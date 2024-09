Co stojí v analýze, která napomohla konci Bartoše? Vše se ví už měsíce

Premiér Petr Fiala (ODS) dostal na stůl dokument, který se jmenuje Analýza digitálního stavebního řízení. Jde o rychlé shrnutí všech problémů digitalizace Ivana Bartoše (Piráti). Pro premiéra Fialu bylo „jasným signálem“, že musí něco udělat. Materiál, který se iDNES.cz podařilo získat, mluví i o tom, že digitalizaci je potřeba úplně odložit a vrátit se zpět k původnímu způsobu povolování staveb či rekonstrukcí.

Dokument nemá žádného konkrétního autora, podepsána jsou pod ním ministerstva dopravy, financí, práce a sociálních věcí a zahraničí. Problémy popisuje stručně a v bodech. Není v něm nic převratného, co by každý, kdo sleduje zpravodajství, už nevěděl.

„Portál stavebníka – nasazen, ale vykazuje problémy. Evidence stavebních postupů – realizováno jako spisová služba. Informační systém stavebního řízení – nasazen, ale vykazuje problémy,“ stojí v analýze.

Dále se v ní píše, že vůbec není jasné, jak má vypadat finální řešení, že do vývoje digitalizace nebyli přizváni úředníci, kteří se systémem pak mají pracovat, že aplikaci nikdo dopředu netestoval a uživatelé nevědí, jak s ní pracovat, je netransparentní a komplikovaná.

Pokračování? Jen s dalšími padesáti experty

Analýza doporučuje vše zmíněné v posledním letošním čtvrtletí udělat a teprve pak aplikaci dál předělávat. Do té doby autoři studie navrhují digitalizaci úplně zastavit.

„Aktuálně nelze říci, kdy bude systém ve stavu akceptovatelném pro stavební úřady. Hrubý odhad je 12 až 18 měsíců při zapojení týmu padesáti lidí a nákladech 200 až 300 milionů korun,“ píše se v dokumentu s tím, že dalšího minimálně půl roku bude trvat, než se vysoutěží dodavatelé, kteří vývojáře na opravy nasadí.

Kdo je autorem analýzy, nelze oficiálně zjistit. Podepsaná je pouze jako tým lidí z ministerstev, bez jediného jména. Lidé, kteří se při projednávání této zprávy pohybovali blízko premiéra, ale tvrdí, že autorem je ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš. Pravá ruka ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL), kterého naopak mnozí za digitalizaci sociálních dávek chválili.

Stavby seškrtány na desetinu

Trpkoš redakci iDNES.cz na otázku, zda je autorem studie, neodpověděl. Už dříve ale digitalizaci stavebního řízení hodnotil. „Je to úplně standardní úkol, není to raketová věda. Není to tak, že je to třeba o tři, o čtyři levely složitější než věci, které děláme my,“ řekl pro Seznam Zprávy.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos V médiích pobíhá údajně zdrcující “analýza” digitalizace stavebního řízení pro vládu, která mi měla zlomit vaz.



Za prvé, není to analýza, ale pár narychlo spíchnutých bodů v powerpointové prezentaci, kterou představil podřízený ministra Jurečky ze SPOLU. Do rukou novinářů se… https://t.co/GMsqRCHvG4 oblíbit odpovědět

Podle dat Českého statistického úřadu se v posledních patnácti letech měsíčně vydalo v Česku od šesti do devíti tisíc stavebních povolení. Ať už šlo o stavby bytových či nebytových domů, nebo o inženýrské projekty jako plynovody či silnice. Zlom nastal letos v létě. Bartošovo ministerstvo pro místní rozvoj se koncem srpna „pochlubilo“, že od začátku července, a tedy od spuštění digitálního stavebního řízení, úřady vydaly pouhých 1 400 povolení digitálně. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků šlo především o kolaudace.

Data statistického úřadu sice ukazují, že i v červenci úředníci vydali na šest tisíc stavebních povolení, ale řízení byla vedena stále ještě podle starých pravidel, tedy „papírově“, fyzicky. Lidé totiž žádosti podávali zrychleně do konce června, aby se v létě nestali „pokusnými králíky“ .

„Na výšku měří dokumenty, které denně na stavební úřad přijdou, metr. Pracovníci nejsou schopni takový objem zpracovat,“ popisovala před prázdninami pro iDNES.cz mluvčí Břeclavi Ivana Solaříková.

Ztráty? Až miliarda denně

Že bude překotná digitalizace průšvih, upozorňovali odborníci i zaměstnanci stavebních úřadů nejpozději od letošního jara. Prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček třeba v březnu kritizoval, že není možné si systém otestovat. V dubnu bylo podle průzkumu společnosti CEEC Research k digitální novince skeptických 61 procent ředitelů tuzemských stavebních firem. Ti celý první letošní půlrok doráželi na ministra Bartoše, aby jim řekl, kdy se co spustí.

V květnu se už za odložení digitálního stavebního řízení přimlouval i prezident Petr Pavel. „Software, který by měl pro náběh být použit, stále ještě není funkční, nebyl představen. Do vstupu zákona v účinnost zbývá šest týdnů, což z pohledu starostů vyvolává obavy, že budou stavební úřady do značné míry ve zmatku, možná i paralyzovány,“ řekl Pavel s tím, že to může znamenat výrazné ekonomické škody.

Někteří úředníci se na první školení dostali teprve v červnu. A počínaje červencem se opravdu začaly na červený účet propisovat ekonomické škody. Podle Svazu měst a obcí se jen za červenec mohlo dostat do skluzu 13 tisíc stavebních povolení v hodnotě 100 miliard.

Ekonom serveru Datarun Petr Bartoň vypočetl, že ztráty se mohou pohybovat od 770 milionů do miliardy korun denně. Redakce iDNES.cz a MF DNES už dříve zmapovala, že kvůli problémům se stavebním řízením jsou ohroženy i městské projekty vázáné na dotace z EU.