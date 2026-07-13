Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Před bouřkou je třeba udělat několik věcí. Pojišťovny se na ně ptají

Zuzana Stiboříková
  15:10

Co může silný vítr způsobit na zahradě, ukazuje obrázek vytvořený umělou inteligencí. | foto: Vytvořeno s pomocí OpenArt

Na Česko se ženou silné bouřky a meteorologové sledují situaci z minuty na minutu. Co udělat, když se bouřka blíží, abyste ochránili své obydlí, zdraví a životy a aby váš majetek nikoho nezranil?

S každou výstrahou před silnými bouřkami, které doprovází přívalové deště, kroupy a nárazy větru, přichází od meteorologů i rady, co dělat pro ochranu zdraví a majetku. Vítr a kroupy umí napáchat školy na majetku a způsobit komplikace v energetice, dopravě a zemědělství.

Před tím, než udeří silný vítr, měli by všichni zajistit okna, dveře, skleníky a volně položené předměty na terasách, balkonech a zahradách.

Celé Česko zasáhnou velmi silné bouřky s kroupami

Jakmile bouřka udeří, pravidlo číslo jedna zní: Raději počkejte, než se přežene.

Pravidlo číslo dva: když už vás to chytí na cestě, rychle se schovejte, například v hustém lese nebo nižším porostu. Rozhodně nezůstávejte ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy.

Za bouřky jděte dovnitř, před bleskem ochrání také les. Hlavně si nelehejte

Jak ochránit dům při bouřce?

Budovy opatřené hromosvodem jsou nejjistější útočiště, i zde je však třeba dodržovat několik základních pravidel. I když se vám bouřka líbí a rádi dýcháte bouřkový vzduch nabitý elektřinou, v zájmu bezpečnosti radši zavřete okna a dveře. Nezdržujte se ani na balkoně, ať vás nenabije energií víc, než potřebujete!

Jak se připravit na chvíle bez proudu

  • Připravit si záložní zdroj světla
  • Nabít mobilní telefon

Dále pozor na elektroniku a další domácí pasti. Mnohá varování se týkají například pouštění vody z vodovodu, protože elektřina si umí najít cesty, které byste ani nečekali.

A dost podstatnou ochranou je také pojistka domácnosti a nemovitosti. Klíčové je dobře si nastavit pojistné částky, přemýšlet, kde můj dům, byt nebo chata stojí. A připojistit se proti živelním pohromám.

Je třeba vypnout počítač v případě bouřky?

Pokud máte na hlavním rozvaděči instalovanou přepěťovou ochranu, jsou vaše spotřebiče v bezpečí. Pokud ji nemáte, vypnout byste měli hlavně stolní počítače, které by při výpadku proudu mohly vyhořet. Doporučuje se odpojit od zásuvek veškerou elektroniku. Bouřka je očistný čas, tak se raději k elektrospotřebičům nepřibližujte vůbec.

Pokud musíte, můžete mobilní telefon či notebook používat, ale pouze pokud není připojen k nabíječce.

Od přívodu proudu odpojte také:

  • televizi
  • set-top boxy, modemy a routery
  • nabíječky na mobily
  • rychlovarné konvice
  • toustovače
  • fény a žehličky na vlasy

Mohu při bouřce telefonovat?

„Telefonování přes pevnou linku je při bouřce rizikové, protože blesk může přes venkovní vedení proniknout až do sluchátka a způsobit úraz,“ varuje O2.

Co když jedu při bouřce v autě?

Auto je dostatečná ochrana před blesky, pokud dobře zavřete okénka i dveře. Nemusíte zastavovat, jen dávejte pozor na silný déšť a vítr, který může na vozovku nečekaně shazovat větve a další předměty. To však neplatí o autech vyrobených i z jiného materiálu než kovu, například pro auta se stahovací střechou.

Osm rad, co byste měli a neměli dělat při bouřce

Bezpečí na zahradě

To, že je zahrada vaše, neznamená, že je úplně bezpečná. V případě bouřky už vůbec. Kvůli silnému větru se vyplatí uklidit nebo alespoň pevně zajistit všechny volné předměty, aby je neodnesl vítr a nezpůsobily další škody. Hlavně zahradní stroje i náčiní s kovovými částmi, hrábě a lopaty. Pojišťovny to doporučují v pokynech, co dělat před bouřkou, abyste ochránili svůj majetek.

Ukliďte i dětskou trampolínu. Nejen kvůli bleskům, ale silný vítr by mohl její střed použít jako plachtu a zavát ji tam, kam byste neradi. To samé platí u všech zahradních dekorací, u nichž nechcete, aby se větrem poničily. Nebo někoho poranily.

V podmínkách pojištění pro případ poškození majetku cizími předměty v silném větru se totiž u většiny pojišťoven uvádí, že pojistník učiní přiměřená opatření k ochraně svého majetku před předvídatelnými riziky. Tím se myslí právě upevnění nebo zabezpečení věcí, aby nemohly být odneseny větrem a způsobit škodu na cizím majetku. Pokud pojišťovna zjistí, že pojistník tuto povinnost zanedbal, může to vést k odmítnutí pojistného plnění nebo jeho snížení.

