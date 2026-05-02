Česká společnost je vůči zločincům tvrdá, míní terapeutka vězňů

Veronika Pitthardová
  10:30
České soudy mohou ukládat účast v terapiích, díky nimž násilník pracuje na zvládání agrese či vztahových problémů. Cílem je snížit riziko opakování. Výrazněji se tento nástroj využívá až v posledních letech, kdy vznikly specializované programy. Jedním z nich je i Stop násilí organizace Diakonie ČCE. „Důležité je, aby práce nekončila odchodem z vězení,“ říká v rozhovoru terapeutka Iveta Součková.
ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Zájem o terapie pro lidi, kteří se dopouštějí násilí, roste. Znamená to nutně, že násilí v českých vztazích přibývá?
Ne nutně. Když se o těchto programech mluví a dostávají se do médií, lidé snáz a častěji pomoc vyhledají. Obzvlášť mladší generace má k terapii úplně jiný přístup. Jsou informovanější, téma se probírá ve školách a nevnímají to jako stigma. Díky tomu přicházejí včas a ve fázi, kdy se dá problém ještě zastavit.

Tohle vás čeká v base. Vězeňská služba ve videu radí, co si vzít a proč nikomu nevěřit

A starší klienti?
Ti mají stále zábrany. Pomoc vyhledávají později, někdy až ve chvíli, kdy je situace dlouhodobě vyhrocená. Typické jsou pak případy, kdy se násilí řeší až po letech. Měla jsem například klientku, která žila ve vztahu s násilníkem desítky let a pomoc vyhledala až ve chvíli, kdy už byla psychicky vyčerpaná.

S jakými klienty pracujete?
Když jsme s programem začínali, bylo víc dobrovolných klientů. Jak se služba etablovala a začaly ji využívat soudy, rozhodli jsme, že se zaměříme na terapeutickou práci s klienty, kteří by jinak kvůli nedostatku odborných služeb nezískali náhled na své násilné chování. Většina klientů dnes přichází v rámci nařízených programů. Buď v probačním dohledu, nebo ve věznici.

Nacházíte v práci s vašimi klienty nějaký společný vzorec, který se v jejich příbězích opakuje?
V terapii pracuji především s životním příběhem klientů. Ve věznici to pro ně bývá zpočátku překvapením, protože nejsou na civilní přístup ve vězeňském prostředí zvyklí. Přicházejí totiž s naučenými formulacemi o vině a odpovědnosti, ale postupně zjišťují, že mohou svůj příběh vyprávět ze svého pohledu.

Nestojíš za nic! Domácí násilí přitvrzuje, hojně postihuje i děti

Prvních pět sezení mě zajímá především, v čem vyrůstali, co je formovalo, jaké byly klíčové momenty jejich života. Právě tady často najdeme kořeny násilného chování. Klient si postupně uvědomuje, odkud pramení jeho napětí a hněv a proč přerostl v agresi.

Za násilím tedy nestojí jeden konkrétní důvod?
Přesně tak. Každý příběh je jiný. Neplatí ani to, že by všichni klienti měli nutně špatné dětství. Ve věznici se setkávám i s lidmi z velmi dobrého zázemí. Během našich rozhovorů se často ukazují jako skrytá příčina násilného chování narušené vztahy, problémy v komunikaci a neschopnost nastavovat hranice.

Iveta Součková

Terapeutka Iveta Součková
  • Vystudovala vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
  • Třináct let působila jako sociální pracovnice a terapeutka ve Vazební věznici Praha Ruzyně.
  • Do roku 2023 vedla sociální služby v neziskové organizaci Romod-rom. V současné době je terapeutkou v programu Stop Násilí organizace Diakonie ČCE.
  • Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Má také výcvik v krizové intervenci.
  • Vede individuální, skupinové a párové terapie zaměřené na zvládání agrese a změnu chování. Věnuje se i klientům, kteří mají terapii nařízenou soudem.

Jak vypadají další sezení?
Při nich už směřujeme víc do budoucna. Společně hledáme konkrétní způsoby, jak tyto situace zvládat jinak, a snažíme se upevnit nové vzorce chování. Důležité je i to, aby práce nekončila odchodem z vězení. Po propuštění pracujeme s klienty a snažíme se je zapojit i do další péče venku. Pokud klienti pokračují v terapiích i po propuštění aspoň rok, většině se daří změny udržet.

Většina vašich klientů má terapii nařízenou soudem. Mají i tak motivaci svou situaci změnit?
Ne všichni. Vždy bude část lidí, kteří chtějí žít kriminálním způsobem života. Pak jsou ale i ti, kteří se dostanou do bodu, kdy už jsou tímto stylem života unavení a chtějí změnu. A právě s nimi má smysl pracovat. Nepracuji s lidmi s vážnými psychiatrickými poruchami nebo deviacemi, ale s těmi, u kterých existuje potenciál, že na sobě budou chtít pracovat a do vězení už se nevrátí.

