Průlom v transplantacích. Používáme i „mrtvá“ srdce, dárců přibude, říká lékař

Ivana Lesková
  12:50
Desítky Čechů čekají na transplantaci srdce. Většina měsíce, někteří roky, protože vhodných dárců je málo. To se ale mění. Lékaři totiž začínají využívat k záchraně životů i „mrtvá“ srdce, což dříve nešlo. „Zatím je dostali dva pacienti. Bude jich přibývat,“ odhaluje převratnou novinku přednosta pražské Kliniky kardiovaskulární chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Ivan Netuka v rozhovoru pro iDNES.cz.
Ivan Netuka

Ivan Netuka | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Čeští lékaři mohli dosud používat jen orgány dárců, kterým odumřel mozek, ale jejich krevní pumpa stále pracovala.To už neplatí?
Jako první transplantoval srdce v bývalém Československu chirurgický tým v Bratislavě 9. července 1968, ale pacientka tehdy žila jen pět hodin po operaci. První úspěšnou operaci, která odstartovala trvalý transplantační program, zvládli kolegové z našeho institutu 31. ledna 1984. Pacient žil 13 let. Nyní v Česku dostává nové srdce okolo stovky pacientů ročně. A donedávna jsme skutečně mohli používat jen živý srdeční sval, který i po smrti dárce stále bil a pumpoval krev. Změna nastala v tom, že naše pracoviště může nově používat i srdce, která po zastavení krevního oběhu v těle přestala bít, tedy zemřela.

Copak může živému pacientovi pomoci mrtvé srdce?
To určitě ne. Kdyby srdce zůstalo nefunkční a jeho buňky odumřely, bylo by k ničemu. My ale máme k dispozici perfúzní přístroj, který můžeme přirovnat k inkubátoru pro srdce. V něm orgán od dárce znovu oživíme a sledujeme jeho kvalitu. Jen pokud je v pořádku a plně funkční, můžeme ho poté použít k transplantaci. V USA s tím začali už před deseti lety a postupně se přidávají další země. Je to jedna z cest, jak zvýšit počet dárců, kterých není dost nikde na světě. V některých státech už používají srdce oživená po oběhové smrti až při pětině transplantací.

Jen výmluvy. Lékař musí mít čas mluvit s pacientem, shodují se bratři Netukové

Jaká je situace v Česku?
U nás jsou pouze tři pracoviště, která transplantují srdce. Na naší klinice v IKEMu a stejně tak v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno operují lékaři dospělé pacienty. Pražská Fakultní nemocnice v Motole jako jediná transplantuje srdce dětem, loni šesti. Celkem jde přibližně o stovku zákroků za rok. My jich děláme nejvíc, loni 57. Ale jako jediní máme k dispozici perfúzní přístroj, který dokáže udržet bijící srdce delší dobu mimo tělo, což umožňuje jeho převoz na delší vzdálenost.

Ivan Netuka

Ivan Netuka, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie.

  • Prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. (52) vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze.
  • V roce 1997 získal atestaci z kardiochirurgie a titul Ph.D. v oboru kardiovaskulární patofyziologie člověka.
  • Od roku 2000 působí v Institutu klinické a experimentální medicíny, od roku 2017 je přednostou kliniky kardiovaskulární chirurgie. O rok později byl jmenován profesorem kardiochirurgie.
  • Je autorem více než 150 mezinárodních odborných článků a knih. Spolupracuje s Harvardovou univerzitou v USA a Královskou nemocnicí v saúdském Rijádu.
  • Zaměřuje se na chirurgickou léčbu pokročilého srdečního selhání, transplantace, mechanické srdeční podpory a umělé náhrady srdce. Současně se specializuje na oblast miniinvazivních operací v kardiochirurgii.
  • Je ženatý, manželka Magdaléna je specializovaný oční chirurg. Mají spolu dvě děti Julii a Pavla.

Stojí okolo sedmi milionů. My ho dostali před pěti lety darem od nadace Kapka naděje a dalších partnerů. Donedávna jsme ho používali jen k proplachování a udržování srdce naživu v případech, kdy bylo nutné zlepšit jeho kondici po mozkové smrti dárce a přepravit na delší vzdálenost. V listopadu jsme však náš „inkubátor“ poprvé použili i k oživení srdce, které bylo několik minut mrtvé.

