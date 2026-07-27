U nás neznámí, v Izraeli hrdinové. Židovští výsadkáři mají nově na Olšanech pomník

Jedna z mála žen, které prošly za 2. světové války speciálním výsadkářským výcvikem ve Velké Británii, bude mít pomník v Praze. Na vojenském oddělení pražských Olšanských hřbitovů vzniklo pamětní místo věnované dvěma britským výsadkářům židovského původu, Chavivě Reikové a Raphaelu Reiszovi.
Za 2. světové války totiž na území Československa nepůsobily jen známé skupiny jako Anthropoid nebo Silver. V roce 1944 spustili Britové i Operaci Amsterdam.
Zpravodajské úkoly, kterými byla pověřena, se týkaly zejména předávání informací o postavení Židů na Slovensku.