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U nás neznámí, v Izraeli hrdinové. Židovští výsadkáři mají nově na Olšanech pomník

Robert Oppelt
  20:24

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Praha, 27.07.2026 Slavnostní odhalení pamětního místa věnovaného Chavivě Reik a Raphaelu Reiszovi, židovským výsadkářům, kteří za války padli na území Československa. Olšanské hřbitovy. Akce se zúčastnili např. velvyslanec státu Izrael Amir Weissbrod, náčelník Generálního štábu Miroslav Hlaváč či velvyslancem USA v České republice Nicholas Merrick. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jedna z mála žen, které prošly za 2. světové války speciálním výsadkářským výcvikem ve Velké Británii, bude mít pomník v Praze. Na vojenském oddělení pražských Olšanských hřbitovů vzniklo pamětní místo věnované dvěma britským výsadkářům židovského původu, Chavivě Reikové a Raphaelu Reiszovi.

Za 2. světové války totiž na území Československa nepůsobily jen známé skupiny jako Anthropoid nebo Silver. V roce 1944 spustili Britové i Operaci Amsterdam.

Zpravodajské úkoly, kterými byla pověřena, se týkaly zejména předávání informací o postavení Židů na Slovensku.

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