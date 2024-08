Stačí vyfotit doma v ledničce a nabídnout. Sdílením jídla se dá také ušetřit

Nebyli jsme nic víc než maso. Ruští zajatci líčí hrůzy z vlastní armády

První, co jsem pocítil, byl strach. Tento a jiné podobné výroky zní od ruských válečných zajatců, když popisují zážitky spojené s šíleným způsobem válčení jejich armády. Není nic, co by je mohlo...