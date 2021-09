Bartošovi se líbí nápad zdanit průmyslové nemovitosti a mít školy jako v USA

Daně z nemovitostí si určují podle koeficientu samy obce či městské části. „Takže představa, že chceme něco zdaňovat, je mylná,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz lídr Pirátů Ivan Bartoš.

Program koalice Pirátů a Starostů však výslovně zmiňuje nemovitosti průmyslové. „Každá firma, když vyroste z garáže, bude potřebovat kanceláře, výrobní halu či sklad. Na takové objekty je dnes daň nízká a navíc je určená katastrem, což také není šťastné,“ upřesnil.

Jako příklad uvedl Kolín, rodné město jeho souputníka ze STAN Víta Rakušana. Průmyslovou zóna je v katastru přilehlé malé obce. Ta dostává miliony korun, zatímco Kolín, který k tomu obsluhuje infrastrukturu, z toho nemá skoro nic.

Ivan Bartoš zmínil například také internetový obchod Amazon. Strana si udělala studii a zjistila, že daňové zatížení komerčních objektů na hektar je na úrovni odvodů jednoho zaměstnance za rok.

Šéf Pirátů nerozumí tomu, proč vláda s debatou o rozpočtovém určení daní ještě nezačala.

Na lídra reagovala na svém Twitteru ministryně financí Alena Schillerová. „Pravomoc určit vyšší daň za metr čtvereční v průmyslové zóně získaly obce již daňovým balíčkem 2021,“ napsala.

Alena Schillerová @alenaschillerov Piráti jdou do voleb s plánem na prosazení něčeho, co jsme už prosadili a nikdo z nich to tehdy nepodpořil. To nevymyslíte! Pravomoc určit vyšší daň za metr čtvereční v průmyslové zóně než třeba na sídlišti, získaly obce již našim daňovým balíčkem 2021. https://t.co/d9QTGq1Wso

Při prosazování daně z plastů jsou Piráti aktivní. „Hlavně tedy, pokud jde o legislativu spojenou s recyklací odpadů. Dostali jsme se k tomu, že nejlepší odpad je ten, který nevzniká,“ uvedl.

Česko má podle Bartoše významný problém s alkoholem. „Jsme běžně na prvních příčkách světových žebříčků spotřeby. I proto máme vyšší DPH u alkoholu, má to však hlavně regulatorní charakter,“ podotkl. Jdou peníze, které z toho stát získá, podle lídra Pirátů opravdu na prevenci alkoholismu? Nejdou.

Studium jako v Americe

Tématem bylo také „středoškolském minimum“. „Kdo má děti, ví, nakolik složitý je výběr jejich kariérní cesty. Já bych preferoval, aby existoval nový typ střední školy, který funguje třeba v Americe,“ řekl.

První ročník by byl obecnějšího typu. Během něj by se dítě vyprofilovalo a poskládalo si předměty do dalších let studia podle toho, co pak bude chtít dělat. „V patnácti se přece těžko rozhodujete, co chcete zbytek života dělat,“ namítl.

Zásadní podle Bartoše je, aby nepřišla čtvrtá vlna covidu a s ní související lockdown. „Chceme do ekonomiky investovat. Práce je dobrá, proto bychom ji neměli danit. Místo toho bychom se měli zaměřit na externality typu znečištění, těžba a podobně,“ řekl.