Než se dostaneme k tomu oživování, můžete popsat, odkud srdce získáváte a co se s ním děje, než se dostane na váš operační sál?
U nás má nepřetržitou pohotovost zkušený tým, který je připravený kdykoli, tedy i v noci nebo ve svátky, vyjet sanitkou do kterékoli nemocnice, kde je vhodný dárce. Musím pochválit kolegy z řady spolupracujících nemocnic, pro které znamená opečovávání dárce mnoho práce navíc. Obvykle to vypadá tak, že se u jednoho dárce sjede několik týmů z různých transplantačních center. A zatímco moji kolegové začínají operovat srdce, další lékaři současně odebírají ledviny, plíce, játra, slinivku, případně jen Langerhansovy ostrůvky.

Jeden dárce orgánů tak může zachránit až osm lidí, protože ledviny, plíce i játra lze rozdělit mezi dva příjemce. Kromě orgánů se často odebírají i další tkáně, jako jsou oční rohovky, části kostí, vazy, šlachy, cévní štěpy, chrupavky či kůže. Pak může jeden člověk pomoci ještě mnohem více pacientům.

Traduje se, že typickým dárcem orgánů jsou motorkáři po havárii, ale podle odborníků je to spíš výjimka.
Když zemře motorkář, většinou bývá tak rozbitý, že jeho poškozené orgány nemohou zachránit jiného člověka. Nejčastějšími dárci srdce i dalších orgánů jsou spíš lidé s krvácením do mozku, hlavně po autonehodách nebo pádech z výšky.

Vraťme se k situaci, když váš tým drží v jiné nemocnici v rukou srdce dárce. Je rozdíl mezi tím, zda v jeho těle ještě bilo, nebo už ne?
V minulosti byl, dnes už téměř ne. Dřív jsme mohli použít jen srdce od dárce, kterému neproudila do mozku už žádná krev. Když lékaři po vyšetření zobrazovacími metodami zjistili mozkovou smrt, prohlásili člověka za mrtvého, ale stále pomocí přístrojů udržovali jeho krevní oběh. V té chvíli se jiní lékaři snažili co nejrychleji odebrat orgány. Po mozkové smrti se však do organismu vyplavují toxické látky, které často mohou přechodně zhoršit kondici srdce natolik, že jsme je dříve museli pro transplantaci odmítnout. Perfúzním přístrojem, což je vlastně umělá pumpa, dokážeme srdce mimo lidské tělo propláchnout, zbavit škodlivých látek a za fyziologických podmínek udržovat hodiny v chodu. Případně ho v tom inkubátoru i léčíme.

Co sledujete, když je srdce mimo tělo, a jak ho léčíte?
Než se pustíme do transplantace, musíme s jistotou vědět, že zákrok bude bezpečný a přínosný. Tedy, že srdce, které dostane náš pacient, bude životaschopné a po zákroku neselže. Když je srdce mimo tělo, sledujeme řadu parametrů, především to, zda bije pravidelně a dostatečně silně a zda se komory nepřeplňují krví. Sledujeme také tlak v krevním řečišti, okysličení a zejména i to, jak srdce hospodaří s kyselinou mléčnou. Musí jí zpracovat více než vytvářet. V případě lehkých potíží můžeme srdci pomoci k lepší kondici i léčivy, které vstřikujeme do krve. Pokud jsou všechny hodnoty a funkce v pořádku, můžeme sval použít. Totéž děláme i se srdcem, které bylo několik minut bez života již v těle dárce.

Fibrilaci síní by mohli v celé EU brzy léčit českým systémem, líčí kardiolog Neužil

Můžete vysvětlit, jak je to se smrtí dárce, kterému zemře dříve srdce než mozek?
Je to eticky i lidsky citlivé téma. Zkusím to osvětlit i pro laiky. Jde o situaci, kdy člověk utrpí zranění mozku neslučitelná se životem, ale stále mu do něj proudí malé množství krve. Z medicínského a právního hlediska proto není mrtvý. Reálně však nemá šanci žít, nemůže sám dýchat, jeho krevní oběh udržují jen přístroje. Fakt, že je dotyčný prakticky mrtvý bez naděje na změnu, musí potvrdit několik odborníků. Poté, obvykle i po domluvě s rodinami, dochází k řízenému ukončení další péče. Vypne se dýchací přístroj, po přibližně deseti minutách se zastavuje krevní oběh, umírá srdce a následně také mozek, tedy člověk.

