Ve vládním programu slibujete dokončení klíčových dálničních tahů, zvýšení rychlosti vlaků na 200 km/h, napojení letiště, ETCS na koridorech a tak bych mohl pokračovat. Máte na to všechno skutečně peníze, nebo je to jen zbožné přání?
Pro rok 2026 jsme pokryli všechno, co jsme potřebovali pokrýt. Jinými slovy: to, co jsme slíbili a co jsme měli připravené, rozprojektované, to taky uděláme. Šokující bylo, že naši předchůdci rozpočet udělali poddimenzovaný. A připomenu – zdědil jsem pomyslný dárek od svého předchůdce – díru v rozpočtu – někde kolem 40 miliard korun.
Takže to exministr Kupka podle vás „zfušoval“?
To je slabý výraz. Kdybych dědil akciovou společnost po někom, kdo mi naplánuje závazky o 37,5 miliardy vyšší, než ekonomika nebo rozpočet umožňuje, tak nevím, co bych mu vzkázal. Politici to takhle dělají běžně: když odcházejí, posouvají tyto pomyslné „dárky“ dál a dál. A těch dárků bylo víc. Třeba I/35 nám odcházející ministr „daroval“ tím, že zrušil EIA kolem Českého ráje.
Takže budete podávat na exministra dopravy trestní oznámení?
Samozřejmě že ne. Tohle je o ekonomických standardech, ne o nějaké péči řádného hospodáře. Prostě se naplánovalo něco, na co nebyly peníze. To, že to naplánování – tedy projekty v šuplíku – taky bude něco stát, nic nemění na tom, že ty stavby jsou smysluplné. A je úplně jedno, kdo byl ministrem: dopravní infrastruktura je práce na etapy, někdo začíná, někdo dokončuje, jde to přes tři čtyři ministry, protože stavba infrastruktury v Česku dnes trvá osm let i víc.
Kolik kilometrů dálnic chcete skutečně otevřít do konce současného volebního období?
Do konce volebního období cílíme na velmi podobné číslo, jakého dosáhl můj předchůdce – kolem 200 kilometrů. To je programové prohlášení vlády na nejbližší čtyři roky.
Pojďme na konkrétní projekty: nejprve D11, tedy napojení na Polsko: je dokončení v roce 2029 právně i finančně zajištěné?
Naštěstí se teď jeví, že D11 je právně i finančně zajištěná. Povedlo se nám ji zahrnout do financování z evropského nástroje SAFE (Security Action for Europe – tedy úvěrové linky určené na bezpečnostní a obranné projekty členských států, pozn. redakce).
Takže to bude vlastně výdaj na obranu?
Ano, je to výdaj na obranu. Existuje memorandum mezi Polskem a ČR. Povedlo se nám – i když se to armádě moc nelíbilo – zařadit tuto infrastrukturní stavbu jako jedinou do požadavků na Evropskou komisi, tedy že bychom ji chtěli financovat přes nástroj SAFE. A ano, měli bychom termín stihnout.
Takže rok 2029 platí?
Platí. Ale nemám křišťálovou kouli. Hodně bude záležet na tom, jestli tam bude někdo protestovat, podávat podněty – a to je dnes největší problém. I když si všichni uvědomují multiplikační efekt infrastruktury, ne vždy je to v zájmu všech. Vždy se najdou jednotlivci nebo skupiny, kteří s infrastrukturními stavbami bytostně nesouhlasí, protože něco chrání.
Ale vy chystáte nějakou změnu ve stavebním řízení…
Věnovali jsme tomu v prvních měsících nové vlády hodně energie: připravujeme novelu stavebního zákona. Máme novou vládní zmocněnkyni pro implementaci stavebního zákona, paní Hanu Landovou, a také velmi šikovnou kolegyni – ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou, která vše koordinuje, protože to není otázka jednoho resortu. Nevyhnutelná je součinnost ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj.
Co konkrétně by v liniových stavbách mělo být jednodušší, aby se dálnice stavěly rychleji?
Už naši předchůdci připravili novelu zákona o liniových stavbách, která urychlila schvalovací procesy. Dnes nemáme problémy se schvalovacími procesy, protože máme projekty připravené v šuplíku. Ale chybí dostatek zdrojů na to, abychom postavili to, co všichni chtějí a očekávají.
