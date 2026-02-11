Letos se na střední školy chystá jeden z posledních demograficky silných ročníků, takže konkurence bude opět značná. V červnu zakončí devátou třídu zhruba 105 tisíc dětí. Přihlášku na střední školu zatím v systému DiPSy podala polovina z nich.
Přihlašování na střední školy běží od roku 2024 podle nového mechanismu. Optimálně funguje, když uchazeči seřadí tři přihlášky podle svých preferencí a sestupně podle obtížnosti přijetí. Velká část uchazečů ale mechanismus nechápe či nevyužívá správně.
„38 % zájemců o maturitní obory své přihlášky řadilo neefektivně,“ zjistila v analýze sociologická výzkumná organizace PAQ Research. Školy neřadí efektivně, podceňují se, nevyužívají všechny tři přihlášky. Školy náročnější na přijetí zařadili až za snazší obory, takže i kdyby dostali dostatek bodů na nejtěžší školu, možnost zůstane nevyužita, protože je mechanismus automaticky pošle na lehčí obor první priority.
„Vytvořili jsme proto původní aplikaci, abychom výběr středních škol usnadnili. Aplikace dá každému informace pro lepší rozhodnutí,“ informoval analytik vzdělávání Jan Zeman z PAQ Research.
Přihlášky, které rodiče dětí v systému DiPSy už podali, je stále možné do 20. února zrušit a podat nové.
Jak se vyznat v labyrintu středních škol? Praktický průvodce přijímacími zkouškami
Aplikace, která vychází z dat poskytnutých Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), napoví, jestli je volba střední školy pro deváťáka správná. Zapotřebí k tomu jsou body z jednotné přijímací zkoušky, kterou si žák dělá nanečisto, aplikace pak spočítá percentil.
„V tabulce nabízíme přehled škol podle minimálních percentilů přijatých uchazečů z minulých let,“ vysvětluje Zeman z PAQ Research. Filtrovat se pak dá podle místa, oborů nebo percentilů pro přijetí. Aplikace ověří, jestli uchazeč nemá v řazení škol zásadní chybu, například že by výrazně těžší škola byla na přihlášce až za lehčí školou.
Percentil je však odhad, do dubna se může student ještě leccos naučit.
Jak podat přihlášku a neuškodit si
Příprava na přijímačky na střední školu ZDARMA: vyzkoušejte tyto aplikace a testy
- Na první místo přihlášky patří škola, kam chcete jít nejvíc. Ta může být i ambiciózní, co se týče nároků pro přijetí.
- Na druhé místo si dejte dobrou a preferovanou školu, na třetí místo jistotu. Třetí priorita by měla mít nižší náročnost přijetí než předchozí dvě školy na přihlášce.
- Hlídejte, abyste na nižších prioritách neměli školy s výrazně vyšším minimálním percentilem než na vyšších prioritách. Minimální percentily přijatých se meziročně mění, mohou ale sloužit pro vytvoření představy o náročnosti přijetí na jednotlivých školách.
- Přihlášku můžete do 20. února změnit. Odeberou se vám všechny volby a znovu je v DiPSy vyberete a seřadíte.
- Netaktizujte tím, že si na první místo zvolíte školu na jistotu. Algoritmus nejdříve sestaví pořadí uchazečů podle bodů ze zkoušek a poté vás přiřadí na školu nejvyšší priority, kam jste se dostali. Lehká škola na prvním místě vás zablokuje, pokud byste na druhé prioritě měli těžší školu – i kdybyste měli dostatek bodů, nepřijmou vás.
- Pokud se plánujete hlásit na maturitní i učební obory, doporučujeme maturitní obory zařadit před učiliště – přinejmenším pokud na maturitní obor chcete a zároveň si myslíte, že na učiliště je snadné se dostat a není tam vysoká konkurence.
Kdy se konají přijímací zkoušky na střední školy
Jednotné přijímací zkoušky se konají vždy v první polovině dubna. A vždy ve dvou řádných a ve dvou náhradních termínech.
|1. termín
|2. termín
|Náhradní termín
|Čtyřleté obory
|pátek 10. dubna
|pondělí 13. dubna
|středa 29. dubna +
čtvrtek 30. dubna
|Víceletá gymnázia
|úterý 14. dubna
|středa 15. dubna
|středa 29. dubna +
čtvrtek 30. dubna
Termíny pro školní přijímací zkoušky a talentové zkoušky si každá škola stanovuje sama. Minimálně jeden z nabízených termínů se nesmí krýt termíny jednotných přijímacích zkoušek. V prvním kole se konají alespoň dva termíny.
- od 15. března do 23. dubna 2026 (řádné)
- od 24. dubna do 5. května 2026 (náhradní)
Výsledky z 1. kola budou zveřejněny v pátek 15. května 2026