Neselhal jen Ivan Bartoš. Digitalizaci nezvládlo nejméně dalších pět ministrů

Češi by přitom měli mít přístup ke státním službám i z počítače už od příštího února. Je na to zákon. Řada věcí se ale zpozdí kvůli problémům, jejichž kořeny sahají i do předchozích vlád. Spolykaly už stovky milionů korun.

Zřejmě nejviditelnější jsou nedostatky ve zdravotnictví. Když jde člověk na vyšetření, chystá si stohy lékařských zpráv i seznamů léků, které přenáší mezi odděleními i lékárnou. Odborníci do nich vzájemně nevidí. Když pacient některý papír zapomene, může nastat zdržení i zdravotní komplikace.