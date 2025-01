Nedodržel slib, že bude prezident všech, říká Babiš o Pavlovi po dvou letech

V pondělí 13. ledna to budou přesně dva roky od prvního kola poslední volby hlavy státu a iDNES.cz požádal všechny tehdejší Pavlovy soupeře, aby zhodnotili jeho počínání na Hradě, co by ocenili a co naopak současnému prezidentovi vytkli.

Předseda opozičního ANO, bývalý premiér Andrej Babiš nenašel na Pavlovi dobrého nic. „To hodnocení zůstává stejné jako po prvním roce. Pan prezident bohužel nedodržel slib, který lidem dal, že bude prezidentem všech, a stále více jde vládní koalici na ruku. Třeba je i naoko pokárá, ale jakékoliv rozhodnutí je vždy naprosto v jejich prospěch,“ uvedl Babiš.

„Naposledy se to potvrdilo u rozpočtu na rok 2025, který i přes výhrady svých poradců podepsal. Nejvíce mu ale vyčítám, že nezabránil zrušení mimořádné valorizace důchodů, čímž vláda seniory trvale okradla o tisíc korun měsíčně. On tu možnost měl, ale rozhodl se raději podržet vládu,“ říká Babiš.

Nerudová nikdy nelitovala podpory Pavla

Diametrálně odlišně vnímá Petra Pavla europoslankyně za STAN Danuše Nerudová. „Za dva roky výkonu mandátu pana prezidenta Pavla jsem nikdy nelitovala své podpory, kterou jsem mu se svým týmem a tisícovkami dobrovolníků dala před druhým kolem prezidentské volby,“ prohlásila.

„Velmi si vážím jeho civilního a důstojného přístupu k výkonu funkce hlavy státu. Je osvěžující mít možnost znovu pohlédnout na Pražský hrad bez pocitu studu. Prezident Pavel přináší české společnosti klidnější a smířlivější atmosféru. Oceňuji jeho cesty do regionů a vřelé lidské momenty, které výrazně kontrastují s přístupem jeho předchůdce,“ zhodnotila Pavla pro iDNES.cz Nerudová.

Zdá se jí také, že spory v jeho týmu, které mohly v prvním roce brát Pavlovi mnoho energie, ustaly. „Velmi si cením jeho proevropských a prozápadních postojů, stejně jako jednoznačné podpory Ukrajině v jejím boji proti ruské agresi. Oceňuji také jeho postoj k přijetí eura v ČR. Při letošním novoročním projevu hlavy státu jsem si znovu uvědomila, jak důležitou změnu se podařilo v roce 2023 na Pražském hradě dosáhnout,“ dodala Nerudová.

Fischer oceňuje, že Pavel na rozdíl od Zemana dodržuje ústavu, chyby vidí u výběru soudců

Senátor Pavel Fischer sdělil iDNES.cz, že u prezidenta Petra Pavla oceňuje, že dodržuje ústavu a dbá na vážnost úřadu. „To je velká změna ve srovnání s jeho předchůdcem. A také oceňuji, že, když jsem ho požádal, našel si čas na rozhovor mezi čtyřma očima o otázkách, které považuji za zásadní z hlediska zájmů České republiky,“ uvedl Fischer.

Z hlediska výkonu funkce je podle něj Pavlovou nejvážnější chybou jeho nedostatečná role vůči Ústavnímu soudu. „Navrhoval zpravidla velmi slabé kandidáty na ústavní soudce. Proces nastavil, jakoby se jednalo o soutěž krásy. A přitom měl možnost věci korigovat, ale jakoby nechápal význam této instituce pro chod státu. Tak špatný výběr kandidátů mě zaskočil. Zdůrazňoval, že hlavním kritériem výběru byla pestrobarevnost. Jenže to je omyl. Měl navrhovat především osobnosti, které obstály, které vynikly a jsou schopny jít proti proudu, které vynikají svým charakterem a nedají svou kůži lacino,“ tvrdí Fischer.

„Nemám na mysli jen případ soudce Fremra, u nějž zcela podcenil jeho sporné angažmá soudce před rokem 1989. Prezident předkládal i takové kandidáty, kteří neměli valné profesní zkušenosti, takže nám namísto výsledků své práce například vyprávěli o svých osobních pocitech, jako předvedla jedna kandidátka,“ uvedl senátor Fischer.

Podle Hilšera Pavel dobře reprezentuje v zahraničí, ale nahrává miliardářům

Bývalý senátor Marek Hilšer, který stejně jako Fischer kandidoval na Hrad celkem dvakrát, ohodnotil Pavla stručně.

„Oceňuji, že pan prezident dobře reprezentuje naši zemi v zahraničí. Mrzí mě, že neotvírá důležitá politicko-filozofická témata o směřování naší společnosti. Nahrává to top klientelistickým miliardářům, kteří ovládají politickou scénu a přivlastňují si stát pro svůj vlastní prospěch,“ napsal iDNES.cz Hilšer.

Podle podnikatele Karla Diviše, je na prezidentovi Pavlovo vidět, že vůbec nerozumí ekonomice. „Pokud chce úřad vykonávat jen jako komunistický kladeč věnců, má na to právo a možná to nemusí být po zkušenostech s předchozími prezidenty úplně špatně. Pak ale ať se do ekonomických témat raději nepouští vůbec,“ doporučuje Diviš. Vadí mu Pavlovo smýšlení o euru. „Jeho donátory propašovaná věta do novoročního projevu 2024 o zavedení eura de facto na čtvrt roku ochromila politické dění a chod státu,“ tvrdí Diviš.

„A vrcholem pro mě je podpis státního rozpočtu na rok 2025. Jak chceme, aby lidé dodržovali a respektovali zákony, když nejvyšší ústavní činitel podepíše ekonomickou normu číslo jedna, tedy rozpočet, přestože on i všichni jeho poradci dobře ví, že jsou v něm některá cinklá čísla. Co je to za signál směrem k veřejnosti, k rodinám, k dětem?“ uvedl Diviš.

„Jinak je pravda, že v roli státu působí Petr Pavel navenek velmi důstojně, seriózně a reprezentativně a pochopitelně se mu nedá upřít ani jeho celoživotní profesní znalost armády. Mnohé, včetně mě, možná mírně překvapilo, že jako jeden z prvních českých „mainstreamových“ politiků prohlásil, že Ukrajina bude muset udělat pro ukončení války s Ruskem také nějaké kompromisy,“ uvedl neúspěšný prezidentský kandidát. První opravdu veledůležitou vnitropolitickou zkoušku Pavla ale podle Diviše bude jeho postup po parlamentních volbách před sestavováním nové vlády.

Jako jediný z účastníků první volby hlavy státu přede dvěma lety odmítl hodnotit Petra Pavla lékař a bývalý rektoru Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Otázku si přečetl, nereagoval a pak jen vzkázal, že se už k tomu, co se stalo před dvěma lety, nechce vracet. Poslední z účastníků prezidentské volby před dvěma lety exministr Jaroslav Bašta loni zemřel.