Jak se přihlásit na vysokou školu: kdy se podává přihláška a kolik to stojí

Matouš Waller
  12:02
Vysoké školy v České republice nepoužívají jednotný systém přihlašování. Termíny i podmínky se mnohdy liší nejen mezi jednotlivými institucemi, ale dokonce i mezi fakultami či obory. Přijímací zkoušky si pak každá škola určuje svoje, jednotné testy jako na střední školu se nedělají.

Vysoká škola ekonomická v Praze | foto: ČTK

Základem úspěchu je nezmeškat důležité termíny a nenechat přihlašování na poslední chvíli. Lhůty na podání přihlášek už nyní na řadě škol běží, na velkou část je pak ještě dost času.

Výjimkou jsou například umělecké obory, kde termíny kvůli náročnějším zkouškám končí zpravidla dříve než jiných školách.

Bezplatné školy s poplatky. Studenty vysokých škol trápí skryté výdaje

Zkoušky na většině škol pak navazují na termíny maturit – konají se nejčastěji v červnu, na některých fakultách však už v květnu.

Kdy podat přihlášku na VŠ

Přijímací řízení na vysoké školy není určeno centrálně, na rozdíl od zkoušek na střední školy. Jednotlivé instituce a fakulty o průběhu, podmínkách i termínech přijímacího řízení rozhodují samostatně a mezi jednotlivými školami se liší. Pokud již máte vybrané obory, na které se bude chtít hlásit, zkontrolujte si vypsané informace na stránkách školy.

Čeští vysokoškolští studenti tráví v práci nejvíce času, mnohdy na úkor vzdělání

Přihlášku lze v současnosti podat téměř výhradně prostřednictvím elektronického formuláře. Nechat podání na poslední chvíli je riskantní – do vypsaného termínu musí do školy kromě registrace doputovat také poplatek za přijímací řízení.

Lhůty na veřejných vysokých školách

Lhůty na podání přihlášek na většině veřejných vysokých škol začínají v průběhu listopadu, nejpozději začátkem prosince, a končí během března. Například na pražskou Univerzitu Karlovu nebo brněnskou Masarykovu univerzitu lze přihlášku až na výjimky podat nejpozději 28. února 2026.

Setkat se můžete naopak i s delšími termíny. Například lhůty na pražské Vysoké škole ekonomické běží i v dubnu a u některých oborů až do konce května.

Nové pojetí diplomek. Vysoká škola reaguje i na nástup umělé inteligence

Termíny ale také mohou kvůli náročnosti zkoušek končit výrazně dřív, zejména u přihlášek na umělecké obory. Například Fakulta architektury pražské ČVUT nebo Fakulta umění a designu ústecké UJEP přijímají přihlášky jen do konce listopadu 2025.

Lhůty na soukromých vysokých školách

Na soukromých vysokých školách jsou lhůty vstřícnější. Často umožňují přihlášky podávat až téměř do začátku akademického roku a v některých případech i později. Termíny tak končí v září, říjnu nebo dokonce během listopadu. Stejně jako u veřejných škol se však mezi institucemi liší.

Kolik přihláška stojí

Maximální výše poplatku je v současnosti zákonem stanovena na 990 korun, každá ze škol si jej však stanovuje sama.

S částkou pohybující se u vrchní hranice počítejte ve velkých městech, zejména v Praze a Brně. Na jiných školách může být až o několik set korun nižší.

Přihláška zdarma

Část vysokých škol umožňuje prominout poplatek spojený s přijímacím řízením, pokud student prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci. Například na UK se však s takovou žádostí pojí další podmínka – lhůta na podání takové přihlášky se zkracuje jen do konce prosince 2025.

Kolik přihlášek na VŠ lze podat

Počet přihlášek na vysoké školy není nijak omezen. Podat tedy můžete libovolné množství napříč institucemi i obory.

Poplatek je potřeba zaplatit za každou podanou přihlášku, i kdyby šlo o dva studijní programy na jedné fakultě.

Co musí uchazeč splňovat

V podstatě jedinou podmínku pro přijetí stanovuje zákon o vysokých školách číslo 111/1998 – úspěšně ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Na umělecké obory mohou však být přijati i uchazeči z konzervatoří s vyšším odborným vzděláním (titul DiS.).

Počítá se s tím, že v momentě podání přihlášky nemá uchazeč dokončené střední vzdělání. K maturitě však musí směřovat, neboť její složení prokazuje u zápisu do studia. Na školách, které mají další termíny pro přihlášení, například pražské VŠE, kde lze přihlášku podat až do konce května, mohou vyžadovat přiložení maturitního vysvědčení rovnou.