A co je největší problém: stavební firmy, aktivisté nebo protestující místní občané?
Záleží na konkrétní stavbě. Někdy vás zdrží geologický průzkum, jindy chráněný živočich, petice na ochranu historického nebo kulturního dědictví. Vždy, když si myslíte, že to půjde jako po drátkách, někdo vás překvapí a zjistíte problém, který vás posune v čase zpět. Proto vznikají časové dodatky u dodavatelů. Někdy je to na straně investora, jindy na straně dodavatele. Paušalizovat, že existuje univerzální zákonné řešení, které to odstraní, nejde. Majetek je svatý – a stejně tak ochrana zájmů obyvatel.
Je mi to jasné, ale když se podíváte na záběry z Číny: tam dokážou postavit dálnici velmi rychle, a u nás jedna firma na pěti kilometrech pracuje třeba dva roky a vypadá to, že se nic neděje. Není problém i v kvalitě a rychlosti práce českých firem?
Za prvé: čínský model vyvlastňování nebo řízení není vhodný pro demokratickou zemi. Líbí se mi, že jsou schopni za několik týdnů postavit něco, co my stavíme desetiletí, ale přináší to omezení, která by se v normální demokracii nikomu nelíbila. Ale třeba Poláci, ti staví rychle, šli hodně nahoru, ale musíme si uvědomit geografickou rozmanitost Česka.
Mají rovinatou zemi...
Ano, nemají problém s oblouky a ani nemají tak zalidněný region na kilometr čtvereční jako Česká republika. Dělá se to tam rychleji. A Poláci mají národní specifikum: využití cizích zdrojů je absolutní priorita, v čerpání evropských peněz jsou přeborníci. Už dnes máme ve stavebním segmentu hodně polských firem, které se dívají i na český trh. Máme tu i největší polskou stavební firmu, která má obchodní složku v České republice.
Takže Poláci nám budou stavět dálnice?
Ano, už nám i stavějí. Zatím vyhráli jeden úsek, ale viděl jsem je asi v pěti dalších soutěžích. A máme je i na železnici – viděl jsem je v šesti nebo sedmi výběrových řízeních, zatím bez úspěchu. Pomáhá to ale ke zlevnění staveb.
Takže Poláci pomáhají snížit ceny?
Ano, protože ten náš rybníček je potřeba provětrat.
Další konkrétní stavba D6 Praha–Karlovy Vary: Karlovarský kraj na dostavbu čeká desítky let. Můžete garantovat, že D6 bude skutečně hotová v tomto období?
Máme to v programovém prohlášení vlády. Uvědomuji si, že když „zazdíte“ region tím, že mu nedáte možnost se po kvalitní infrastruktuře dostat spojit s okolím, tak ho vylidníte.
To už se teď děje, právě v Karlových Varech.
A povedlo se nám to i kolem Jeseníku v Moravskoslezském kraji a právě kolem Karlových Varů také. Takže ano: je to cíl, slíbili jsme to, dali jsme to na papír, je to programové prohlášení vlády, takže je to jedna z priorit.
No a všichni také čekají na Pražský okruh…
U Pražského okruhu to bude ještě divočina. Byl jsem se podívat na část stavby – na východě – tam to ještě jde. Ale pak ta větev na severu… Budeme se srážet se zájmy Prahy a Středočeského kraje – okruh jde přes dva samosprávné celky – a taky s ochranáři, obyvateli a tak dál.
V programovém prohlášení píšete zahájení zbytku Pražského okruhu do roku 2028. Ale takovéto sliby slyšíme stále…
Za mě rok 2028 s otazníkem… Bez otazníku pak rok 2029. Když si uvědomím, co nás čeká s papírovou prací a byrokracií, myslím si, že 2029 je realita. Ještě v tomto volebním období to chceme a uděláme všechno pro to, abychom začali. A uvědomuji si jednu věc: všichni chceme rychlou, kvalitní a bezpečnou infrastrukturu – je jedno, jestli létáme, jezdíme vlakem, autobusem nebo autem. Jenže znáte to, lidé pak říkají, že to „nemůže“ jít přes „naše“ pozemky.
Máte na mysli NIMBY efekt (Not In My Back Yard – NIMBY – označuje situaci, kdy lidé obecně podporují nějaký veřejně prospěšný projekt – např. dálnici, železnici či spalovnu), ale odmítají jeho realizaci ve svém bezprostředním okolí.
