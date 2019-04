Je to pseudokauza, říká šéf Pirátů Bartoš o zdanění prázdných bytů

Když si koupím byt, nechám ho prázdný a budu si ho šetřit třeba pro děti, čím jsem se provinil, že bych měl být více zdaněn?

To já s vámi plně souhlasím, že byste za to neměl být trestán. A já vlastně vůbec nechápu, proč je tohle na stole. Celá věc, která rezonovala v Praze a kterou vyvolal v nepřítomnosti primátora Jiří Pospíšil, takhle nestála. Asi pan Pospíšil není v předvolební kampani moc vidět. V Praze je problém s rostoucími cenami bytů.

Pokud chcete řídit město chytře, musíte mít informace – v tom případě anonymizovaná data pro strategická rozhodnutí. A pan Pospíšil najednou uspořádal tiskovku na téma, že je tu krize koalice. To není standardní. Celý týden eskalovala uměle vyvolaná pseudokauza, kde létaly nadávky do komunistů. V pátek jsme konstatovali na koaličním jednání, že prázdné byty problém jsou. Mě by fakt zajímalo, jestli to tu je jako v Londýně, kde jsou celé neobydlené čtvrti. To bylo cílem původní analýzy.

Tvrzení, že jste chtěli zdanit prázdné byty, je tedy lživé?

Je to lež, nikdy jsme to neměli ani v pražském, ani v celostátním programu. V celostátním programu bylo, že dáme možnost obcím řešit to po vlastní ose. Ty už to dělají teď a upravují koeficienty daní. Nešlo by o nějaké šmírování. Městská společnost Pražská energetika by nám vydala anonymizovaná data.

Na videu z února, které je k vidění na YouTube, primátor Hřib říká, že daň nemůže vyloučit.

Já zase nemohu vyloučit, že pan Pospíšil by vládl s ANO. Je spousta věcí, které nemůžete vyloučit. To je chytání za slovíčko.

Ale stejně – k čemu by vám ta data o prázdných bytech byla? Vždyť je to jedno, jak vlastník s bytem svobodně nakládá...

Já nějakého vlastníka nechci k ničemu nutit. Podle mě je cestou opravovat byty, a pokud půjdeme do nové výstavby, tak by to neměly být tyhle typy investičních bytů.

Teď k cestám pražských pirátských politiků. Na Tchaj-wan jel na pozvání primátor Hřib. Radní Vít Šimral jel pro změnu na náklady města za 300 tisíc korun do Kalifornie. Pracovní část cesty trvala pět dní a on tam byl devět dní. Nekazí tohle chování image Pirátů?

Rozhodně ne a nemáte přesné informace, minimálně ne o těch nákladech. Na té tchajwanské cestě byl pan primátor po jednáních, která vedl poslanec Jakub Michálek i ve Sněmovně. Jeli na cestu, která má přínos. Četl jsem zprávu, co se tam dojednalo.

A co se tam dojednalo?

Byli na největší konferenci o Smart Cities. Předchozí vedení Prahy vymyslelo jen chytré lampy a lavičky. Chytré město, to má být třeba inteligentní zavlažování, inteligentní řízení dopravy. A cestovní náklady – cesty mají nějaký záměr a pak mají reálnou cenu. Od listopadu do konce března Piráti vydali v Praze za zahraniční cesty 170 tisíc korun a Spojené síly pro Prahu 180 tisíc korun. Z toho náš radní Vítek Šimral jel do San Franciska za 75 tisíc korun. Nějaké halucinace, že tady někdo cestuje v první třídě? Letěli v economy.

Proč pan Šimral byl v USA déle, než trvala pracovní část cesty?

On pak přecestovával na Tchaj-wan. Já tady mám výpis, co všechno navštívili, ale já to nenosím v hlavě. Ale já ten argument... Bavíme se o nákladech, nebo jestli je pět dní hodně, nebo málo? Já to odmítám, trošku mě to mrzí. My jsme transparentní.

Proč jel na pozvání pro Prahu na Tchaj-wan i Jakub Michálek, když už není politikem na magistrátu?

Já bych chtěl jenom říct, že Jakub Michálek je předseda poslaneckého klubu ve Sněmovně a cesta na Tchaj-wan byla pro Česko i pro Piráty a pro občany přínosná. Já tady mám vypsané, s kým vším se setkali. Ta kritika je úplně absurdní. A paní Krausová (zastupitelka za Piráty a partnerka poslance Michálka), té tam děkovala prezidentka Tchaj-wanu, protože oni iniciovali debatu o klauzuli o jednotné Číně.

Jak si vysvětlujete, že Piráti nepostoupili do druhého kola doplňovacích voleb do Senátu v Praze 9?

My jsme postavili kandidáta z Pirátské strany, našeho člena Petra Daubnera. Ta kampaň byla poměrně rychlá. Starostové postavili pana Davida Smoljaka, což je zvučné jméno, ODS komunálního politika. Volby jsou soutěží nápadů a někdy i obličejů. Pan Daubner skončil třetí s téměř 14 procenty.

Čím to je, že se opozici ani před polovinou volebního období nedaří zmenšit náskok ANO? Mají pořád 32 procent a to by opět získal post premiéra Andrej Babiš.

Dívám se na mandaty.cz a podpora Pirátské strany roste a teď osciluje mezi 17 a 19 procenty. Já si myslím, že ta doba ještě ukáže. Řada kroků současné vlády jde na úkor konjunktury. Česko navenek vypadá, že jede, ale propadají se odhady příjmů rozpočtu v prvním čtvrtletí. Ministerstvo financí chce šetřit. Politika slibů a dárečků nesměřuje k smysluplné dlouhodobé vizi Česka.