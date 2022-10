Jak stát podporuje pozůstalé. Důchod nedostane každý a nemusí být trvalý

Hned na začátku je třeba připomenout, že dávka náleží skutečně jen vdovám a vdovcům – tedy těm, kdo žili v manželství. Smrt druha nebo družky na něj nárok nezakládá, i kdybyste spolu měli třeba pět dětí a za sebou 20 let věrného vztahu (oněm pěti dětem, pokud by byly nezletilé či studující, by však náležel důchod sirotčí).

Na důchod tohoto typu nedosáhnou ani registrovaní partneři. Stejně tak nelze čerpat vdovský důchod, pokud se manželé rozvedli. Druhou důležitou podmínkou je, že zemřelý buď pobíral starobní či invalidní důchod, nebo byl určitou dobu důchodově pojištěn. To se nevyžaduje, když k úmrtí došlo následkem pracovního úrazu.

Důchod pro pozůstalé nemusí být navždy

Na vdovský nebo vdovecký důchod je standardně nárok po dobu jednoho roku. Delší může být jen v případech, že pozůstalý:

se stará o nezaopatřené dítě,

pečuje o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho pomoci ve stupni II, III nebo IV,

je sám v invalidním důchodu ve III. stupni,

dosáhl sám věku aspoň o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže narozeného ve stejném roce (informace pro ženy). V takovém případě pak vdova či vdovec pobírá důchod, dokud stanovené podmínky splňuje. A samozřejmě platí, že pokud lidé vstoupí do nového manželství, stát jim dávku přestane vyplácet – toto si úřady nezjišťují samy, příjemce důchodu je to povinen nahlásit do osmi dní od uzavření sňatku.

Pokud se stane, že skončí nárok na vyplácení vdovského či vdoveckého důchodu, ale do dvou let nastane některá z výše uvedených situací, můžete o obnovu výplaty znovu požádat.

1. Jak dávku získat

Žádost se podává správě sociálního zabezpečení osobně, je možné se předem objednat online. Potřebovat budete doklad totožnosti, úmrtní list zesnulého, oddací list, pro výplatu důchodu na účet je třeba i bankou potvrzený tiskopis o vlastnictví konta.

Pokud zemřelý ještě nepobíral důchod, předkládáte i jeho doklady o době studia, vojenské služby, o dobách pojištění nebo náhradních dobách (doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby…), dokumenty prokazující péči o děti.

2. Kolik asi dostanete

Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění zemřelého a výše jeho výdělků. A výpočet je jako obvykle dost složitý.

Abyste se nemuseli mořit s rozhodným obdobím, základními a procentními výměrami, můžete si orientačně udělat propočet v některé z internetových kalkulaček (například www.moneta.cz/kalkulacky/kalkulacka-vdovsky-duchod).

3. Příklady výše důchodu

Zemřelý měl důchod (nebo nárok na důchod) ve výši/pozůstalostní penze bude:

15 000 korun/2 775 korun

20 000 korun/4 025 korun

25 000 korun/5 275 korun

30 000 korun/6 525 korun

Pokud pozůstalý sám pobírá starobní nebo invalidní důchod, dojde k tzv. souběhu důchodů. Ten ale nikdy neznamená prostý součet. Přesný výpočet však ČSSZ neprovádí nanečisto, pouze v souvislosti s řízením o nároku na důchod.

4. Kdy je možné požádat o potřebné

Jednou ze sociálních dávek je i pohřebné. Nárok na ně je ale velmi omezený. Má ho ten, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Dávka je jednotná – 5 000 korun, nijak se nezjišťuje příjem rodiny.

Je potřeba, aby se pozůstalí domluvili: peníze se vyplácejí jen jednou a dostane je ten, kdo nárok uplatní u úřadu práce jako první.

Kdo pomůže seniorům s penězi

Penze není žádná hitparáda vysokých příjmů – průměrný důchod je po letošním navýšení přes 17 000 korun, což se vzhledem k životnímu minimu jednotlivce (4 620 korun) nemusí zdát málo.

Když však vezmeme v potaz, že často jde o domácnost jednoho člověka, který se s nikým nedělí o náklady na bydlení a služby s ním spojené, je jasné, že moc peněz „na vyskakování“ nezbývá.

Od ledna se ti, kdo vychovali děti, mohou těšit na zvýšení důchodu – o 500 korun za každé vychované dítě. Ženy nemusí nic řešit, částka jim na účtu přistane automaticky. Pokud byla výchova převážně na muži, bude podávat žádost.

A co znamená vychovat dítě? Jde o alespoň desetiletou osobní péči do dosažení zletilosti dítěte. Výchovné se týká i těch, kdo se ujali dítěte po dosažení osmého roku věku – v tom případě stačí pět let péče. Ti, kterým bude důchod přiznán až v roce 2023, budou o výchovné žádat spolu s penzí.

Peníze, na které byste jako důchodci mohli dosáhnout:

příspěvek na bydlení (psalo se v pondělí),

podpora z Potravinové banky (psali jsme ve středu),

příspěvek na péči (psali jsme ve čtvrtek),

příspěvek na zdravotní pomůcku (psali jsme ve čtvrtek),

mimořádná okamžitá pomoc (budeme psát v sobotu).

Pomoc, nejen hmotnou, mohou senioři získat v neziskovém sektoru. Dozvědí se o slevách, na které mají vzhledem k věku nárok – mnohé z nich jsou regionální, dostanou zdarma rady právníka, psychologa či jen najdou komunitu, v níž jim bude dobře. Na koho se obrátit?

Zeptejte se na sociálním odboru místního úřadu, jaké organizace v místě působí,

sledujte nástěnky v informačních centrech měst a v knihovnách,

obraťte se na zavedené organizace, jako je třeba Život 90, Elpida, Sokol, Klub českých turistů a mnoho dalších.

To, že senioři mohou využívat zlevněné vstupné do spousty kulturních institucí, není nic nového. Překvapit by někoho mohlo to, že seniorem z pohledu hradů a zámků nemusíte být hned, když vám vznikne nárok na starobní důchod. Sleva totiž není nároková a instituce často stanovují vyšší věkovou hranici, třeba 65 nebo 70 let.

Nárok na slevu naopak máte ve veřejné dopravě – 50 procent platí pro cestující nad 65 let, ve výši 75 procent je určena držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Jednotliví dopravci mohou pochopitelně slevy navýšit. Hromadnou dopravu kvůli zdravotním potížím nezvládáte?

Zeptejte se na místním úřadu, zda nemají smlouvu na zvýhodněnou dopravu pro seniory a zdravotně postižené. Takové o trochu levnější taxi. Je možné ho využít na cestu k lékaři (není-li nárok na sanitku), na úřad, na rehabilitaci… Pozor však: zlevněné neznamená zadarmo a podobné služby je třeba zamluvit v dlouhém předstihu, třeba i měsíc předem.

Deset tipů, jak se nenechat ošidit

I když si to člověk nechce připouštět, senioři jsou skupinou, která je častěji ohrožena podvodníky. Mnoho starších lidí si rozumí s internetem na základní úrovni, ale nedohlédnou na hackerské kousky. A hlavně jsou často zvyklí, že co se řekne, nebo dokonce napíše, prostě platí.

A mnozí nepoctivci na tuto dobromyslnost spoléhají. Může jít o pokusy přímo u dveří bytu i sofistikované způsoby internetových podvodů. Jak problémům předejít?