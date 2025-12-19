„Muž, který po sobě zanechal významnou stopu.“ Zemřel imunolog a virolog Hirsch

Autor: ,
  18:51
Zemřel virolog a imunolog Ivan Hirsch, bylo mu 79 let. Na webu to v pátek oznámila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK), kde Hirsch působil.
Fotogalerie1

Ivan Hirsch | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Zabýval se výzkumem herpetického viru, jeho pozdější specializací byly mechanismy chronické a latentní infekce viry HIV a hepatitidy typu B a C. V době epidemie covidu se v médiích vyjadřoval i ke koronaviru.

Hirsch vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Bezmála třicet let působil ve Francii, poté se vrátil do Česka na svou „alma mater“. V letech 2016 až 2019 vedl katedru genetiky a mikrobiologie přírodovědecké fakulty, poté byl jejím emeritním profesorem.

Spolupracoval také na řadě výzkumných projektů v Ústavu molekulární genetiky a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

„Profesor Hirsch po sobě zanechal významnou vědeckou stopu, mnoho mladších kolegů mělo možnost čerpat z jeho znalostí a jejich předávání poskytoval profesor Hirsch velmi ochotně a nezištně,“ uvedla v pátek Přírodovědecká fakulta UK.

19. prosince 2025

Koronavirus

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Novou služební zbraní německé armády bude pistole od České zbrojovky

Novou služební zbraní německé armády bude pistole České zbrojovky P13. (19....

Na německé vojáky čeká nová výbava. Bundeswehr si vybral pistoli České zbrojovky jako svou novou služební zbraň. Firma uspěla s pistolí s přímoběžným úderníkem. V tendru porazila několik globálních...

19. prosince 2025  18:35,  aktualizováno  19:05

„Muž, který po sobě zanechal významnou stopu.“ Zemřel imunolog a virolog Hirsch

Ivan Hirsch

Zemřel virolog a imunolog Ivan Hirsch, bylo mu 79 let. Na webu to v pátek oznámila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK), kde Hirsch působil.

19. prosince 2025  18:51

Marný boj o život. V Praze zemřel po pádu z okna paneláku desetiletý chlapec

Ilustrační snímek

Tragická událost v pátek odpoledne otřásla pražským Chodovem. Po pádu z okna panelového domu tam zemřel desetiletý chlapec. Přestože záchranáři dlouhou dobu bojovali o jeho život, hoch velmi vážným...

19. prosince 2025  18:38

Předčasné Vánoce za mřížemi. Vězni opravili stará kola a darovali je svým dětem

Vězni z nápravného zařízení v Ostravě - Heřmanicích předali svým dětem jízdní...

Obrovské dojetí a radost. Čtveřice odsouzených ve věznici v Ostravě - Heřmanicích dnes předala svým dětem jízdní kola, která vězni sami zkompletovali a opravili. Předání se uskutečnilo v rámci...

19. prosince 2025  18:27

V Plzni zavřeli Sady Pětatřicátníků, u synagogy se našel podezřelý kufr

Noční centrum Plzně s Velkou synagogou. (21. dubna 2020)

Kvůli nálezu podezřelého zavazadla u Velké synagogy policie v pátek v podvečer asi na půl hodiny zcela uzavřela Sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Později se na místo dostavila majitelka kufru....

19. prosince 2025  17:57,  aktualizováno  18:21

Další eskalace? V Turecku nedaleko Istanbulu našli zřícený ruský dron

Ruský bezpilotní průzkumný letoun Orlan-10 (28. října 2025)

U Izmitu na západě Turecka našli ruský průzkumný dron Orlan-10, informují tamní média. Objevili ho místní obyvatelé a nahlásili úřadům. Ty rozjely vyšetřování. Tento týden je to v zemi už druhý...

19. prosince 2025  15:52,  aktualizováno  17:31

Ukrajina zaútočila na další plošinu Lukoilu v Kaspickém moři, zasáhla turbínu

Na snímku je hlavní těžební plošina ropného pole Vladimir-Filanovsky v...

Ukrajinské drony zasáhly třetí těžební plošinu v Kaspickém moři, která patří ruské společnosti Lukoil. Napsaly to ukrajinské portály RBK-Ukrajina, Ukrajinska pravda nebo agentura Unian s odvoláním na...

19. prosince 2025  17:28

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

19. prosince 2025  17:21

Tragická nehoda na Ústecku. Dodávka spadla z mostu na střechu, řidič nepřežil

Nedaleko Ústí nad Labem spadla dodávka z mostu. Řidič nepřežil. (19. prosince...

Nedaleko Ústí nad Labem v pátek zemřel řidič dodávky, která po pádu z dálničního mostu skončila na střeše u železniční trati. Příčinou tragické havárie bylo pravděpodobně nepřizpůsobení způsobu a...

19. prosince 2025  16:31

Oblevě navzdory. V Peci či Špindlerově Mlýně čekají na lyžaře kilometry sjezdovek

V Peci pod Sněžkou je po oblevě sníh jen na několika svazích skiresortu. (18....

I když hory na východě Čech zatím marně čekají na další přírodní sníh, bude o Vánocích na čem lyžovat. Na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou a v Malé Úpě je otevřeno přes 10 kilometrů sjezdovek. Lyžuje...

19. prosince 2025  16:24

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

19. prosince 2025  16:01

K babičce, na hory i na koncert. Jak budou politici trávit Vánoce

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a šéf Motoristů Petr Macinka na mimořádném...

Žádná exotika. Nadcházející vánoční svátky stráví politici převážně v České republice. „Budu s manželkou a dětmi u babičky a pak pár dní na horách zkusit si rozvzpomenout, jak vypadají lyže,“ napsal...

19. prosince 2025  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.