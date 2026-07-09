Za akcí stálo izraelské ministerstvo zahraničních věcí, přímo na místě se o program starala organizace WeRIsrael. Šest dnů nabitých schůzkami zavedlo českou výpravu do kybernetických center v Beerševě, k arabsko-izraelským zakladatelům startupů nebo na oběd do drúzské vesnice. Zástupci spolků ale navštívili i místo konání festivalu Nova a kibuc Nir Oz, které 7. října zdevastovali teroristé z hnutí Hamás. Jak cesta bude vypadat, účastníci předem konzultovali s ambasádou v Praze.
Sami si výslovně vyžádali nepolitický formát bez schůzek s aktivními izraelskými politiky, což potvrdil i průběh samotného programu, u kterého byl přímo na místě přítomen i autor tohoto textu. Chtěli se tak vyhnout tomu, aby je kdokoliv zatáhl do probíhající předvolební kampaně v Izraeli.
„Uráželi nás i lidi, se kterými se běžně bavíme.“