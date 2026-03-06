V každé ze tří řad bonboniéry je alespoň jeden hranatý bonbon. V celé bonboniéře je více tmavých bonbonů než světlých. Celkový počet ozdobených bonbonů je sudý.
Co? To je ochutnávka z testu, jedna z odpovědí, která samostatně smysl nedává. Až v celém kontextu, při pohledu na obrázek čokoládových bonbónů, vás vyšle k logickému uvažování, což je tématem pátého dílu.
Přijímačky nanečisto pokračují – páťáci, sedmáci a deváťáci, stahujte praktické testy vytvořené podle požadavků Cermat níže a trénujte. Důkladnou přípravu v dubnu jen oceníte.