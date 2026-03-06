Jak Dan Brown a bonboniéra pomohou u přijímaček. Zkuste logický test

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Čím více se učíš, tím víc toho víš. Čím víc toho víš, tím víc toho zapomínáš. Čím víc toho zapomínáš, tím méně toho víš. Tak proč se vlastně učit? Ano, logické uvažování nás někdy dovede do slepé uličky, většinou ale pomůže vyřešit i zapeklité úlohy.

Přijímačky na střední školy 2026

V každé ze tří řad bonboniéry je alespoň jeden hranatý bonbon. V celé bonboniéře je více tmavých bonbonů než světlých. Celkový počet ozdobených bonbonů je sudý.

Co? To je ochutnávka z testu, jedna z odpovědí, která samostatně smysl nedává. Až v celém kontextu, při pohledu na obrázek čokoládových bonbónů, vás vyšle k logickému uvažování, což je tématem pátého dílu.

Přijímačky nanečisto pokračují – páťáci, sedmáci a deváťáci, stahujte praktické testy vytvořené podle požadavků Cermat níže a trénujte. Důkladnou přípravu v dubnu jen oceníte.

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Pardubice v naprosté tichosti finalizují dohody se společností MHAP miliardáře Petra Dědka týkající se výstavby největší multifunkční hokejové haly na světě. Radnice nedávno zvažovala, že se upíše...

Zájem o čaj matcha roste a s ním i ceny. Pěstitelé nestíhají pokrýt poptávku

Tradiční servis pro podávání čaje matcha

Popularita japonského zeleného práškového čaje matcha za posledních deset let razantně stoupla. Data japonského ministerstva financí totiž ukazují, že zatímco v roce 2024 se z Japonska vyvezla matcha...

6. března 2026

Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení

ilustrační snímek

Dobírka zůstává mezi českými e-shopy populární, přestože její podíl dlouhodobě klesá. Zákazníci oceňují možnost zaplatit až při převzetí zásilky a mít tak nákup pod kontrolou. Obchodníci naopak čelí...

6. března 2026

Zálohy, fixace, sankce: Jak se neztratit ve vyúčtování a smlouvě na energie

Premium
Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií a telekomunikace ve Skupině Klik.cz

Kolik stojí vaše energie? Pokud odpověď neznáte přesně, nejste sami. „Mnoho lidí sleduje jen konečnou částku na vyúčtování a přehlíží klíčová čísla,“ říká Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií a...

6. března 2026

ANALÝZA: Saddám naruby. Proč Írán pálí na Araby 2,5krát víc než na Izrael

Premium
Budovy poškozené íránským útokem dronů v Bahrajnu.

Íránci zřejmě nevědí, kdo je hlavní nepřítel. Za první čtyři dny války neposlali nejvíc raket a dronů na Izrael, ale na arabské sousedy, kteří jim vůbec nic nedělají.

6. března 2026

Naši chlapci si s ním popovídají po svém. Zelenskyj se pustil do hádky s Orbánem

Viktor Orbán a Volodymyr Zelenskyj (27. června 2024)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj doufá, že maďarský premiér Viktor Orbán přestane blokovat pomoc Evropské unie Ukrajině. Varoval, že v opačném případě by mohl nechat na ukrajinských vojácích,...

5. března 2026  21:56

Polsko omezilo sociální dávky ukrajinským uprchlíkům, jejich ochranu ale zachová

Jsou to už dva roky, kdy ruští vojáci vtrhli na Ukrajinu, odkud okamžitě začali...

V Polsku ve čtvrtek vstoupil v platnost zákon omezující sociální dávky pro ukrajinské uprchlíky před válkou s Ruskem, která pokračuje již pátým rokem. Uvedla to agentura AFP. Polsko ale zachová...

5. března 2026  20:41

Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Noemová končí, oznámil Trump

Ministryně vnitřní bezpečnosti USA Kristi Noemová (6. listopadu 2025)

Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová k 31. březnu ve funkci skončí, oznámil ve čtvrtek prezident Donald Trump. Novým ministrem vnitřní bezpečnosti by se podle něj měl stát senátor z...

5. března 2026  20:02,  aktualizováno  20:34

Mezi řidiči zahraničních kamionů se rozšířila manipulace s tachografem

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Policisté na dálnici D1 na Vysočině v posledních několika týdnech při kontrolách opakovaně uložili statisícové kauce řidičům zahraničních kamionů. Řidiči často vkládají do tachografu svého kamionu...

5. března 2026  20:11

Írán to nestihl, my ano. Kim na mušce USA vrhne všechny síly do jaderného zbrojení

Premium
Severokorejský vůdce Kim Čong-un dohlíží na nový torpédoborec Čche Hjon a jeho...

Americký útok na Írán je důležitou lekcí pro režim severokorejského vůdce Kim Čong-una. Očekává se, že KLDR začne ještě s větší vervou posilovat svůj vlastní jaderný program, i když tím riskuje hněv...

5. března 2026

Vládní koalice podržela Babiše i Okamuru, nevydala je k trestnímu stíhání

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě nevyhověla žádosti policie o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše ke stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo a žádosti o vydání předsedy Sněmovny a SPD Tomia...

5. března 2026  5:58,  aktualizováno  19:59