Jak je od sebe rozpoznáte?
Na začátku vždy probíhá vstupní rozhovor. Při něm zjišťujeme, proč chce klient do terapie vstoupit a jak se dívá na svou trestnou činnost a své jednání před nástupem do výkonu trestu. Už v této fázi si vytváříme představu o tom, jestli má smysl s ním pracovat a jestli je schopný nějaké sebereflexe.

Zároveň vycházíme i z doporučení Vězeňské služby, která má o těch lidech dlouhodobější přehled. Terapie je totiž náročná a dlouhodobá práce a ne každý je na ni připravený. Klientům také hned na začátku terapie říkám, že vzájemná spolupráce a důvěra je důležitá, jinak mám právo terapii ukončit. Pak ani nepíšu zprávu pro soud.

Je těžší pracovat s lidmi ve věznicích krátce před propuštěním, nebo s propuštěnými vězni?
Ti propuštění už často přicházejí bez motivace. Mají pocit, že si trest už odseděli. Chtějí za svou minulostí udělat tlustou čáru a nevracet se k ní, zvlášť u závažných trestných činů. Naopak ve věznici bývají zpravidla otevřenější. Stále vnímají, že je to součást jejich trestu a že by na sobě měli pracovat. Ale záleží na konkrétním případu. Když někdo stráví ve věznici prakticky celý život, také je to náročné.

V čem přesně?
S takovými klienty nemáte k dispozici běžnou životní zkušenost, na kterou by se dalo navázat. O to víc se pak práce soustředí na přípravu na návrat ven. U závažných trestných činů zároveň probíhá i další odborné posuzování, které hodnotí, jak je člověk připravený na návrat do společnosti. Terapeutická práce je jen jednou částí procesu.

Týká se to i mladých lidí, kteří mají problémy s násilím?
U nich je klíčové pracovat s celým rodinným prostředím. Mladý člověk je stále součástí rodiny, vrací se do ní a je na ní závislý. A právě v rodině se často objevují faktory, které jeho chování ovlivňují. Může jít o násilí, nezájem, ale i naopak přílišnou kontrolu nebo rigidní výchovu. Proto nestačí opravit dítě a vrátit ho zpět. Ideální by bylo pracovat paralelně i s rodiči, protože bez změny prostředí se dítě vrací do stejných podmínek.

Vězni se budou učit zvládat svoji agresivitu, má to přinést snížení recidivy

Probační program má jasný cíl – snížit riziko, že se násilí bude opakovat. Co konkrétně děláte pro to, aby se to nestalo znovu?
Důležité je načasování. Nemá smysl pracovat s někým, kdo má před sebou ještě mnoho let trestu. Program proto směřujeme zhruba na období jednoho roku před propuštěním, aby byl prostor terapii absolvovat a zároveň na ni navázat venku. Samotná terapeutická práce ve vězení trvá přibližně půl roku a nastavili jsme si minimální počet sezení, než klient dostane zprávu pro soud. Zkušenost ukazuje, že bez toho by někteří absolvovali jen několik setkání a snažili se je využít jako důkaz nápravy, aniž by došlo ke skutečné změně.

A dochází k ní opravdu?
U některých klientů ano. Máme k tomu zpětnou vazbu i od vězeňského personálu. Nejde už jen o formální prohlášení typu lituji toho, ale o schopnost odsouzených pojmenovat, co se v jejich životě dělo a proč k násilí došlo.

S programem jste pracovala ve Věznici Vinařice, kde byla odezva kladná. Jde jej ale dostat do všech českých věznic?
Není to tak jednoduché. Je potřeba spolupráce vedení věznice, vyškolený personál a prostředí, které podobnou práci podporuje. Ve Vinařicích se tyto podmínky podařilo vytvořit. Musíme ovšem brát v potaz, že v českém prostředí jde o poměrně novou věc.

Terapie se plní agresory. Přibylo žen, štvou je například děti

Zmiňovala jste, že po propuštění je klíčový zhruba první rok na svobodě. Část propuštěných se ale do věznic opakovaně vrací. I s takovými stojí za to pracovat?
V terapii pracujeme s trestnou činností klienta. A pokud u něj vidím aspoň nějaký potenciál ke změně, má smysl mu dát šanci. Zároveň je potřeba počítat s tím, že u části klientů hraje roli závislost, ať už na alkoholu nebo drogách. V takovém případě jde o dlouhodobý proces, který často nevyjde napoprvé.

Bez této práce bychom se ale jako společnost nikam neposunuli. Část lidí samozřejmě představuje riziko a vyžaduje přísnější režim nebo specializovanou péči. Vedle toho ale existuje velká skupina těch, kteří mají šanci svůj život změnit, pokud k tomu dostanou podporu.

