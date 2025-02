Diktátor je na můj vkus příliš silné slovo, říká šéf Motoristů sobě Macinka

„Trump řekl, co si někteří myslíme už dávno: Válka na Ukrajině je proxy válkou mezi Západem vedeným bývalou administrativou USA a Ruskem. Trump tuto válku očividně dá vést nechce, a proto už Ukrajinu nepotřebuje. Pro Zelenského je to zdrcující studená sprcha, ale Ukrajina tím v dlouhodobém horizontu může jen získat. Vést dál válku do posledního živého Ukrajince a do poslední nevybombardované budovy je absolutní šílenství, které mělo být zastaveno už dávno,“ dodal Macinka.

iDNES.cz oslovil i další české politiky, kteří otevřeně podporovali Trumpa před volbou prezidenta USA a neskrývali nadšení nad jeho zvolením.

Rusko by se mělo stáhnout z okupovaných území, říká Šlachta

„Donald Trump je známý svými ostrými výroky, které často vyvolávají kontroverze. Není ale pochyb o tom, že Ukrajina se nachází v kritické situaci a že její představitelé musí hledat cesty, jak válku co nejrychleji ukončit,“ uvedl předseda Přísahy a senátor Robert Šlachta.

Je podle něj klíčové, aby co nejdříve seriózní diplomatická jednání vedla k ukončení bojů. „Rusko by se mělo stáhnout z okupovaných území a Ukrajina by měla zahájit proces obnovy, včetně vyhlášení nových voleb a stabilizace země,“ říká Šlachta.

Snad se Evropa dokáže probudit, uvedl Vondra

„Omlouvám se, ale jsem v USA a mám tu fofr,“ odepsal iDNES.cz europoslanec za ODS a místopředseda strany Alexandr Vondra.

„Ve světle posledních výroků amerického prezidenta je ještě více důležité, aby se Evropa uměla velmi rychle shodnout na tom, jak v případě mírové dohody pomůže Ukrajině garantovat její bezpečnost. V našem životním zájmu je, aby Ukrajina neztratila nezávislost, a aby evropské angažmá neznamenalo oslabení NATO,“ napsal na sociální síti X.

„Osobně jsem přesvědčen, že tomu může napomoci zásadní vyzbrojení Ukrajiny tak, aby Rusko v budoucnosti odradilo od jakéhokoli dalšího útoku více než vyslání vojáků z evropských států NATO, kteří by se mohli stát předmětem vydírání. Snad se Evropa dokáže probudit do reality dnešního světa.

Je to součástí Trumpovy vyjednávací strategie, tvrdí Turek

Europoslanec Filip Turek, čestný předseda Motoristů sobě, tvrdí, že Trumpova vyjádření jsou součástí jeho vyjednávací strategie.

„Jde o jeho typický přímočarý styl, kterým vytváří tlak na všechny strany, aby dosáhl svého cíle - ukončení konfliktu. Je třeba rozlišovat mezi formou sdělení a jeho podstatou - Trump poukazuje na to, že existuje rozdíl mezi přáními vedení Ukrajiny a tím, co by mohlo být v nejlepším zájmu ukrajinských občanů, včetně milionů uprchlíků,“ uvedl pro iDNES.cz Turek.

Šéfka komunistů, europoslankyně Kateřina Konečná, slíbila poslat své vyjádření později. Předseda ANO Andrej Babiš si otázku, jak hodnotí velmi ostrá vyjádření Trumpa na adresu Zelenského, že je nezvolený diktátor, který by měl jednat rychle, jinak mu nezbude žádná země, přečetl, ale nijak nereagoval.

„Je zřejmé, že prezidentovi USA Donaldu Trumpovi velmi záleží na ukončení války na Ukrajině a hodlá postupovat rychle a jednoznačně. Česko by mělo snahu USA vnímat realisticky, jako spojenec, a rozhodně nepodléhat vábení laciného antiamerikanismu,“ napsal na sociální síti X místopředseda ANO a bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček, který má ambici být po volbách ministrem zahraničí.

Vyšší výdaje na obranu Macinka nevylučuje

A jak čeští podporovatelé Trumpa hodnotí to, že by státy NATO měly dávat 5 procent HDP na obranu, o čemž též americký prezident mluvil?

„O závazku 5 procent HDP na obranu zatím nebylo na plénu NATO oficiálně rozhodnuto, proto platí 2 %, která bychom plnit měli. Úplně jiná otázka je struktura a smysluplnost tohoto plnění. Vyšší výdaje nevylučujeme, ale musí to být naše rozhodnutí,“ říká Macinka.

„Jakkoli nás řada lidí, kteří nemají žádný jiný program, neustále straší ruským apetitem, domnívám se, že s nástupem Donalda Trumpa a J. D. Vance se geopolitická situace může naopak rychle dostat do stavu, v němž je pravděpodobnost pokusu o nějakou ruskou expanzi do Evropy suverénně nejnižší od rozpadu SSSR,“ dodává Macinka.

„Otázka navýšení obranných výdajů na 5 % HDP je především o evropské zodpovědnosti za vlastní bezpečnost. Trump tímto požadavkem vytváří tlak na evropské spojence, aby převzali větší díl odpovědnosti za svou obranu. Pro Českou republiku je klíčové posilovat své obranné kapacity, ale konkrétní výše by měla odpovídat našim reálným možnostem a potřebám,“ uvedl europoslanec Turek.

Spekulace o stahování USA z Evropy jsou podle něj předčasné. „Trump především požaduje spravedlivější sdílení nákladů na obranu v rámci NATO, což je legitimní požadavek. Rusko samozřejmě sleduje každý náznak nejednoty mezi spojenci, ale odpovědí není panika ani unáhlené budování alternativních obranných struktur. Klíčem je posílení NATO jako osvědčené aliance, modernizace našich ozbrojených sil a prohlubování spolupráce mezi spojenci. Právě silné a jednotné NATO je nejlepší zárukou, že se Rusko neodváží k další agresi,“ míní Turek.

„Pokud jde o financování obrany, Česká republika by měla zajišťovat vlastní bezpečnost v rámci možností, ale není možné automaticky přijímat požadavky na dramatické zvyšování výdajů. Pět procent HDP na obranu je extrémní částka. A je nesmysl to dělat na úkor výdajů například na zdravotnictví nebo školství. Naší prioritou musí být rovnováha mezi bezpečností země a zajištěním důstojných podmínek pro naše občany,“ uvedl Šlachta.