Jak správně vybrat VŠ

Volbu studijního oboru není radno podceňovat. Základem je správná příprava – ideální jsou dny otevřených dveří, které v době podávání přihlášek podává každá škola. S výběrem správného oboru pomůže i databáze vysokých škol iDNES.cz

Přijímačky na VŠ: hlavní je být aktivní a ptát se

Velmi časté jsou celoškolní dny otevřených dveří, kde se zájemcům představují jednotlivé fakulty i otevírané obory. Nejčastěji se konají během listopadu, ale mohou být i v prosinci a výjimečně také v lednu. Bývají uspořádané na jednom místě – například Univerzita Karlova jej pořádá 22. listopadu 2025 v budově Právnické fakulty.

Jednotlivé fakulty si rovněž stanovují samostatné dny otevřených dveří, které nejčastěji bývají v lednu nebo v únoru.

Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Praha neprůjezdná. Náměstek Hřib uvádí, jak zvýšit plynulost dopravy ve městě

Hostem pořadu Rozstřel je Zdeněk Hřib, pražský náměstek pro dopravu.

Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představuje náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Lepší průjezdnosti městem by měl podle Hřiba pomoci balíček o čtyřech bodech, které...

19. listopadu 2025  10:56,  aktualizováno  12:11

Politici ANO ve Sněmovně trhají rozpočet na kusy. Chybí 83,6 miliardy, tvrdí

Přímý přenos
Místopředsedkyně ANO a kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová při...

Rozpočtový výbor Sněmovny jedná o návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun. „Je velice problematická výdajová strana rozpočtu,“ kritizuje návrh místopředsedkyně ANO a...

19. listopadu 2025,  aktualizováno  12:10

Jak se přihlásit na vysokou školu: kdy se podává přihláška a kolik to stojí

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoké školy v České republice nepoužívají jednotný systém přihlašování. Termíny i podmínky se mnohdy liší nejen mezi jednotlivými institucemi, ale dokonce i mezi fakultami či obory. Přijímací...

19. listopadu 2025  12:02

Státní terorismus! Odpovíme, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům. Ti reagovali

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025)

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na železniční trati, po které se mimo jiné přepravují zbraně pro Ukrajinu. Zároveň slíbil odpověď,...

19. listopadu 2025  10:57,  aktualizováno  11:55

Rusko zabíjelo na západě Ukrajiny. Polsko uzavřelo letiště, vyslalo stíhačky

Sledujeme online
Rusko zaútočilo na ukrajinský Ternopil, zasáhlo i několikapodlažní budovy. (19....

Téměř po celé Ukrajině se v noci spustil letecký poplach. Rozsáhlý dronový útok zasáhl například Charkov, kde bylo zraněno nejméně 46 lidí včetně dvou dětí. Ternopil hlásí 16 mrtvých a desítky...

19. listopadu 2025  7:29,  aktualizováno  11:50

Obrovská rána, jako petarda. Zachránci popsali, jak chlapce na hřišti zasáhl blesk

Při náhlé bouřce chlapce zasáhl blesk. Pomohla první pomoc fotbalistů

Byl slunečný srpnový pátek a na hřišti v Opavě trénovali mladí fotbalisté. Nic nenasvědčovalo, že za chvíli se odehraje dramatický boj o život. Při náhlé bouřce totiž jednoho z chlapců zasáhl blesk....

19. listopadu 2025  11:47

Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

ilustrační snímek

Policie našla obě pohřešované školačky z Pardubicka. Vypátrala je v Hradci Králové, obě jsou v pořádku. Dívky ve věku 13 a 14 let odešly v úterý ze základní školy v Býšti a na odpolední vyučování ani...

19. listopadu 2025  9:31,  aktualizováno  11:37

Končící vláda rozhoduje o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy

Ministr vnitra Vít Rakušan a premiér Petr Fiala na jednání vlády, kde se bude...

O miliardách pro regionální školství má jednat vláda Petra Fialy v demisi. Schvalovat má rozpočtové opatření, které má dofinancovat regionální školství na letošní rok částkou asi 3,7 miliardy korun....

19. listopadu 2025  5:25,  aktualizováno  11:35

Poslední termín pro doručení balíku do Vánoc je 19. prosince, hlásí dopravci

Covidové vánoční nákupy v logistickém skladu firmy DPD v Nehvizdech u Prahy.

Balíkoví dopravci letos doporučují pro bezpečné doručení zásilek do Štědrého dne jejich podání nejpozději 19. prosince. Největší doručovací nápor očekávají okolo 15. prosince, uvedly firmy.

19. listopadu 2025  11:33

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Ibis je tmavě hnědý se zeleným leskem na křídlech. Má dlouhý zahnutý zobák,...

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

19. listopadu 2025  11:03

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

19. listopadu 2025  11:02

Pavel na Hradě přijal prezidenta Albánie. Řešit budou i vstup země do EU

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva přivítali na Pražském hradě albánského...

Nabitý program má ve středu v plánu albánský prezident Bajram Begaj se svou ženou Armandou. Dopoledne jej na Pražském hradě přijal prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Hlavy států budou jednat...

19. listopadu 2025  6:37,  aktualizováno  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.