Nemáte obavy, že by někdy mohlo dojít k omylu, nebo že by se taková situace dala zneužít, jak to známe ze zahraničních filmů?
Rozhodně ne. Celý proces má velmi striktní pravidla a kontrolu. Je naprosto zásadní, aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem příbuzných či veřejnosti. Stav potenciálního dárce posuzuje a kontroluje několik odborníků nezávisle na sobě. Po jeho smrti je navíc stanovený bezpečnostní pětiminutový interval, kdy se s dárcem nesmí nijak manipulovat. Tato pauza stvrzuje nevratnost tohoto stavu. A teprve pak nastává proces odběru orgánů tak, jak jsem ho už popsal.

Pamatujeme si každého. IKEM provedl 15 transplantací pěti orgánů zároveň

Mohou orgány oživené po několikaminutové smrti sloužit příjemcům stejně kvalitně jako srdce, která bila do poslední chvíle před odebráním z těla dárce?
Mohou a slouží. Dokazují to statistiky ze zahraničí, kde s tím mají delší zkušenosti. Například roční přežití se pohybuje u obou typů transplantovaných srdcí, tedy po mozkové nebo oběhové smrti, okolo 90 procent. V některých statistikách vychází dokonce o malinko lépe srdce po oběhové smrti. Může to souviset s tím, že oživená srdce lékaři sledují ještě pečlivěji a jejich kvalitu posuzují ještě přísněji.

Jak se daří vašim pacientům, kteří dostali oživená srdce?
Prvního jsme operovali koncem loňského roku, dalšího letos. Oběma se daří velmi dobře. První z nich už chodí do IKEMu jen na kontroly z domova. Druhý měl za sebou v minulosti jiný zákrok na srdci, které teď selhávalo. Nezbývalo mu nic jiného než transplantace. Čekal už řadu měsíců. Kvůli předešlým zákrokům na srdci byla nová operace složitější, ale my se na ni dobře připravili a zvládli ji za šest hodin.

Kolik lidí u vás nyní čeká na transplantaci a jak dlouho? Zkrátí se díky novince lhůty?
Na našem pracovišti teď na nové srdce čekají tři desítky lidí. Ale protože přibývá pacientů se selháním srdce, bude jich brzy víc. Před dvaceti lety, když jsem začínal transplantovat, se asi třetina lidí operace nedožila, protože srdcí bylo velmi málo. Ještě před šesti lety jsme u nás transplantovali okolo tří desítek srdcí ročně, teď už dvojnásobek. Lhůty se díky nové metodě určitě zkrátí, ale je to složitější.

V pražském IKEM transplantovali játra pětitýdenní holčičce, šlo jí o život

Průměrná čekací doba se pohybuje kolem devíti měsíců. Urgentní pacienti mají přednost, někteří se dostávají na řadu do dvou týdnů. Jiní však čekají třeba dva i čtyři roky, protože tak dlouho hledáme srdce, které jejich tělo neodmítne. Pokud mají příjemci v krvi vysoké množství protilátek proti buňkám dárce, imunitní reakce by záhy vedla k poškození cév v novém srdci a jeho selhání.

Vydrží pacienti čekat na nové srdce roky?
Dnes už většinou ano, protože máme moderní mechanické podpory, které jim pomáhají překlenout čas potřebný k nalezení vhodného orgánu.

Pacientů se selháním srdce přibývá, kardiologové mluví o epidemii tohoto onemocnění a mimo jiné varují před mrazem. Může chladné počasí zvýšit potřebu transplantací?
Může, ale projeví se to až za čas. Kardiologové správně upozorňují, že mráz je zatěžující a pro organismus nebezpečný, protože dochází ke zúžení cév. Lednová rána bývají nejchladnějšími v roce a právě v tomto období bývá nejvíce srdečních kolapsů, především infarktů. Ty v první fázi řeší intervenční kardiologové, nejčastěji rozšířením cév a zaváděním výztuží, takzvaných stentů. Když nestačí obvyklá léčba, následují operace. A když později srdce selhává, poslední možností záchrany je transplantace. Kdo se tomu chce vyhnout, měl by o své srdce pečovat.

Jakým způsobem?
Platí známá pravidla. Dbát na zdravý životní styl, hlavně nekouřit, jíst zdravě, nepřejídat se, dostatečně se hýbat i odpočívat. V silných mrazech by měli hlavně senioři a lidé s nemocným srdcem omezit fyzickou zátěž i pobyt venku a vyvarovat se častých přechodů z tepla do zimy. Je prokázáno, že například pokles teploty o 10 stupňů zvyšuje výskyt cévních a srdečních příhod o 10 procent.

