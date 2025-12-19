Zabýval se výzkumem herpetického viru, jeho pozdější specializací byly mechanismy chronické a latentní infekce viry HIV a hepatitidy typu B a C. V době epidemie covidu se v médiích vyjadřoval i ke koronaviru.
Hirsch vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Bezmála třicet let působil ve Francii, poté se vrátil do Česka na svou „alma mater“. V letech 2016 až 2019 vedl katedru genetiky a mikrobiologie přírodovědecké fakulty, poté byl jejím emeritním profesorem.
Spolupracoval také na řadě výzkumných projektů v Ústavu molekulární genetiky a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.
„Profesor Hirsch po sobě zanechal významnou vědeckou stopu, mnoho mladších kolegů mělo možnost čerpat z jeho znalostí a jejich předávání poskytoval profesor Hirsch velmi ochotně a nezištně,“ uvedla v pátek Přírodovědecká fakulta UK.
19. prosince 2025