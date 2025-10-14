K Pásmu Gazy nejezděte, Jeruzalém je ale bezpečný, doporučuje ministerstvo

Autor:
  10:57
Ministerstvo zahraničí varuje české občany před cestami do okolí Pásma Gazy i po uzavření příměří mezi teroristickou organizací Hamás a Izraelem. Konflikt sice skončil, ale situace v regionu zůstává napjatá. Izrael v pondělí navštívil americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump při projevu v izraelském Knesetu (13. října...

Americký prezident Donald Trump při projevu v izraelském Knesetu (13. října 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (13....
Donal Trump (13. října 2025)
Americký prezident Donald Trump při projevu v izraelském Knesetu (13. října...
Americký prezident Donald Trump při projevu v izraelském Knesetu (13. října...
18 fotografií

Černínský palác upozorňuje cestovatele, že ani po uzavření příměří mezi Izraelem a teroristickou organizací Hamás není bezpečné cestovat do oblastí v blízkosti Pásma Gazy.

Za bezpečné však považuje cesty do měst jako Jeruzalém či Tel Aviv, kde je situace stabilní. „Ministerstvo zahraničních věcí v současné době varuje před cestami do zhruba šesti zemí, Izrael mezi nimi není,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí ministerstva Daniel Drake.

Po letech utrpení skončila válka v Pásmu Gazy. Začíná čas obnovy, řekl Trump

Na izraelském Národním portálu pro mimořádné události mohou lidé najít užitečné informace v angličtině o tom, jak se chovat v krizových situacích, například při raketovém či teroristickém útoku nebo zemětřesení.

Ministerstvo rovněž upozorňuje, že některé letecké společnosti ruší či mění časy letů z a do Izraele. Cestovatelům doporučuje sledovat sdělení dopravců a aktuální informace.

ANALÝZA: Blízký východ jako po hurikánu. Vše je jinak a Evropa je úplně mimo

Americký prezident Donald Trump na vrcholné schůzce v egyptském Šarm aš-Šajchu oznámil uzavření příměří v Pásmu Gazy. Společně s egyptskými, katarskými a tureckými zprostředkovateli podepsal dokument o dohodě, která má ukončit válku mezi Izraelem a hnutím Hamás. Trump označil příměří za začátek období obnovy po letech utrpení a krveprolití.

Vstoupit do diskuse

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Velikonoce 2026

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

14. října 2025  11:17

Dívka zkolabovala při vystupování z autobusu v Radějovicích, museli ji oživovat

Nezletilá dívka v pondělí večer zkolabovala při vystupování z autobusu v obci Radějovice v okrese Praha-východ. Při pádu utrpěla vážná zranění a policisté, kteří byli na místě jako první, ji...

14. října 2025  8:31,  aktualizováno  11:15

Jste krásná, velebil Trump Meloniovou. Ztrapnil Starmera a tahal se s Macronem

Italská premiérka Giorgia Meloniová se na summitu v Egyptě dočkala chvály od amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ji označil za krásnou. Její zjev pochválil i turecký prezident Recep Tayyip...

14. října 2025  11:13

Internetová televize Telly na 60 dní zdarma pro všechny členy iDNES Premium

Přístup k více než stovce televizních kanálů včetně sportovních a filmových přináší nový benefit, který je určen všem předplatitelům iDNES Premium. Po dobu 60 dnů mohou zdarma využívat nabídku...

2. října 2025,  aktualizováno  14.10 11:03

Černý pasažér napadl revizorku. Když si chtěla zavolat pomoc, zničil jí telefon

Černý pasažér pardubické MHD napadl revizorku a srazil ji k zemi. Žena se snažila zavolat na tísňovou linku, ale během hovoru jí agresor vytrhl telefon z ruky a poničil jej. Snažil se sice před...

14. října 2025  10:59

Sedmnáctiletého mladíka soudí za vraždy prodavaček. Dnes odmítl vypovídat

U krajského soudu začalo hlavní líčení v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Pachatel, jemuž je podle informací iDNES.cz aktuálně sedmnáct let, se policii k činu přiznal a kvůli...

14. října 2025,  aktualizováno  10:58

K Pásmu Gazy nejezděte, Jeruzalém je ale bezpečný, doporučuje ministerstvo

Ministerstvo zahraničí varuje české občany před cestami do okolí Pásma Gazy i po uzavření příměří mezi teroristickou organizací Hamás a Izraelem. Konflikt sice skončil, ale situace v regionu zůstává...

14. října 2025  10:57

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou je Šluknov, kde debatuje se studenty. Během dvou dnů čeká prezidentský pár velmi pestrý...

14. října 2025,  aktualizováno  10:54

O složení vlády rozhodneme za měsíc, řekl Babiš a vyslal vzkaz Motoristům

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, že jednání o personálním složení možné koalice ANO, Motoristů a SPD zatím nejsou aktuální. Podle něj se strany nyní soustředí na program a koaliční smlouvu. K...

14. října 2025  10:29,  aktualizováno  10:49

Google investuje v Indii. Postaví největší datové centrum mimo USA

Americká technologická společnost Google ze skupiny Alphabet investuje 15 miliard amerických dolarů (315 miliard Kč) do výstavby datového centra pro potřeby umělé inteligence v indickém státě...

14. října 2025  10:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Masopust 2026

Masopustem se většinou rozumí třídenní hýření, které předchází čtyřiceti dnům půstu před Velikonocemi. V širším pojetí je to několikatýdenní období od svátku Tří králů do Popeleční středy, ke kterému...

14. října 2025  10:34

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

14. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.