Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 17. listopadu patří podle zákona mezi státní svátky, nikoli jen významné dny. Na druhé straně tu máme zákon o prodejní době v maloobchodě, který tento svátek nezmiňuje. Jak je to tedy s otevírací dobou obchodů v pondělí 17. listopadu 2025?
Pro obchody, dokonce ani ty velké s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, v tento den žádné omezení neplatí. Budou mít tedy otevřeno jako jakékoli jiné pondělí.
A co víc, otevřeno bude i tam, kam se jindy v pondělí nepodíváte. Máme na mysli různá muzea a kulturní instituce, kde zpravidla v pondělí mívají zavírací den. Tentokrát budou některá z těchto míst výjimečně otevřena. Kam se můžete podívat, najdete v našem přehledu.
Slovensko 17. listopad jako den volna zrušilo
A jak je to u sousedů? Slovensko, které také slaví 17. listopad jako Deň boja za slobodu a demokraciu, má otevírací dobu prodejen také běžnou. Navíc vláda Roberta Fica ohlásila velkou změnu: od letoška už tento významný svátek není pro Slováky dnem pracovního klidu. Některé firmy se ale rozhodly, že den volna svým zaměstnancům poskytnou i tak.
Generálny štrajk i firemní volna. Slováci uctí „všední“ 17. listopad navzdory Ficovi
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|18. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|21. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno