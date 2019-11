Trest za komplikovaný porod nakonec zrušili. Asistentka žádá ale odškodnění

Ve čtvrtek soud vyslechl další svědkyni. Té Königsmarková v minulosti dělala čtyřikrát porodní asistentku. V roce 2012 chtěla žena její služby opět využít, ale Königsmarková jí řekla, že nemůže. „Řekla, že je proti ní vedeno trestní řízení. Doporučila mi jinou asistentku,“ popsala u soudu žena. Další jednání soud odložil na neurčito.

Königsmarková ke čtvrtečnímu jednání nepřišla, v červnu ale u soudu uvedla, že trestní řízení v jejím případě bylo dlouhé, vyčerpávající a neobjektivní. Jednou z nejhorších věcí podle ní byla „mediální smršť“, která kauzu provázela.



Jiné svědky soud vyslechl začátkem září – například ženu, která ke Königsmarkové docházela na předporodní kurzy, kvůli stíhání ji ale jako porodní asistentku nezvolila. Věděla, že by pro Königsmarkovou bylo těžké v její situaci řídit porod. Řekla také, že pokud by Königsmarková stíhána nebyla, jako asistentku by ji zvolila.

Odškodnění 6,5 milionu

Dětem pomáhala Ivana Königsmarková na svět několik desítek let, část té doby také šéfovala Unii porodních asistentek, která bojuje za porody v domácím prostředí. V červenci 2009 však v Praze vedla porod, při kterém se novorozený chlapec přidusil a jeho mozek zůstal kvůli nedostatku kyslíku poškozený. Po 20 měsících dítě zemřelo.



Původně dostala dvouletý trest vězení s podmínkou na pět let plus zákaz činnosti na stejně dlouhou dobu. Navíc měla zdravotní pojišťovně zaplatit 2,7 milionu korun. Stala se tak vůbec první porodní asistentkou, kterou soud potrestal za vedení domácího porodu. Později ji však soud viny definitivně zprostil (celý text k přečtení zde).



Königsmarková proto požadovala odškodnění ve výši 6,5 milionu korun za újmu způsobenou trestním stíháním. „Mě (stát) neoprávněně odsoudil, pak mě osvobodil a já jsem přišla o spoustu peněz na příjmech, celkově mě zostudil,“ uvedla v dubnu 2016 Königsmarková. Pět milionů korun žádala za poškození pověsti, další milion a půl jako kompenzaci výdajů na obhajobu či ušlý zisk za dobu, kdy měla zakázanou činnost.

Toho se částečně i dočkala - v listopadu 2017 přiznal soud Königsmarkové náhradu ušlého zisku ve výši 721 tisíc plus úroky. Další požadavky žaloby - zejména nárok na nemajetkovou újmu - však soud neuznal s tím, že je promlčený. S tím nesouhlasil odvolací soud, který celé rozhodnutí zrušil.