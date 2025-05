Netanjahu zděsil spojence. V Gaze má genocidní ambice, míní expertka

Prezident Petr Pavel v úterý v souvislosti s invazí do Pásma Gazy prohlásil, že bychom měli oddělit obecnou podporu Izraele od podpory některých kroků vlády premiéra Benjamina Netanjahua. O jakých konkrétních krocích je řeč?

Benjamin Netanjahu především udělal něco, čímž mnoho světových partnerů zděsil. Ve vládě se už zcela bezvýhradně opírá o ultranacionalistické sionistické skupiny. Tito radikálové drží velkou část ministerstev, mají vliv na armádu a tím, že Netanjahu jejich genocidní výroky a aktivity nijak nekritizuje a ani neomezuje, dává světu i kvůli současné ofenzivě jednoznačný vzkaz: chceme zničit Gazu.

Jak lze Pavlovy výroky chápat v evropském kontextu? Ještě kritičtější jsou představitelé Velké Británie či Francie...

Prezident Pavel byl ve svých názorech na Izrael vždy velmi konzistentní a už před svým zvolením tvrdil, že židovský stát má právo na obranu, ale nemůže porušovat mezinárodní právo. Odpor k izraelské ofenzivě a zcela genocidní ambice Netanjahua v Gaze nyní spojují velkou většinu Evropy proti izraelské vládě. Další státníci Evropy fakticky upozorňují na to samé, před čímž nyní varoval Pavel. Izrael se tak svou válečnou strategií v podstatě střelil do nohy.

Jak to myslíte?

Jde o humanitární krizi v Gaze, o které hovořil i prezident Pavel. Hamás má stále prostředky, kterými dokáže nakrmit své lidi, ale konflikty okolo dodávek humanitární pomoci, které vyvolal Izrael, Netanjahuově vládě velmi uškodily. Fotografie hladovějících lidí v Gaze zkrátka není vůbec dobrá vizitka pro izraelskou armádu, která se má řídit mezinárodním právem.

Jakou roli hraje v evropské kritice Izraele zatykač, který na Netanjahua vydal Mezinárodní trestní soud?

Jeho vliv se nebojím označit za zcela marginální. Zatykač bohužel u řady zemí ukázal, že Západ uplatňuje dvojí metr. Netanjahu zatykač obchází a zjevně ho nebere vážně on ani jeho kritici. Státy, které zatykač respektují, jednoduše oblétá.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví pod kontrolou Hamásu o víkendu uvedlo, že v Gaze přestala fungovat poslední nemocnice. Co to o celém konfliktu značí?

Jednoznačně jde o další problém, který paradoxně velmi škodí i Netanjahuovi. Izraelská armáda od začátku konfliktu považovala nemocnice za legitimní cíl. Ani jednou ale nezřídili polní nemocnici či jinou formu zdravotní alternativy. Tamní obyvatelé se tak o to více radikalizují a vstupují do řad Hamásu. Takovéto aktivity jdou opět na vrub toho, že izraelská vláda je pod velkým vlivem radikálních skupin, které nechtějí nic jiného než Pásmo Gazy zcela vymazat z mapy.

Vraťme se zpět do Česka. Jak je to s postoji české vlády? Shodují se s prezidentovými slovy?

Nevím, jak moc jsou spolu přímo sladění, ale podle veřejných vyjádření je postoj některých ministrů neuměřený. Za tohle je nutné je oprávněně kritizovat, poněvadž dochází k dezinterpretaci, kvůli které si velká část veřejnosti myslí, že jde o jakýsi boj dobra a zla. Realita je ale značně složitější.