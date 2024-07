„Paskvil a ostuda.“ Digitalizace staveb nefunguje, úředníci hrozí stávkou

„Ministerstvu už píšeme i dopisy a hodně se mluví o tom, jestli nevstoupíme do stávky. Jsme krůček od kolapsu a tiká nám tu časovaná bomba,“ shrnuje vedoucí odboru výstavby v Opavě Hana Vaculová.

V čem je problém? Nový systém neumí to, co zvládaly už roky využívané programy. Ty automaticky vyplňovaly údaje o vedlejších účastnících řízení, uměly zobrazit mapy či propojit sdílené databáze. Digitální novinka však paradoxně nutí úředníky brát do ruky tužku a papír kvůli stovkám údajů, které je potřeba znovu ručně zadávat.