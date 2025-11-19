Základem úspěchu je nezmeškat důležité termíny a nenechat přihlašování na poslední chvíli. Lhůty na podání přihlášek už nyní na řadě škol běží, na velkou část je pak ještě dost času.
Výjimkou jsou například umělecké obory, kde termíny kvůli náročnějším zkouškám končí zpravidla dříve než jiných školách.
Zkoušky na většině škol pak navazují na termíny maturit – konají se nejčastěji v červnu, na některých fakultách však už v květnu.
Kdy podat přihlášku na VŠ
Přijímací řízení na vysoké školy není určeno centrálně, na rozdíl od zkoušek na střední školy. Jednotlivé instituce a fakulty o průběhu, podmínkách i termínech přijímacího řízení rozhodují samostatně a mezi jednotlivými školami se liší. Pokud již máte vybrané obory, na které se bude chtít hlásit, zkontrolujte si vypsané informace na stránkách školy.
Přihlášku lze v současnosti podat téměř výhradně prostřednictvím elektronického formuláře. Nechat podání na poslední chvíli je riskantní – do vypsaného termínu musí do školy kromě registrace doputovat také poplatek za přijímací řízení.
Lhůty na veřejných vysokých školách
Lhůty na podání přihlášek na většině veřejných vysokých škol začínají v průběhu listopadu, nejpozději začátkem prosince, a končí během března. Například na pražskou Univerzitu Karlovu nebo brněnskou Masarykovu univerzitu lze přihlášku až na výjimky podat nejpozději 28. února 2026.
Setkat se můžete naopak i s delšími termíny. Například lhůty na pražské Vysoké škole ekonomické běží i v dubnu a u některých oborů až do konce května.
Termíny ale také mohou kvůli náročnosti zkoušek končit výrazně dřív, zejména u přihlášek na umělecké obory. Například Fakulta architektury pražské ČVUT nebo Fakulta umění a designu ústecké UJEP přijímají přihlášky jen do konce listopadu 2025.
Lhůty na soukromých vysokých školách
Na soukromých vysokých školách jsou lhůty vstřícnější. Často umožňují přihlášky podávat až téměř do začátku akademického roku a v některých případech i později. Termíny tak končí v září, říjnu nebo dokonce během listopadu. Stejně jako u veřejných škol se však mezi institucemi liší.
Kolik přihláška stojí
Maximální výše poplatku je v současnosti zákonem stanovena na 990 korun, každá ze škol si jej však stanovuje sama.
S částkou pohybující se u vrchní hranice počítejte ve velkých městech, zejména v Praze a Brně. Na jiných školách může být až o několik set korun nižší.
Přihláška zdarma
Část vysokých škol umožňuje prominout poplatek spojený s přijímacím řízením, pokud student prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci. Například na UK se však s takovou žádostí pojí další podmínka – lhůta na podání takové přihlášky se zkracuje jen do konce prosince 2025.
Kolik přihlášek na VŠ lze podat
Počet přihlášek na vysoké školy není nijak omezen. Podat tedy můžete libovolné množství napříč institucemi i obory.
Poplatek je potřeba zaplatit za každou podanou přihlášku, i kdyby šlo o dva studijní programy na jedné fakultě.
Co musí uchazeč splňovat
V podstatě jedinou podmínku pro přijetí stanovuje zákon o vysokých školách číslo 111/1998 – úspěšně ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Na umělecké obory mohou však být přijati i uchazeči z konzervatoří s vyšším odborným vzděláním (titul DiS.).
Počítá se s tím, že v momentě podání přihlášky nemá uchazeč dokončené střední vzdělání. K maturitě však musí směřovat, neboť její složení prokazuje u zápisu do studia. Na školách, které mají další termíny pro přihlášení, například pražské VŠE, kde lze přihlášku podat až do konce května, mohou vyžadovat přiložení maturitního vysvědčení rovnou.
Jak správně vybrat VŠ
Volbu studijního oboru není radno podceňovat. Základem je správná příprava – ideální jsou dny otevřených dveří, které v době podávání přihlášek podává každá škola. S výběrem správného oboru pomůže i databáze vysokých škol iDNES.cz
Velmi časté jsou celoškolní dny otevřených dveří, kde se zájemcům představují jednotlivé fakulty i otevírané obory. Nejčastěji se konají během listopadu, ale mohou být i v prosinci a výjimečně také v lednu. Bývají uspořádané na jednom místě – například Univerzita Karlova jej pořádá 22. listopadu 2025 v budově Právnické fakulty.
Jednotlivé fakulty si rovněž stanovují samostatné dny otevřených dveří, které nejčastěji bývají v lednu nebo v únoru.