Jak se bude slavit Den české vlajky. Bude volno a vyvěšování vlajek povinné?

Tereza Hrabinová
  12:27
Výčet významných dnů v kalendáři se příští rok rozšíří o Den české vlajky, který má připadat na 30. března. Vládní novela zákona o státních svátcích čeká na podpis prezidenta. Jak se bude slavit a co přinese občanům?
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pro nový významný den České republiky hlasovalo 107 ze 173 přítomných poslanců, spolu s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristy sobě také někteří poslanci ODS.

Kdy se slaví Den české vlajky?

Nový významný den České republiky se bude slavit 30. března. Toto datum odkazuje na rok 1920, kdy byla československá státní vlajka oficiálně uzákoněna jako symbol státnosti, suverenity a národní identity.

Den české vlajky podle úřadu vlády představuje novou příležitost připomenout si historické souvislosti, posílit národní identitu a vyjádřit úctu k České republice i jejím symbolům.

Senátoři upozorňovali na to, že státními symboly jsou i velký a malý státní znak, státní barvy, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

Jak se bude slavit den státní vlajky?

Den české vlajky nebude mít pevně stanovený způsob oslav. Na rozdíl od státních svátků s ním zákon nespojuje žádné oficiální ceremonie ani povinnosti a jeho podoba bude především symbolická.

Budova Úřadu vlády se do české trikolory zbarvila už letos v pondělí 30. března, ačkoli změna nebyla dosud schválena Senátem. Do budoucna lze očekávat, že se k připomínce připojí i další instituce, například vyvěšením vlajek na budovách nebo nasvícením veřejných prostor.

Zapojit se může i veřejnost, ale čistě dobrovolně. „Vezměme si rok 2026 za rok hrdosti. Máme tolik dobrých důvodů se hrdě hlásit ke své národnosti. Lidé měli by vlajku běžně vyvěšovat, třeba z oken, nebo ji nosit na klopě,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Bude vyvěšování vlajek povinné?

Den české vlajky je navržen jako významný den, nikoli státní svátek, a zákon s ním nespojuje žádné nové povinnosti. Vyvěšování vlajek tak zůstane dobrovolné. Zapojit se mohou instituce i jednotlivci, ale bez právního závazku.

Povinnost vyvěšovat státní vlajku se totiž vztahuje pouze na vybrané úřady a veřejné instituce při státních svátcích, nikoli při významných dnech, kam má nově patřit i 30. březen.

Historická zkušenost s vyvěšováním vlajek je v Česku rozporuplná. Za komunistického režimu se 9. května připomínalo osvobození Československa Rudou armádou, byť byla část země osvobozena i americkou armádou. A v srpnu 1968 Sovětský svaz zavelel k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ze symbolického gesta se stal formální rituál spojený s tlakem režimu. Povinnost vyvěšovat vlajku vyvolávala u velké části společnosti odpor, skončila až v roce 1990.

Bude na Den české vlajky volno?

Zavedení nového významného dne pracovní volno nepřinese. Návrh pouze rozšiřuje seznam významných dnů v zákoně. V praxi se tak nic zásadního nemění. Významné dny, na rozdíl od státních svátků, zůstávají běžnými pracovními dny. Český kalendář jich nyní obsahuje celkem 19, připomínají například památku Jana Palacha, Jana Amose Komenského či válečných veteránů, oběti holocaustu i komunistického režimu, vyhlazení Lidic nebo odchod okupačních vojsk.

Jak správně vyvěsit českou vlajku?

  • Při vodorovném vyvěšení patří bílý pruh vždy nahoru, červený dolů a modrý klín směřuje ke stožáru
    • Pokud vlajku zavěsíte svisle, například přilepením na tabuli okna, musí být bílá barva vlevo a červená vpravo z pohledu pozorovatele, přičemž špička modrého klínu směřuje dolů.
    • V případě vyvěšení na žerdi připevněné k budově platí pravidlo „červená k budově, bílá do ulice“.
Česká vlajka. Ilustrační foto.
Na den zádušní mše Karla Gotta byl vyhlášen státní smutek.
  • Vlajka by měla být umístěna na čestném místě, ideálně u hlavního vstupu, nesmí se dotýkat země a měla by být čistá a nepoškozená. Zároveň se nijak nezdobí ani nekombinuje na jednom stožáru s jinou vlajkou.