Máte pocit, že podpora propuštěných není dostatečná?
Česká společnost je vůči lidem s trestní minulostí poměrně tvrdá. Jakmile má člověk záznam v rejstříku trestů, naráží na problémy s bydlením i prací. Návrat do běžného života je pro něj velmi obtížný. Často ho to tlačí na okraj společnosti. Problémy, za které byl člověk odsouzený, se dají nabrat poměrně rychle, ale jejich řešení trvá mnohem déle. Pro některé lidi je navíc návrat ještě složitější v tom, že důsledky jejich činů jsou tak závažné, že se s nimi budou vyrovnávat celý život.

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Berlín reaguje na plán stažení vojáků USA. Přítomnost je i ve vašem zájmu, varuje

Německý ministr obrany Boris Pistorius (28. dubna 2026)

Přítomnost amerických vojáků v Evropě, a zejména v Německu, je v německém a americkém zájmu, prohlásil německý ministr obrany Boris Pistorius. Reagoval tak na informaci, že Spojené státy plánují v...

2. května 2026  9:50

TELEVIZIONÁŘ: Kdepak komedie. Jiřina Bohdalová zjistí, že dům je jen velké Ucho

Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho (1969)

Figuruje ve slavné knize 1 001 filmů, které musíte vidět, než umřete, přestože právě Ucho se dlouho vidět ani nedalo. Snímek Jana Procházky a Karla Kachyni, který v neděli uvádí ČT 2 k...

2. května 2026  9:14

Tři mrtví rybáři. Svědectví odhaluje kruté praktiky na čínské lodi

Rybář drží svůj úlovek v přístavu Shimoni v okrese Kwale v Keni. (11. června...

Poté, co loni na rybářské lodi čínské státní společnosti Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries zemřeli tři rybáři, vycházejí na povrch podmínky, při kterých tito najatí zaměstnanci pracovali. Podle...

2. května 2026

„Hrůza! Ale já se zamilovala." Ze sídla slavných sklářů udělala dobový penzion

Sněžana Veverková u svého penzionu Renesance v Chřibské na Děčínsku

Historický dům č. p. 10 na náměstí ve Chřibské na Děčínsku dnes možná působí nenápadně, jeho příběh je však úzce spojený s jednou z nejvýznamnějších kapitol severočeského sklářství. Objekt z 19....

2. května 2026  8:30

Odvolací soud v USA dočasně zastavil zasílání potratové pilulky poštou

Balíčky americké pošty připravené k doručení ve zpracovatelském a distribučním...

Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky mifepriston poštou. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, zejména ve...

2. května 2026  7:52

Trump se snaží obejít Kongres. USA ukončily nepřátelské akce proti Íránu, tvrdí

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila....

2. května 2026  7:34

USA rozšířily sankce proti Kubě. Země však opatření důrazně odmítá

ilustrační snímek

Americký prezident Donald Trump rozšířil sankce proti kubánské vládě. Uvedla to v noci na sobotu agentura Reuters, která se odvolává na nejmenovaného představitele Bílého domu.

2. května 2026  7:14

Sisters vystoupily nad zem, odteď porostou tempem zhruba jedno patro za měsíc

Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak...

Obě věže výškových budov Sisters v Plzni vystoupily nad zem, a stavba třetího nejvyššího obytného domu v Česku je tak poprvé viditelná i nad úrovní okolního terénu. Podle harmonogramu má nyní jedno...

2. května 2026  7:02

Velký Javorník omladil, dobrovolníci a studenti tam vysázeli přes dva tisíce stromků

Dobrovolníci a studenti při výsadbě mladých stromků na Velkém Javorníku v rámci...

Tradiční akce Stromy pro Javorník letos obohatila beskydskou krajinu o 2 300 nových sazenic jedlí, modřínů, borovic a buků. Do obnovy lesů na Velkém Javorníku se během dvou dnů zapojilo přes sto...

2. května 2026  6:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

USA stáhnou z Německa 5000 vojáků, oznámil Hegseth. Řekl i časový rámec

Americký ministr obrany Pete Hegseth vypovídá před Výborem pro ozbrojené složky...

USA sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích šesti až 12 měsíců. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hegseth. V SRN nyní slouží kolem 35 000 amerických vojáků. Americký prezident...

1. května 2026  23:31,  aktualizováno  2. 5.

Horší než Jidáš. Největšího zrádce Ameriky nahlodala ženuška, zbyla po něm jen bota

Premium
Benedict Arnold (1741 – 1801). Údajně nejschopnější generála americké války za...

Rusové mají Vlasova, my Emanuela Moravce a Američané Benedicta Arnolda. Uraženého hrdinu od Saratogy, jehož zrada nebyla zapomenuta dodnes. Jeho příběh vám přinášíme v seriálu k výročí 250 let od...

2. května 2026