V případě živelné pohromy nemusí pojistka stačit. Řešení je snadné, radí expert

Když je bouřka na spadnutí, je už většinou pozdě dohánět prevenci, ale když budete stromy v blízkosti domu často a důkladně prořezávat, nemusíte se ničeho bát.

Vstoupit do diskuse (61 příspěvků)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Regulace cen pohonných hmot 19. července končí. Schillerová varovala prodejce

Regulace cen pohonných hmot 19. července končí, oznámila Schillerová

Do cen, za nichž se prodává benzin a nafta, už nebude vláda zasahovat. „Regulace cen pohonných hmot 19. července končí,“ oznámila po jednání kabinetu Andreje Babiše ministryně financí za ANO Alena...

13. července 2026  5:55,  aktualizováno  14:42

„Nedělejte, každej to dělá.“ Žena nabídla hlídce úplatek, nepomohla známé ani sobě

„Nedělejte, každej to dělá.“ Žena v Klášterci nabízela policistům úplatek

Pětapadesátiletá žena z Klášterce nad Ohří čelí trestnímu stíhání za podplacení. Hlídce nabízela úplatek poté, co policisté při řízení vozu přistihli její o čtrnáct let mladší známou. Ta totiž za...

13. července 2026  14:42

Barokní kašna jako párty bazén. V Brně dováděly desítky lidí, strážníci nezasahovali

Čtyřicet pařících mladíků v Brně poskakovalo v kašně ze 17. století

Desítky mladých lidí proměnily v sobotu večer barokní kašnu Parnas na brněnském Zelném trhu v improvizovaný bazén. Během akce Karaoke na náměstí, kterou pořádala skupina Game of Life, se účastníci...

13. července 2026  14:41

Macinka míří do Izraele s desítkami firem. Cesta navazuje na jarní jednání

Tisková konference k jednání ministrů zahraničí České republiky a Izraele o...

Od našeho zpravodaje v Izraeli Místopředseda vlády a ministr zahraničí Petr Macinka v pondělí odlétá na dvoudenní návštěvu Izraele. Do Tel Avivu s ním míří delegace více než 30 českých firem, které se zde zúčastní...

13. července 2026  10:42,  aktualizováno  14:37

Colours of Ostrava 2026: kdy začínají, kolik stojí vstupenky a kdo jsou největší hvězdy

Publikum během koncertu Alvara Solera - Colours of Ostrava 2025, třetí den...

Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od středy 15. do soboty 18. července 2026.

13. července 2026  14:37

Fidesz přepnul prezidenta na ruční ovládání, tvrdí premiér Magyar

Maďarský prezident Tamas Sulyok (vpravo) s novým premiérem Péterem Magyarem...

Maďarský premiér Péter Magyar obvinil opoziční stranu Fidesz, která v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišla o moc v zemi, že přepnula na ruční ovládání prezidenta Tamáse Sulyoka. V...

13. července 2026  12:17,  aktualizováno  14:35

ČEZ plánuje další malé modulární reaktory, uzavře nové smlouvy s Rolls-Royce

Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).

Česká republika uzavře příští týden smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Naváže tak na už...

13. července 2026  14:32

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

13. července 2026,  aktualizováno  14:15

Česká pomoc Kyjevu? Stačí na pár salv z raketometu nebo jednu střelu pro Patriot

Raketomet HIMARS poblíž Chersonu (7. listopadu 2022)

Ukrajina je od počátku ruské invaze vděčná za každou dodávku vojenské pomoci. Jak reálně ukrajinským obráncům může pomoci zhruba 140 milionů korun, kterými Česká republika přispěla do iniciativy PURL...

13. července 2026  14:09

V příštím roce půjdeme do nebe, řekl Havlíček. Astronauta využije vláda u EXPO

Na programu zasedání vlády je mimo jiné i novela zákona o ochraně veřejného...

Českého astronauta Aleše Svobodu vláda příští rok využije při propagaci české účasti na výstavě EXPO v Srbsku. „V příštím roce půjdeme do nebe,“ řekl po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. „Náš...

13. července 2026  13:30,  aktualizováno  14:05

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Splašený elektromobil v Mělníku se stal neovladatelným, poničil sedm aut

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných...

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných vozidel poté, co se podle policie její auto stalo neovladatelným. Při nehodě utrpěla čtyřicetiletá žena lehké zranění....

13. července 2026  14:03

Dítě při porodu spadlo na zem. Lékař to přirovnal k chybě mechanika, štve rodinu

Premium
Matka dítěte Tereza Golierová a dědeček dítěte Radek Golier. (13. července 2026)

Vážným poraněním hlavy skončil v České Lípě porod, kdy novorozenec spadl z porodního lůžka na zem. Rodička a její příbuzní se soudí s tamním lékařem, po kterém požadují omluvu a uznání viny.

13. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.