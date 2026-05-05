V posledních dvou letech kritické vnímání Izraele v české společnosti stabilně narůstá, od roku 2024 se zvýšilo o sedm procentních bodů na současných 30 procent. Oproti velké části zejména západní Evropy se však Česko nepřipojilo k trendu hromadného anti-izraelského mínění a více než polovina občanů (53 procent) o Izraeli smýšlí neutrálně.
Většina dotázaných nemá vyhraněný názor ani na to, kdo je odpovědný za pokračování konfliktu v Pásmu Gazy. Palestincům přisuzuje odpovědnost 19 procent respondentů, zatímco Izraeli dvanáct procent. I v tomto případě však od začátku války dochází k přeskupení názorů ve prospěch Palestiny a počet kritiků Izraele stabilně roste.
Z dat dále vyplývá, že názor na izraelsko-palestinský konflikt silně souvisí s pohlavím člověka. Podle průzkumu negativně Izrael vnímá až 48 procent dotázaných žen ve věku od osmnácti do devětadvaceti let. Mezi respondentkami staršími třiceti let pak vyjádřilo takový názor 37 procent.
U mužů jsou sympatie k židovskému státu větší, v kategorii 18 až 29 let i 30 až 54 let zaujalo negativní postoj k Izraeli pouhých 21 procent respondentů. Muži od 55 let pak takový postoj uvedli ve 24 procentech.
Výzkumníci navíc upozorňují, že genderový rozdíl je v českém případě charakteristický právě pro izraelsko-palestinský konflikt a nesouvisí tak s projevem obecné tendence žen a mužů hodnotit problémy odlišně. Názor na jiné státy, včetně Ruska nebo Íránu, je u všech občanů totožný bez ohledu na jejich pohlaví.
3. října 2025