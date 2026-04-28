Jak bude o prodlouženém víkendu? Meteorologové upřesnili předpověď

Tereza Hrabinová
  6:09
Páteční Svátek práce odstartuje první ze dvou květnových prodloužených víkendů. Se čtyřmi dny dovolené se dá získat 10 dnů volna. Jaké bude počasí? Meteorologové slibují slunečno a teploty nad 20 stupňů.
ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Už na středu a čtvrtek slibují meteorologové jasno až polojasno. Ve středu dosáhnou nejvyšší odpolední teploty 11 až 15 stupňů, na severu a severovýchodě republiky místy kolem 9 °C.

V noci na čtvrtek však teploty klesnou i pod bod mrazu, k +1 až -3 stupňům. „V údolích bude ojediněle až k -5 stupňům Celsia,“ uvedli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Čtvrtek 30. dubna, kdy se pálí čarodějnice, tak přinese pravděpodobně nejchladnější ráno z celého týdne.

Čarodějnice 2026 se blíží. Co už se nesmí pálit a kdo musí oheň předem nahlásit

Přes den teploměr dosáhne na 12 až 16 °C, na severu a severovýchodě místy kolem 11 °C. Vítr bude slabý, přechodně mírný severovýchodní až východní o rychlosti 2 až 6 m/s.

Prodloužený víkend přinese oteplení

Prodloužený víkend nabídne ideální počasí pro venkovní aktivity i jarní výlety. V pátek 1. května denní maxima vystoupají na 16 až 20 stupňů, v Polabí dokonce až na 22 °C. „Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 3 až -1 °C, očekáváme četné přízemní mrazíky,“ uvedli meteorologové.

Foukat bude slabý proměnlivý vítr, během dne přechodně mírný severovýchodní až východní o rychlosti 2 až 5 m/s.

Předpověď teplot na konec dubna a začátek května

V sobotu nejvyšší denní teploty dosáhnou 19 až 23 °C. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne přechodně jihovýchodní o rychlosti 1 až 4 m/s. „Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 2 °C,“ uvedli meteorologové.

V neděli teploty přes den vystoupají na 19 až 24 °C, ráno se budou pohybovat mezi 8 až 4 °C. V novém týdnu se bude oteplovat i v noci, postupně se teploty usadí mezi 11 až 7 °C.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Šálek čaje a prohlídka včelího úlu. Trump přivítal v Bílém domě krále Karla III. s chotí

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě...

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co...

28. dubna 2026  6:34

Fond zkoumá střet zájmů u národních dotací Agrofertu za miliardu korun

Petr Dlouhý, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu.

Přibližně jednu miliardu korun, které inkasoval Agrofert z národních dotací,prověřuje Státní zemědělský intervenční fond kvůli možnému střetu zájmů. Řekl to generální ředitel fondu Petr Dlouhý.

28. dubna 2026  6:32

Jak bude o prodlouženém víkendu? Meteorologové upřesnili předpověď

V Turnově kvete sakurová alej.

Páteční Svátek práce odstartuje první ze dvou květnových prodloužených víkendů. Se čtyřmi dny dovolené se dá získat 10 dnů volna. Jaké bude počasí? Meteorologové slibují slunečno a teploty nad 20...

28. dubna 2026  6:09

Svědectví o zoufalé snaze utéct z hořících Pompejí. Našly se nové kostry

Archeologové našli v Pompejích dosud neodkryté kosterní pozůstatky dvou mužů,...

Při nedávných vykopávkách v Pompejích objevili archeologové dosud neodhalené pozůstatky dvou mužů, kteří zemřeli při erupci Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu. Podle odborníků se při katastrofě...

28. dubna 2026

Španělský blackout jako dokonalá bouře. Přispěl k modernizaci energetiky

Premium
Lidé na ulici si svítí telefony na cestu během výpadku proudu, který 28. dubna...

Vyšetřování totálního výpadku proudu, k němuž došlo před rokem ve Španělsku a zbytku Iberie, vyvrátilo, že by viníkem byly pouze obnovitelné zdroje. Problémem nebyl objem energie, které solární...

28. dubna 2026

Co stát, to jiná cena benzinu. Válka zvýraznila rozdíly uvnitř USA

Čerpací stanice u malého obchodu v Pittsburghu v Pensylvánii (19. března 2026)

Válka na Blízkém východě zdražila pohonné hmoty i ve Spojených státech. Řidiči však za ně v jednotlivých státech USA platí velmi rozdílné částky. Zatímco v Oklahomě vyjde galon benzinu (asi 3,8...

28. dubna 2026

Méně předpisů! Na von der Leyenovou sílí tlak kvůli byrokracii Bruselu i stylu vedení

Premium
Ursula von der Leyenová

Jindy by to byla jen příjemná návštěva blízkých. Jenže když v pondělí šéfka evropské exekutivy Ursula von der Leyenová debatovala v Berlíně s poslaneckým klubem křesťanských stran CDU/CSU, nebyla to...

28. dubna 2026

Bez přilby na smrt. Více než třetina zemřelých cyklistů mohla žít, kdyby ji měli

Premium
ilustrační snímek

I když je sezona teprve na startu, statistika letošních úmrtí cyklistů v Česku už není příznivá. Mnoha obětem by zachránila život přilba, kterou však podle dat šest z deseti cyklistů jako účastníků...

28. dubna 2026

Čeká, až bude vdova, žertoval komik o Melanii. Měli by ho vyhodit, běsnil Trump

Americký komik Jimmy Kimmel a prezident Donald Trump

Americký prezident Donald Trump vyzval televizi ABC, aby okamžitě propustila komika Jimmyho Kimmela, který ve své talk show žertoval, že první dáma vypadá jako nastávající vdova. Trump se dva dny po...

27. dubna 2026  22:24

Sexuální menšina jako extremisté. Soud v Rusku zakázal hnutí na obranu práv LGBT

Aktivisté za práva LGBT komunity protestují v Rusku. (1. května 2013)

Soud v druhém největším ruském městě Petrohradu v pondělí zakázal jako extremistickou organizaci hnutí na obranu práv sexuálních menšin, Ruská LGBT-síť. Soud tímto rozhodnutím fakticky hnutí postavil...

27. dubna 2026  22:09

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ruský list představil, kdo z českých politiků je vstřícný k dialogu s Moskvou

V několika ruských městech jezdí auta s vylepeným písmenem za oknem. (6. března...

Rusko je připraveno k diplomatickému dialogu s novou českou vládou, čeká však na případný zájem ze strany Prahy, uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Dmitrij Ljubinskij pro ruský celostátní...

27. dubna 2026  21:40

Zaříkávač v egyptském hotelu nechal hada vklouznout muži do kalhot. Turista zemřel

První mládě kobry kapské se vylíhlo v zoo ve Dvoře Králové. (23. června 2022)

Německý turista zemřel po uštknutí hadem, když asistoval při představení zaříkávače hadů v hotelu v egyptském letovisku Hurghada u Rudého moře. Informovala o tom v pondělí německá policie. Zaříkávač...

27. dubna 2026  21:05

