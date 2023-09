Přijmout návrhy opozice? Jen když se shodne celá koalice, říká Bartoš

Právě jste představil lídra vaší kandidátky pro volby do Evropského parlamentu, stal se jím Marcel Kolaja. Jaké jsou vaše cíle do voleb?

Nám se podařilo, na rozdíl od jiných, skutečně propojit domácí politiku Pirátské strany i s celou evropskou politikou. I v tomhle volebním období jsme v Evropském parlamentu měli řadu úspěchů, ať už je to otázka digitálních práv a ochrany soukromí, tak věci týkající se environmentální politiky, digitální a zelené tranzice, ale třeba i na poli lidských práv a obrany právního státu.

Takže já musím říct, že práce tří českých europoslanců a europoslankyně byla dobrá a já bych chtěl, abychom v dalších volbách pozici Pirátů posílili, jak za Českou republiku v počtu získaných mandátů, tak i v kontextu pirátských stran v Evropě. Aby klub, který v tuto chvíli byl čtyřčlenný, neboť tam byl Patrik z Německa, obohatili ještě další Piráti, třeba z Lucemburku.

Témata i v souvislosti s válkou na Ukrajině jsou více než kdy jindy bezpečnost, kybernetická bezpečnost a vůbec výzvy dvacátého prvního století, kde i obrana, demokracie v kontextu evropských zemí a těch národních států je velmi důležitý prvek.

Je to právě Evropa, která to může spojovat, která může říci takto „ne“ i svým členským státům a pomáhá ten prostor kultivovat. Takže míříme na lepší výsledek než v loňských volbách, uvidíme, jaká bude účast. Chtěli bychom mít víc mandátů a doufám, že dnes (hlasovalo se v sobotu, pozn. red.) zvolíme dobré čelo kandidátky, které nás tam bude reprezentovat.

Vy jste zmínil více mandátů, kolik pirátských europoslanců by pro vás byl úspěch?

Nám čtvrtý mandát minule utekl o pár drobných tisícovek hlasů. Já bych chtěl, aby našich poslanců tam bylo více než tři. I když je to taková startovní pozice, tak být lepší než minule. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace, Piráti jsou skutečně autentickou liberální stranou pro lidské svobody v dvacátém prvním století, tak já věřím, že ten úspěch bude větší, i když se dívám, jak liberální strany potom formují politiku Evropské unie.

Bezpečnost, kybernetická bezpečnost, jaká další témata budou ve vašem programu?

Je to určitě obrana právního státu. Dále lidská práva, která je třeba i v době „digitálu“ chránit nejen proti autoritářským režimům, ale i proti nadnárodním korporacím, které v podstatě vodí lidi po internetu tam, kam potřebují.

To si myslím, že je velmi nebezpečné, ale těch otázek je celá řada. Pro mě je důležitá, a zaznělo to tady od řady našich kandidátů do čela, kvalita života lidí v Evropské unii. To nejsou jenom regiony v České republice, jsou to zaostávající regiony ve všech částech Evropy. Je to skutečně politika, která pomůže budovat nové byty, budovat v regionech, kde obce na to nemají peníze, nové školy, infrastrukturu.

Stejně tak téma udržitelnosti. I otázka zelené tranzice je hlavně o tom, že planeta prostě trpí. My vidíme nepřeberné množství záplav, požáry, to není otázka pouze nás, to už je otázka i našich dětí.

Já chci, aby Evropa byla konkurenceschopná, aby šla příkladem ostatním zemím, aby se kvalita života zlepšovala pro všechny občany EU. V tom si jeden národní stát, jak je často na politiku nahlíženo, nevystačí. Tam musí být to úsilí společné. Stejně tak jako Evropská unie společně řešila covid a společně se postavila Putinovi v rámci pomoci Ukrajině.

Za balíček jsem schopen se postavit

V následujících dnech proběhne znovu jednání o konsolidačním balíčku. Je možné, že byste se přiklonili k nějakému návrhu opozice?

Já jsem procházel návrhy, které tam zazněly. Ostatně řekl to i Zbyněk Stanjura, který je nositel té reformy jako ministr financí, pokud tam nebude opatření nějak snižovat naše konsolidační úsilí, tak je možné, že by potom koalice mohla podpořit i nějaký návrh, který přichází z opozičních řad. Detaily v tuto chvíli nevím a samozřejmě by to bylo po dohodě koaličních stran, které mají ve Sněmovně většinu.

