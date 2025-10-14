K Pásmu Gazy nejezděte, Jeruzalém je ale bezpečný, doporučuje ministerstvo

Černínský palác upozorňuje cestovatele, že ani po uzavření příměří mezi Izraelem a teroristickou organizací Hamás není bezpečné cestovat do oblastí v blízkosti Pásma Gazy.
Za bezpečné však považuje cesty do měst jako Jeruzalém či Tel Aviv, kde je situace stabilní. „Ministerstvo zahraničních věcí v současné době varuje před cestami do zhruba šesti zemí, Izrael mezi nimi není,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí ministerstva Daniel Drake.
|
Po letech utrpení skončila válka v Pásmu Gazy. Začíná čas obnovy, řekl Trump
Na izraelském Národním portálu pro mimořádné události mohou lidé najít užitečné informace v angličtině o tom, jak se chovat v krizových situacích, například při raketovém či teroristickém útoku nebo zemětřesení.
Ministerstvo rovněž upozorňuje, že některé letecké společnosti ruší či mění časy letů z a do Izraele. Cestovatelům doporučuje sledovat sdělení dopravců a aktuální informace.
|
ANALÝZA: Blízký východ jako po hurikánu. Vše je jinak a Evropa je úplně mimo
Americký prezident Donald Trump na vrcholné schůzce v egyptském Šarm aš-Šajchu oznámil uzavření příměří v Pásmu Gazy. Společně s egyptskými, katarskými a tureckými zprostředkovateli podepsal dokument o dohodě, která má ukončit válku mezi Izraelem a hnutím Hamás. Trump označil příměří za začátek období obnovy po letech utrpení a krveprolití.