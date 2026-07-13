S každou výstrahou před silnými bouřkami, které doprovází přívalové deště, kroupy a nárazy větru, přichází od meteorologů i rady, co dělat pro ochranu zdraví a majetku. Vítr a kroupy umí napáchat školy na majetku a způsobit komplikace v energetice, dopravě a zemědělství.
Před tím, než udeří silný vítr, měli by všichni zajistit okna, dveře, skleníky a volně položené předměty na terasách, balkonech a zahradách.
|
Celé Česko zasáhnou velmi silné bouřky s kroupami
Jakmile bouřka udeří, pravidlo číslo jedna zní: Raději počkejte, než se přežene.
Pravidlo číslo dva: když už vás to chytí na cestě, rychle se schovejte, například v hustém lese nebo nižším porostu. Rozhodně nezůstávejte ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy.
|
Za bouřky jděte dovnitř, před bleskem ochrání také les. Hlavně si nelehejte
Jak ochránit dům při bouřce?
Budovy opatřené hromosvodem jsou nejjistější útočiště, i zde je však třeba dodržovat několik základních pravidel. I když se vám bouřka líbí a rádi dýcháte bouřkový vzduch nabitý elektřinou, v zájmu bezpečnosti radši zavřete okna a dveře. Nezdržujte se ani na balkoně, ať vás nenabije energií víc, než potřebujete!
Jak se připravit na chvíle bez proudu
Dále pozor na elektroniku a další domácí pasti. Mnohá varování se týkají například pouštění vody z vodovodu, protože elektřina si umí najít cesty, které byste ani nečekali.
A dost podstatnou ochranou je také pojistka domácnosti a nemovitosti. Klíčové je dobře si nastavit pojistné částky, přemýšlet, kde můj dům, byt nebo chata stojí. A připojistit se proti živelním pohromám.
Je třeba vypnout počítač v případě bouřky?
Pokud máte na hlavním rozvaděči instalovanou přepěťovou ochranu, jsou vaše spotřebiče v bezpečí. Pokud ji nemáte, vypnout byste měli hlavně stolní počítače, které by při výpadku proudu mohly vyhořet. Doporučuje se odpojit od zásuvek veškerou elektroniku. Bouřka je očistný čas, tak se raději k elektrospotřebičům nepřibližujte vůbec.
Pokud musíte, můžete mobilní telefon či notebook používat, ale pouze pokud není připojen k nabíječce.
Od přívodu proudu odpojte také:
- televizi
- set-top boxy, modemy a routery
- nabíječky na mobily
- rychlovarné konvice
- toustovače
- fény a žehličky na vlasy
Mohu při bouřce telefonovat?
„Telefonování přes pevnou linku je při bouřce rizikové, protože blesk může přes venkovní vedení proniknout až do sluchátka a způsobit úraz,“ varuje O2.
Co když jedu při bouřce v autě?
Auto je dostatečná ochrana před blesky, pokud dobře zavřete okénka i dveře. Nemusíte zastavovat, jen dávejte pozor na silný déšť a vítr, který může na vozovku nečekaně shazovat větve a další předměty. To však neplatí o autech vyrobených i z jiného materiálu než kovu, například pro auta se stahovací střechou.
|
Osm rad, co byste měli a neměli dělat při bouřce
Bezpečí na zahradě
To, že je zahrada vaše, neznamená, že je úplně bezpečná. V případě bouřky už vůbec. Kvůli silnému větru se vyplatí uklidit nebo alespoň pevně zajistit všechny volné předměty, aby je neodnesl vítr a nezpůsobily další škody. Hlavně zahradní stroje i náčiní s kovovými částmi, hrábě a lopaty. Pojišťovny to doporučují v pokynech, co dělat před bouřkou, abyste ochránili svůj majetek.
Ukliďte i dětskou trampolínu. Nejen kvůli bleskům, ale silný vítr by mohl její střed použít jako plachtu a zavát ji tam, kam byste neradi. To samé platí u všech zahradních dekorací, u nichž nechcete, aby se větrem poničily. Nebo někoho poranily.
V podmínkách pojištění pro případ poškození majetku cizími předměty v silném větru se totiž u většiny pojišťoven uvádí, že pojistník učiní přiměřená opatření k ochraně svého majetku před předvídatelnými riziky. Tím se myslí právě upevnění nebo zabezpečení věcí, aby nemohly být odneseny větrem a způsobit škodu na cizím majetku. Pokud pojišťovna zjistí, že pojistník tuto povinnost zanedbal, může to vést k odmítnutí pojistného plnění nebo jeho snížení.
|
V případě živelné pohromy nemusí pojistka stačit. Řešení je snadné, radí expert
Když je bouřka na spadnutí, je už většinou pozdě dohánět prevenci, ale když budete stromy v blízkosti domu často a důkladně prořezávat, nemusíte se ničeho bát.