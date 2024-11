Hlas Pirátů ve vládě chybí, naše zákony ohlídáme i z opozice, říká Bartoš

Je to měsíc, co Piráti odešli z vlády. Už jste to celé nějak rozdýchal?

Už jsem ve Sněmovně, pokračuju v práci poslance a zatím nebyl moc čas si oddechnout a nějak rekapitulovat. Ještě před mým odchodem přišla do Sněmovny řada zákonů, které jsem jako ministr připravoval. Třeba zákon o podpoře bydlení. Soustředím se teď hlavně na to, aby se dotáhly důležité zákony a prosadilo se to, co je ve vládním programovém prohlášení. A blíží se nám volba předsednictva Pirátů, tak věřím, že bude dobře navoleno a že se nám podaří zvrátit negativní trend a dodat lidem to, proč Piráty vždycky volili.

Nezůstala vám z té formy vašeho odchodu trochu pachuť?

Spíš už to byla jistá únava, protože když to chcete dělat pořádně a nejste jen nějaký střihač pásek, ale fakt se snažíte o změnu, tak každý krok je nesmírně náročný. O to víc, když ve vládě máte slabou pozici se čtyřmi poslanci. Celkově to byly velmi náročné tři roky. Já se dřív smál Karlu Havlíčkovi, když říkal, jak soutěžili mezi ministry v tom, kdo vstává dřív, ale musím přiznat, že to opravdu bylo každý den od šesté ráno do desáté večer včetně víkendů.

Na tu pachuť jsem se ptal proto, že podle průzkumů nemá koalice bez Pirátů šanci složit po volbách novou vládu. Vy byste si po tom všem uměl představit, že byste s Petrem Fialou šel znovu do koalice?

Já nejsem úplně z cukru, že bych si v sobě dlouho nesl nějaká traumata. Pro mě je důležité dodávat výsledky pro naši zemi i pro nevoliče Pirátů. A samozřejmě ve vládě to jde nejlépe. Uvidíme, jaká situace za rok bude. Piráti teď zaznamenali jistý propad v preferencích, ale já věřím, že se zvedneme zpátky na tu podporu, kterou jsme měli dříve, protože bez nás nemá liberální hlas v politice v podstatě žádné zastání.

Takže byste Fialovi dokázal odpustit?

Já si tu trochu připadám jak v nějaké poradně, kde spolu rozebíráme moje pocity (smích). Ona obecně panuje trochu zkreslená představa, že koalice je kupa přátel. Tak to ale přece není. Podle výsledků voleb se sestaví většina, kde můžete prosazovat program, na kterém se mezi sebou domluvíte. A politika je drsné řemeslo, má spoustu rovin a často převažuje ta mediální, kdy prostě dostanete sodu, a buďto to nějak rozchodíte, nebo implodujete.

S koaličními politiky se tedy dál bavíte?

Normálně vyjednáváme o věcech ve Sněmovně, my jsme i říkali, že chceme být konstruktivní a lepší opozicí. Protože ANO a SPD předvádí pouze blokování a obstrukce, a tím pádem ani nemohou procházet zákony, na kterých by byla třeba i shoda. Takže pokud ty věci dávají smysl, tak je podporujeme bez ohledu na to, kdo je navrhuje.

Chybí teď pirátský hlas ve vládě?

Jednoznačně chybí, ale my to odpracujeme i z opozice. Budeme do těch debat vstupovat a ukazovat na věci z programového prohlášení, protože i Zbyněk Stanjura řekl, že to se nijak nemění. Budeme dohlížet, aby se ty věci plnily, jsou tam mé zákony z ministerstva, ale i třeba řada protikorupční legislativy. Ale řadu věcí oni mění, když jsme ještě seděli ve vládě, tak tam prošly důchody včetně dřívějšího odchodu pro trojkové a čtyřkové profese. To se teď část koalice snaží změnit. A na to musíme poukazovat.

Piráti si o víkendu zvolí nové vedení. Opravdu už nebudete kandidovat, ani na místopředsedu?

Myslím, že 15 let s malou přestávkou je poměrně dlouhá doba ve vedení strany. Ne že bych neměl energii, ale i Piráti se nějakým způsobem vyvíjí. Zůstávám poslancem a členem, jehož hlas je pro stranu relevantní. Alespoň to tak vnímám od kolegů. Ale myslím, že je čas přepřáhnout. Měl jsem možnost vést stranu, když se hodně dařilo, ať už to byl vstup do Sněmovny, opoziční práce, nebo vstup do vlády. Také mám ale z poslední doby dvě prohry, v evropských a krajských volbách. A je správné, že předsednictvo kolektivně rezignovalo a zvolí se nové. Já budu pro lidi a pro Piráty pracovat nehledě na to, jestli jsem, nebo nejsem předseda.

A budete kandidovat do Sněmovny?

To je poměrně předčasná otázka, jak říkám, je to měsíc, co jsem skončil ve vládě. Tohle je daleko a uvidíme, kam nás to zanese. Volební a krajští lídři pro sněmovní volby se u Pirátů vybírají až v lednu či únoru.

Ale vyloženě to neodmítáte?

Já si teď potřebuju zvyknout na novou roli v opozici. Když to chcete dělat lépe než dosavadní opozice, tedy nejenom vykřikovat u pultíku bonmoty, tak to vyžaduje soustředění a já se do toho teď potřebuju ponořit. Mojí skutečnou vlajkovou lodí byl zákon o podpoře bydlení a ten mi teď ODS cupuje, takže potřebuju zabrat. Protože i v ODS jsou lidé, kteří ten zákon podporují ve formě, jakou jsem navrhl, takže to je teď moje priorita ve Sněmovně.

