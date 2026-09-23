„Ahoj, přátelé, kamarádi a dobří lidé města Prahy. Vyhlašuji pátrání po harmonice,“ napsal v úterý Bartoš na Facebook a přidal upozornění, že auto není trezor, o čemž se právě sám přesvědčil.
Příspěvek s fotografií červené tahací harmoniky značky Hohner s upozorněním „Hledá se“ už dohledatelný není. Příhoda má totiž šťastný konec, nástroj se majiteli hned další den vrátil a Bartoš tak příspěvek smazal.
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Piráti lákali voliče hudbou, Bartoš hrál na Andělu na akordeon
„Také na základě příspěvku a tipů od lidí se panu Bartošovi povedlo akordeon získat zpět,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí strany Kristina Jochmannová.
Není to přitom poprvé, co o hudební nástroj bývalý šéf Pirátů přišel. V roce 2019 mu rovněž z auta někdo odcizil tahací harmoniku v hodnotě 800 eur, tedy více než dvacet tisíc korun.