, do kterého by měl v případě přijetí denně docházet. Zjistí, jak je na tom škola s technickou vybaveností, jak vypadají tělocvičny, učebny, šatny, toalety a jídelna či bufet, a zejména to, zda se v ní cítí příjemně. Den otevřených dveří zahrnuje většinou prohlídku s průvodcem, návštěvu vyučovací hodiny, možnost položit otázky, které vás zajímají, nebo si promluvit se současnými studenty.
Kolik studentů školy přijmou v roce 2026/2027?
Když už si vyberete školu a obor, který se vám líbí, nastává druhá otázka: Jak je to s kapacitou oboru? Kolik studentů na něj přijímají a má vůbec cenu se hlásit? Na to vám úplně odpovědět nedokážeme, vypsání počtu přijímaných studentů je totiž plně v kompetenci škol a pro příští školní rok 2026/27 o něm ještě není rozhodnuto.
Kdy to bude jasné? Až na konci ledna. „Definitivní čísla budou známa až při vyhlášení 1. kola (od 15. do 31. ledna), kdy ředitelé zveřejní počty přijímaných do konkrétních oborů a forem a zaměření a zanesou je do DiPSy nejpozději do 31. 1. 2026, resp. do pondělí 2. 2. 2026,“ upřesnila mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová. Hned po zanesení počtu přijímaných do systému DiPSy bude spuštěno elektronické podávání přihlášek, které potrvá od začátku února do 20. února 2026. Vše o termínech přijímacího řízení najdete v tomto článku.
V minulém roce byla nejvíc „nedostatková“ místa na gymnáziích v hlavním městě. Problém byl částečně způsobený i tím, že do Prahy se hlásí i žáci ze Středočeského kraje. Podobný převis zájmu zaregistrovala ale i gymnázia v Jihomoravském kraji.
A co když se deváťák nedostane na školu, po které touží? Nevěšte hlavu, střední škola neznamená doživotní ortel nad jeho životem. „Tím, že rodič dá dítě na nějaký konkrétní obor, se pro něj cesta rozhodně neuzavírá. Dítě si pak klidně může udělat maturitu a jít na vysokou, i takové případy tady máme,“ řekl v rozhovoru na toto téma Aleš Jurečka, zkušený ředitel Střední školy polytechnická v Olomouci, která pravidelně hostí přehlídku Scholaris.
A poradil také rodičům, kteří váhají, zda dát dítě na vybranou školu, zda ji zvládne. Jeho slova by mohla mnohým nejistým rodičům vlít do žil naději a povzbuzení pro správné rozhodnutí: „ Pokud si nejste jistí, není problém zvolit nižší úroveň. V době puberty se dítě hodně vyvíjí a není pro něj problém z jednodušší úrovně poskočit výš a vše dohnat. Když je to opačně a dítě nezvládá, je otrávené a znechucené, má pak i špatnou zkušenost, kdy se pro něj jen stěží hledá nějaká vzdělávací cesta.“