Jací by měli být Piráti do budoucna po vašem odchodu z jejich čela?

Myslím, že hlavně srozumitelní, to je velmi důležité. Jsem přesvědčený, že ukázaná platí. Piráti, se kterými jsem za ty roky pracoval, jsou velice pracovití a mají tah na branku, ale jaksi se nám to nedařilo vždy vysvětlit a prodat. Běžní lidé nemají čas dopodrobna sledovat politiku, takže musíte ve velmi krátké době trefit tu hranu, jak to srozumitelně vysvětlit, ale nesklouznout až k přílišnému zjednodušení a populismu.

Pojďme alespoň krátce k digitalizaci stavebního řízení. Bavil jsem se o tom s několika experty, kteří mi řekli, že v tom všem jsou miliardy korun, a tím pádem i hodně různých zájmů, ale že to, co se nepovedlo, tedy manažersky, jde jednoznačně za vámi. Opravdu si myslíte, že vám to zhatil jen pan Zajíček (vlivný člen ODS a předseda Hospodářské komory)?

Já si nemyslím, že to byla jediná okolnost. Otevřeně mluvím o tom, že jsem selhal taky. I jsem se omluvil, že jsem to nedodal tak, jak bylo očekáváno. Ale co mě mrzí, že všichni, včetně expertů SPOLU, hovořili o tom, že ty stávající systémy a některé komponenty určitě ponechají. V té prezentaci (od IT experta MPSV Karla Trpkoše, pozn. red.) bylo, že ty systémy jdou dopracovat. A najednou se to celé jde přesoutěžit, přitom i můj nástupce na ministerstvu Petr Kulhánek (STAN) říkal, že stávající systém má řadu funkcionalit, které fungují a se kterými už se ty stavební úřady sžily.

Ještě zpátky k politice. Všiml jsem si, že teď řada pirátů říká něco v tom smyslu, že jste tři roky mohli ve vládě koukat „kmotrům z ODS“ pod prsty a teď víte lépe, jak s nimi bojovat...

To slovo kmotr použil prvně Mirek Topolánek. A je to přílišný vztah politiky a byznysu, nedávno vyšel mezinárodní průzkum oligarchizace společnosti a Česko je na druhém místě. To znamená, že tu politika významně hraje ve prospěch určitých podnikatelských skupin nebo jednotlivců. Vezměme si jednoduchý příklad. Měli jsme tu energetickou krizi. Všechny domácnosti krvácely na vysokých cenách energií a někteří obchodníci s energiemi na tom pořádně vydělali a stali se ještě bohatšími. Celkově národ o 100 miliard zchudl a někdo naopak 100 miliard získal. A teď si říkáte, byla to nedbalost, nebo co vlastně.

Ale to už jste byli ve vládě.

Musíte se podívat, jak se řešila energetická krize v počátku. Byl tam Jakub Michálek, který s ministrem Síkelou prosazoval úsporný energetický tarif, který by neřešil stropování cen tak, jak to nakonec bylo uděláno před komunálními volbami. Abych se vrátil k předchozí otázce, každý má jiný způsob své politiky. Já se snažím vždycky dodržet slovo, když se na něčem domluvíme. Politiku musíte dělat vyváženě, nemáte nikomu stranit a nedělat to pro nějakou specifickou skupinu jenom svých voličů. Děláte to pro všechny občany.

A i o tom jsem se bavil s Petrem Fialou na té ranní schůzce, po které mě vyhodil. Říkal jsem mu, že je tady velký problém s bydlením, zákon o podpoře bydlení, výstavba, to jsou věci, na kterých padají vlády i demokratické společnosti. Když lidé nebudou mít kde bydlet, tak vznikne velký problém. Říkal jsem mu, že se musíme soustředit na tohle, ale vláda spíš hodně akcentovala ta velká hodnotová témata a pozice.

Tohle jste mu řekl a on vás dvě hodiny na to vyhodil z vlády…

Já tam přišel s nápady, na co bychom se měli soustředit tak, aby ty strany za rok při možném sestavování vlády měly šanci zabránit orbánizaci Česka, respektive slovenskému scénáři. A jak rychle se ty věci mohou po volbách v té zemi měnit, můžeme vidět právě u našich slovenských bratrů.

Když jste ho takhle varoval, tak proč vás vyhodil?

No přece za digitalizaci stavebního řízení (úsměv).

A byl to opravdu ten jediný důvod?

Tak myslím, že tím byl hlavně výsledek Pirátů v krajských volbách, kdy jsme nepřekročili pět procent a nebyli jsme v danou chvíli relevantní pro jednání.

To přece TOP 09, KDU-ČSL také dlouhodobě nemají.

Ale oni jsou schovaní v koalici SPOLU. My v tu chvíli nebyli relevantní třeba i pro sestavování těch krajských koalic. Navíc nějaké tlaky z ODS tam na premiéra byly. Nemalá část strany Piráty ve vládě nechtěla, pan Skopeček dokonce říkal, že nás tam měli z lítosti. Beru to tak, že to byla zlomová chvíle, my to neiniciovali, a když po telefonu vyhodíte předsedu koaliční strany z vlády, tak nemůžete čekat nic jiného než odchod té strany z vlády. A Petr Fiala to určitě čekal.