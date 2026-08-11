Stamilionové dotační podvody, zkorumpovaní politici a mafiánské praktiky, které svými chapadly ovládly veřejnou dopravu na severu Čech. V centru korupční chobotnice stál holding BusLine a jeho stínový vládce Jiří Vařil. Tomu za tunelování městských rozpočtů hrozí devět let vězení, ale před soudem uprchl a je na útěku.
Jako oficiální majitel a tvář s čistým štítem figuroval v čele impéria Jakub Vyskočil, syn herce Ivana Vyskočila. Podle obžaloby byl ale pro Vařila pouhým „bílým koněm“. Když se na jaře roku 2022 pokusil Vyskočil z toxického byznysu vymanit a firmu prodat, našli ho mrtvého. Policie případ přes protesty rodiny uzavřela jako sebevraždu.
Jeho otec s tím dodnes ostře nesouhlasí. Herec Ivan Vyskočil v otevřeném rozhovoru pro iDNES.cz předkládá mrazivé detaily z posledních minut synova života.
Přece nebudete partnerce, kterou milujete, říkat, aby jela s vámi tam, kde se chcete zastřelit.