Ano, a pak se rozdivočíme a uděláme všechno pro to, abychom to oddálili. A když to budeme oddalovat dost dlouho, možná se na to zapomene – a to se děje desetiletí u infrastrukturních projektů.
Co ŘSD: chystáte tam nějaké personální změny?
U firem v resortu dopravy platí: personální otázky nedělá ministr ani ministerstvo, ale správní rady, dozorčí rady nebo řídící výbory. Kdybychom připustili, že jednotlivec řídí životy a existenci ve firmě, tak investoři by se mohli ptát, co je to za systém, že někdo zasahuje do zájmů právnické osoby. Můžu doporučovat, můžu se mediálně vyjadřovat, ale říct „odvolávám“ nebo „jmenuji“ mi nepřísluší.
Rozumím. Ale má vedení ŘSD vaši důvěru?
ŘSD má výsledky. Pro mě nejde o to, jestli někoho mám rád nebo nemám. Jsem manažer, který očekává výsledky. Pokud výsledky jsou, nezpochybňuji kvality podřízených.
Takže šéf ŘSD má zatím své místo jisté?
Má výsledky, ale nemyslím si, že by tu někdo měl „místo jisté“ – ani já. Takové tvrzení není vhodné. Jsem spokojený s výsledky a s prací ŘSD a konkrétně pana ředitele Mátla.
Co PPP projekty? Z kolika procent by se během vašeho funkčního období měly soukromé firmy podílet na výstavbě dálnic? Máte to spočítané?
Nešel bych do procent. U některých dálnic půjdeme přes PPP – využijeme mix veřejného a soukromého financování. První byla D4. Připravené jsou další dálnice – například D35. Ta je připravená do soutěže, jsou tam tři konsorcia, která mají zájem. Diskuse probíhá.
A železnice?
U železnic zatím nemáme zkušenost s PPP projekty, ale jsme připraveni některé tratě stavět také s mixem veřejného a soukromého financování.
Máte už promyšlené, která by to mohla být?
Ano. Moravská brána – vysokorychlostní spojení od Přerova po Ostravu.
A VRT? Tedy vysokorychlostní tratě? Z vašich prohlášení to vypadá, jako byste nebyl jejich příznivcem.
Nemůžeme si je teď dovolit, pokud bychom je platili tak, jak byly připraveny nebo zamýšleny. Dnes nevíme, kolik to bude stát – bavíme se o 1,2 bilionu, kdybychom to postavili tak, jak to někdo nakreslil. Část z toho podle mě nedává smysl z hlediska mobility a multiplikačního efektu pro hospodářství.
Takže se to musí osekat.
Takže jsme to už mírně osekali.
A co zvyšování rychlosti na tratích?
Nejsem zastánce toho zvyšovat rychlosti na konvenční síti tak, že někde uděláte 200 km/h, předtím bude 50 a potom 120 – to nepomůže. Potřebujete nové dráhy, které odlehčí konvenční síti.
Takže vedle dvou kolejí budete stavět ještě třetí kolej?
Ano, tohle má smysl.
Kde konkrétně by třetí koleje byly?
Máme brutálně vytížené koridory mezi Prahou a Ostravou. Všechno ve směru na Českou Třebovou nám kolabuje, protože je tak vysoká objednávka veřejné dopravy, že už nemáme prostor zařadit další vlaky. Pak máme vytížené tratě kolem Prahy směrem na Benešov – vlaky jezdí skoro jako metro. A máme vytíženou „Ferdinandku“ u slovenské hranice, která spojuje Rakousko s Polskem. Je tam nejvíc nákladní dopravy – tranzit sever–jih – a už tam také není prostor přidat další vlaky.
V programu máte, že vrátíte slevy na jízdné pro studenty a seniory ve výši 75 % ve veřejné dopravě. Už je jasné, odkdy to bude a kde na to vezmete peníze?
Doposud jsme platili řádově 5 miliard korun – to byla padesátiprocentní sleva pro studenty a seniory. Teď to bude 75 % tak, jak to bylo za poslední vlády Andreje Babiše. Myslím si, že naučit mladé lidi využívat veřejnou dopravu je důležité.
Od kdy to bude platit?
Od 1. ledna 2027. Dopad do rozpočtu bude řádově 3 miliardy korun.
