Rouškovné pro seniory je volební dárek, míní předseda Pirátů Bartoš

Právě chaos, který panuje ve vládních zákazech a nařízeních, chce Bartoš zařadit jako bod na příští jednání Poslanecké sněmovny. „Vláda léto skutečně promrhala. Něco se podařilo, ale ne co se týče kapacit testování, kapacity odběrů, chytré karantény či propagace eRoušky,“ řekl v České televizi.

Předseda Pirátů odmítl návrh premiéra Babiše na distribuci roušek seniorům přes Českou poštu. Označil to za nesmysl. „Je vidět, že pan premiér nikdy nic ve větší míře neposílal,“ řekl Bartoš. Balení a distribuce roušek do tří milionů domácností by podle něj bylo obdobně náročné jako rozesílání volebních lístků. „Je to PR na úkor toho, aby premiér řešil něco seriózního,“ řekl s tím, že už nyní existují spolehlivé distribuční cesty, jak dostat ochranné pomůcky k občanům.

Bartoš se vymezil také proti takzvanému rouškovnému, neboli jednorázovému finančnímu příspěvku pro seniory. „Musíme si uvědomit, že je to příspěvek na dluh. Nemyslím si, že jednorázový příspěvek komukoliv dokáže výrazně nakopnout ekonomiku,“ řekl. Právě podporou spotřeby totiž vláda argumentuje.

Podle Bartoše navíc není nutné, aby Sněmovna návrh projednala ve zrychleném řízení. „Pan Babiš s panem vicepremiérem Janem Hamáčkem to dělá evidentně proto, že se blíží volby. Seniory hodně vystrašili, mají to takhle vymyšleno. Samozřejmě se jedná o volební dárek,“ podotkl.

Dodal, že od premiéra je „vyloženě sprosťárna“, když říká, že každý, kdo se odváží zamýšlený příspěvek kritizovat, nenávidí seniory. Připomněl, že slib na distribuci ochranných prostředků do schránek již jednou zazněl. Nikdy na to přitom nedošlo. Bartoš také uvedl, že by vláda měla myslet na to, jak zajistit dodávku ochranných pomůcek do Česka v situaci, kdy znovu dojde k celosvětovému navýšení poptávky.

Zrušení superhrubé mzdy? Ne teď

Vláda nemá podle Bartoše připravený žádný plán pro kompenzování výpadků v rozpočtu. Uvedl, že ministryně financí za ANO Alena Schillerová by měla řešit například důsledné zdanění firem v daňových rájích nebo to, jak dostat lidi, kteří kvůli uvaleným exekucím pracují načerno a neodvádějí daně, zpět do ekonomiky. „Řádný hospodář myslí na budoucnost. Jestli na něco myslí tahle vláda, tak jsou to krajské volby a možná příští volby,“ konstatoval.



Naopak proti zrušení superhrubé mzdy se Bartoš kategoricky nepostavil. Nyní pro to však podle něj není vhodná doba. Její zrušení totiž zatíží státní rozpočet, který je již nyní v rekordním deficitu. Sazba by navíc podle něj měla činit 19 procent, ne 15 procent, o kterých hovořil Babiš.

Česká televize původně avizovala, že Bartošovým oponentem v debatě bude premiér. Moderátor Václav Moravec v neděli sdělil, že televize pozvala Babiše do pořadu před šesti týdny a přes řadu urgencí nedostala žádnou odpověď. Premiér vystoupil ve stejném čase v diskusi na CNN Prima News. Babiš tam uvedl, že mu ČT nadiktovala, aby byl v Otázkách Václava Moravce, on však o tom, kam půjde, rozhoduje sám.