Já spíš mířím k tomu, že například i Olga Richterová na svém Twitteru zmiňovala problematiku sazby například menstruačních pomůcek. Ohledně těchto položek jste také jednali?

Já bych byl rád, kdyby se tyto věci propsaly už do konsolidačního balíčku, který navrhla koalice jako celek. My jsme v projednávání, řekněme, toho aktualizačního momentu. Některé věci jsme musely ještě dořešit, ať už se to týká regulace hazardu, kde si myslím, že nakonec jsme našli správnou cestu. Nebo třeba postupného odstupňování tabákových výrobků podle toho, jak jsou zdraví škodlivé.

Tak takovéto úpravy jsme projednávali. Samozřejmě Piráti, a s tím jsme se netajili, přišli ještě s návrhy, které měly upravit konsolidační balíček. Ať už to byly slazené, neslazené nápoje, minerální vody ve snížené sazbě nebo právě otázka menstruační pomůcek. Platilo tam ale následující pravidlo, pokud se na tom nedohodnou všechny strany koalice a nebudou s tou změnou souhlasit, ta změna se nestane, nebo ta změna nebude předložena koalicí. Byl to nějaký kompromis a tak, jak to nakonec bylo dojednáno, byť bych některé věci udělal jinak, jsem schopen se za konsolidační balíček postavit.

Takže chápu to správně, že byste nepřijali návrhy opozice, pokud by to nebylo diskutované s koalicí a nebyla by na tom celková shoda?

Pokud by na tom nebyla shoda celé koalice, ostatně tak jsme tak postupovali i u těch návrhů, které jsme dali v druhém čtení právě za koaliční strany, tak by se změna neakceptovala. Rozhodně se nedostaneme do momentu, kde by se část koalice přehlasovávala s opozicí.

Důležité je, jak se k tomu člověk postaví

Tento týden se řešila kauza šéfa vašeho kabinetu Matouše Vanči, který nyní čelí obvinění z bossingu a sexuálního napadení. V červenci média informovala o kauze spojené s pirátským exnáměstkem Lukášem Kolaříkem. Myslíte si, že tyto okolnosti mohou ovlivnit postoje vašich voličů?

Tak každá taková věc je nepříjemná pro politika, ale i pro lidi, kterých se věc týká. Já si myslím, že důležité je, jak se k těm věcem přistupujete.

Když se vrátím, i když je to delší dobu, k otázce pana Kolaříka, tak v momentě, kdy já jsem byl informován o té věci, tak skončil na pozici náměstka, skončil ve veškerých funkcích v Pirátské straně a není ani členem. Ta věc je v řešení policie.

K situaci na ministerstvu pro místní rozvoj se snažím k přistupovat šetrně a správně i v souladu se zákony a v momentě, kdy jsem dostal tedy do ruky formální oznámení o případu, tak jsem jako ministr nemohl jednat jinak, než tu věc postoupit dále policii. Ať už kvůli tomu, co tam zaznělo, tak i formou, jako bylo navrženo vypořádání.

Já se snažím vždy najít správnou cestu. V tomto případě pan ředitel kabinetu není již ve své funkci a věc jsem předal policii, protože já nejsem ten, kdo by mohl takovou věc vyšetřovat nebo rozsoudit.

Ty věci jsou často tak citlivé vůči životu lidí, že to nechci ani příliš komentovat kvůli tomu, že bulvarizace těchto tragických životních osudů má strašný dopad i na ty lidi, kterých se to týká, na rodiny blízkých. Proto se snažím je řešit, spíše než o nich veřejně mluvit.

Já samozřejmě chápu váš postoj i kroky, které děláte. Každopádně se vrátím k otázce, jestli tyto kauzy neodradí vaše voliče, protože se dlouhodobě prezentujete jako strana, která vystupuje proti násilí, zastává lidská práva a k tomu určité hodnoty.

Tyto věci nijak nezpochybňuji. Ve společnosti se dějí různé zlé věci i nešvary a důležité přece je, jak se k nim postavíte. Jestli se tomu postavíte otevřeně, máte vůli to řešit a řešíte to, nebo jestli je zametáte pod koberec a hledáte výmluvy.

Já si myslím, že na tom, co reprezentujeme jako Pirátská strana, za co já i osobně bojuji, tak na tom se nic nemění. Důležité je, aby se tyto věci v ideální společnosti neděly vůbec. Na to ovšem kouzelný proutek nemáte. V případě, že se něco takového děje, tak hledat spravedlnost i s mírou citlivosti, které ty věci většinou mají.