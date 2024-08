U digitálního stavebního řízení posílíme infolinku a uděláme manuály, slíbil Bartoš

Kdy bude stavební řízení fungovat bez komplikací?

Když se podívám na údaje, které vychází z dnešního (úterního), respektive z včerejšího (pondělního) rána, tak v systému stavebního řízení na portále bylo podáno 10 274 žádostí, to je zhruba o dva tisíce více, než bylo minulý týden. Nějakým způsobem s nimi začali pracovat už asi u 80 procent žádostí. Téměř tisícovka jich už byla uzavřena, v minulém týdnu to bylo 600. To znamená s nějakým rozhodnutím vyřízené, schválené nebo postoupené nějakým dalším orgánům. Takže je vidět, že ten systém jako takový průchozí je.

Zapojily se už všechny stavební úřady?

Zapojení úřadů se nám podařilo dotáhnout do sta procent. Jsou už jen jednotky stavebních úřadů, kde se nikdo ještě k systému nepřihlásil. Ten systém je výrazně jiný než to, co jsme znali předtím. Často se hovoří o tom, jak to tam sice bylo za dvě vteřiny vyřízeno, ale samotné stavební řízení, kde se přeposílaly datovými schránkami jednotlivé dokumenty, se v některých případech vleklo třeba několik let. Já bych skutečně chtěl, aby se komfort zvyšoval a lidé mohli říci, že využívání systému přináší benefity, které jsme očekávali.

A termín, kdy bude všechno fungovat?

Balík funkcionalit, který poptávaly stavební úřady, jsme slíbili dodat do konce srpna. Velmi pružně reagujeme na potřeby, které zaznívají při práci s tím systémem. Dám jednoduchý příklad – potřeba pracovního okna hlavního záměru přes celou obrazovku, nikoliv seznam vlevo, do kterého se potom jakoby musíte vracet. To jsou všechno věci, které získáváme zpětnou vazbou z terénu a na ty se snažíme reagovat.

Starosta Nového Města na Moravě Radek Šmarda popisoval na sociálních sítích, jak komplikovaně probíhala kolaudace u nich ve městě. Jste připraveni obcím a úřadům nějak pomoct?

Pomáháme velmi aktivně. Jednu věc, kterou musíme nově posílit, je help desk, což je infolinka a počet lidí na ní. Je potřeba, aby dokázali v rozumném čase odpovídat například na technické otázky. V danou chvíli to znamená, že člověk, který má nějaký problém, se neposune dál, a kolaudace se nevyřeší, když mu někdo neporadí. Já mám reakci třeba z Libereckého kraje, od krajského zastupitele pana Zbyňka Miklíka, který úspěšně kolaudoval školu – kolaudace systémem také procházejí.

Chystáte nějakou další konkrétní pomoc?

Je důležité připravit podrobný manuál krok za krokem, který bude mířit na kolaudace. Máme novou sérii školení, pomohla nám třeba Digitální informační agentura. Mým cílem skutečně je, aby běžně a správně podaná žádost o povolení například k rodinnému domu byla zpracovaná do třiceti, maximálně do šedesáti dní na úrovni stavebního úřadu. To je ten cíl.