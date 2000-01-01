náhledy
17. listopadu 2025 si připomínáme 36. výročí sametové revoluce. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva vždy přitáhne do ulic tisíce lidí, atmosféra roku 1989 je však neopakovatelná. Podívejte se, jak se od té doby proměnila další města, kudy kráčela revoluce!
Autor: Getty Images
Rok velkých společenských a politických změn v našem státě začal už v lednu během tzv. Palachova týdne. 18. ledna 1989 se u příležitosti 20. výročí upálení Jana Palacha konala demonstrace na Václavském náměstí v Praze.
Autor: ČTK
Jednotky Veřejné bezpečnosti stály v lednu 1989 i před obchodním domem Máj. Z této strany dnes budovu zdobí dílo Davida Černého.
Autor: Karel Bucháček
Mezinárodní den studentstva odkazující na studentské bouře, zatýkání studentů a zavření vysokých škol ze 17. listopadu 1939 dal dějinné události opět do pohybu. Sametová revoluce začala během vzpomínkové akce na Albertově 17. listopadu 1989.
Autor: Karel Bucháček
Další pohled na Albertov plný příslušníků bezpečnosti, kteří měli demonstraci kontrolovat. Tisíce lidí se vydaly směrem k Národnímu divadlu a policie měla zabránit jejich příchodu na Václavské náměstí.
Autor: Karel Bucháček
Tvrdý zásah bezpečnostních složek proti studentům strhl veřejné mínění na stranu demonstrantů a posílil sjednocení občanů a jejich aktivizaci proti politickému zřízení. Na snímku z 21. listopadu 1989 kladou lidé květiny a svíčky u sochy svatého Václava na Václavském náměstí.
Autor: Petr Josek, ČTK
21. listopadu promluvil Václav Havel poprvé z balkonu Melantrichu na Václavském náměstí v Praze. 23. listopadu se zde pak odehrála největší demonstrace, na které se sešlo na 300 tisíc lidí.
Autor: Getty Images
Nadšení nepolevovalo a v sobotu 25. listopadu 1989 bylo na manifestaci na Letné až 800 tisíc lidí.
Autor: Getty Images
Ani další velká česká města nezůstala během revolučních událostí v listopadu 1989 stranou. Demonstranti se sešli též na Žižkově náměstí v Hradci Králové (dnes Velké náměstí).
Autor: archiv Miloše Hofmana
Lidé v Hradci Králové dostávali informace postupně. Kdo poslouchal Svobodnou Evropu, měl je již 17. listopadu večer.
Autor: Ladislav Chytrý
Revoluce pak do Hradce Králové dorazila 20. listopadu 1989 s příchodem vysokoškoláků z Prahy.
Autor: Ladislav Chytrý
V úterý 21. listopadu se studenti scházejí u zimního stadionu v Hradci a vydávají se směrem na Žižkovo náměstí.
Autor: Ladislav Chytrý
Průvod demonstrantů od továrny Foma do centra Hradce
Autor: Ladislav Chytrý
V prosinci pak vyrostla na Gottwaldově náměstí v Hradci Králové i hladová zeď z krabic (12. prosince 1989)
Autor: archiv Miloše Hofmana
Dnešní Ulrichovo náměstí v Hradci Králové neslo název po Dr. Františku Ulrichovi od roku 1925. Od roku 1953 do roku 1990 bylo pojmenováno po Klementu Gottwaldovi.
Autor: archiv Miloše Hofmana
Od pondělí 27. listopadu byla po celé republice naplánována generální stávka. Protestující se sešli také před Východočeským divadlem v Pardubicích
Autor: archiv Klubu přátel Pardubicka
Studenti gymnázia a VŠCHT pochodují ulicemi Pardubic.
Autor: Radan Duchoň
Generální stávka probíhala také v Jaroměři (27. listopadu 1989).
Autor: Josef Podvalský
Po prezidentu Gottwaldovi bylo do roku 1989 pojmenováno i město Zlín. V listopadu 1989 zde před budovou radnice protestovali studenti požadující odchod komunistů z čelních funkcí u MNV. (Fotografie z knihy Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně autora Františka Bobáka)
Autor: A. Hoke, Státní okresní archiv Zlín, MAFRA
Demonstrace na podporu studentů se konaly také na náměstí Svobody v Brně, kde se od pondělí 20. listopadu 1989 scházely desetitisíce lidí. Na snímku náměstí Svobody v Brně koncem 80. let
Autor: encyklopedie.brna.cz
Masarykova ulice v Brně v 80. letech
Autor: encyklopedie.brna.cz