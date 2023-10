V úterý z jednání v Ománu Lipavský vzkázal, že by to bylo v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie a zatřetí prý nepovažuje za rozumné, aby na sebe Česko přitáhlo pozornost razantním krokem v otázce izraelsko-palestinského konfliktu.

V každé normální zemi má slovo premiéra větší váhu než slovo jakéhokoli ministra, tím spíše ministra bez dostatečného vzdělání. Miloš Zeman