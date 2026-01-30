Jak dnes žije spartakiádní vrah Jiří Straka? Prý poklidně. Je ženatý, stará se o vnuka

Jiří Straka se stal hlavní zápornou postavou kriminální série Metoda Markovič: Straka, která v těchto dnech běží na Oneplay. Mladistvého vraha v ní hraje Maxmilián Kocek.
Kde žije spartakiádní vrah Straka v roce 2026?
Ve skutečnosti je Jiřímu Strakovi dnes již 56 let a žije pod změněným jménem na severu Moravy. Jeho bydliště vypátral redaktor extra.cz, se samotným Strakou ale nemluvil. Jeho osobní život a práci redaktorovi popsala údajná spolupracovnice, jejíž jméno server neuvedl. Co o Strakovi řekla?
Kdo byl Jiří Straka, co provedl, kolik za to dostal a proč je spojený se spartakiádou
„Znám jeho rodinu. Jeho manželku znám už patnáct let. Vím, že se strašně hezky odmalička staral o vnuka už od miminka, který je synem jeho vyženěné dcery. Nic špatného jsem na něj neslyšela,“ prohlásila žena, která se se Strakou potkává v práci. Bývalý zločinec pracuje jako balič zboží v supermarketech. Žije ve Slezsku a za prací jezdí například do Karviné nebo Havířova.
Kde v Praze vraždil Straka. Poprvé kousek od domova, podruhé pár metrů od rodičů oběti
Straka podstoupil kastraci
O vyženěného vnuka se podle ženy stará proto, že jeho matka byla či je zdravotně indisponovaná.
Vlastní děti Straka mít nemůže, jednou z podmínek jeho propuštění na svobodu bylo to, že podstoupí kastraci. Souhlasil s tím a později v reportáži Radka Hromuška v České televizi uvedl, že ve skutečnosti byl „vykastrován“ mnohem dříve.
K připomenutí událostí, které ovlivnily jeho život, si nechal některá data nechal vytetovat: 24. 6. 87 - den, kdy mu ve věznici rozkopali přirození, 14. 7. 87 - den, kdy ho málem oběsili a 19. 1. 89 - den, kdy byl vykastrován. Naopak navrženou stereotaktickou operaci mozku, která měla změnit jeho chování, Straka odmítl.
Tento radikální přístup k léčbě sexuálních deviací má za cíl ovlivnit centrum sexuálního chování v mozku, přesněji řečeno v hypothalamu. Dnes se už ale neprovádí, podle odborníků jde o zastaralou a přežitou metodu s neprůkazným účinkem.
Spartakiádní vrah Jiří Straka