Vztahy mezi vládou a prezidentem vymezuje Ústava, která vyjmenovává jejich pravomoci. Ty se stýkají v otázce zahraničních vztahů, například velvyslanců či zahraničních cest. Vláda má také zásadní kontrolu nad rozpočtem prezidentské kanceláře.
|
Stopka pro prezidenta na summit NATO? Macinkovy pindy jsou mimo, říká Lipavský
Co může vláda zkomplikovat prezidentovi
Vláda může omezit rozpočet Kanceláře prezidenta republiky (KPR), blokovat či zdržovat zahraniční cesty (včetně financování letadel) nebo komplikovat administrativní záležitosti první dámy.
- Rozpočet Kanceláře prezidenta republiky
Vláda může přes příslušnou kapitolu ve státním rozpočtu snížit finance na provoz kanceláře či reprezentaci.
- Zahraniční cesty
Ačkoliv prezident reprezentuje stát, cesty uskutečňuje za vládní peníze. Kabinet může odmítnout financování konkrétní cesty. Každá zahraniční návštěva prezidenta (ale také premiéra a ministra zahraničních věcí) se realizuje na základě usnesení přijatého vládou.
- První dáma
Vláda a parlament mohou omezit rozpočtové položky pro reprezentaci a zázemí první dámy (např. ochranka, doprava).
- Jmenování do funkcí
Tento týden Babišův kabinet zrušil usnesení o nominaci nových velvyslanců, které schválila předchozí vláda a následně prezident Petr Pavel podepsal. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pondělí řekl, že vláda chce velvyslance vybrat znovu, transparentně a v souladu se svými prioritami.
- Kontrasignace – nutnost podpisu premiéra
Prezident potřebuje premiérův podpis při těchto úkonech: ratifikace mezinárodní smlouvy, pověření a odvolání vedoucích zastupitelských misí, vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu, jmenování a povýšení generálů, propůjčení a udělení státního vyznamenání, jmenování soudců, vyhlášení amnestie, nařízení o nezahájení nebo nepokračování trestního řízení.
|
Macinka komunikoval s Hradem jako amatér, dělá z Turka rukojmí, říká expert
Jak může prezident zatopit vládě
Prezident naopak může vetovat zákony, otálet se jmenováním velvyslanců či členů vlády. Jeho pravomoce jsou však velmi omezené.
- Veto zákonů
Prezident může vetovat zákony schválené parlamentem, čímž je vrací zpět a zdržuje legislativní proces. K přehlasování veta je však zapotřebí jen nadpoloviční většina ve Sněmovně.
- Jmenování velvyslanců
Jmenování podléhá kontrasignaci premiéra, ale prezident může odmítnout podepsat návrhy ministra zahraničí a tím blokovat obsazení důležitých postů.
- Jmenování vlády
Prezident může otálet s demisí nebo jmenováním nové vlády, což může způsobit vládní krizi.
- Ústavní žaloba/stížnost
Prezident může podat návrh k Ústavnímu soudu na zrušení zákona, který vláda prosadila.
Patová situace kvůli Turkovi
Pokud bude předseda Motoristů a dvojnásobný ministr Petr Macinka trvat na prosazení Filipa Turka do vládní funkce, efektivní páky na prezidenta vlastně nemá. Například snížení rozpočtu prezidentské kanceláře (KPR) nemá vliv na samotného prezidenta, ale na rozsah činnosti KPR a její zaměstnance.
|
Bomba první kategorie, džin je venku, píší na Slovensku o Macinkových zprávách
„Z hlediska výkonu kompetenci je to tak, že ‚postih‘ prezidenta by mohl být efektivní jen tehdy, kdyby prezident něco chtěl, a vláda mu nevyhověla,“ nastínil ČTK ústavní právník Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jenže situace je opačná, jak podotkl.
„Vláda nechce, aby jí vetoval zákony, chce, aby výměny velvyslanců probíhaly hladce, aby se nezdržovala ratifikace mezinárodních smluv, jmenování soudců, profesorů a generálů,“ uvedl.
Možnou cestou by podle něj mohl být tlak přes programové body. „Něco jsme udělat chtěli, s ohledem na prezidenta jsme slevili, zatímco teď přitvrdíme. Rozložíme ochranu životního prostředí? Podpoříme destrukci veřejnoprávních médií?“ naznačil možné úvahy koalice Kysela.