Nespěchejte domů, uklidňovali nás Italové, říká Češka po návratu z Lombardie

Kde v Itálii jste se nacházeli?

Byli jsme tento týden v Livignu, které nepatří k výrazně zasaženým oblastem. Včera (v sobotu – pozn. red.) večer začaly chodit zprávy o zavírání některých provincií. Byli jsme z nich trochu vyděšení, takže jsme chtěli odjet už v noci na dnešek. To se nám ovšem nepodařilo, protože jsme se třeba nedostali k lyžím do zamčené lyžárny. Majitel dorazil až dopoledne.

Jaká byla v hotelu atmosféra?

Na hotelu problémy nebyly, spíš my jsme byli nervózní z toho vývoje. Italové nás uklidňovali, že se nic neděje, ať počkáme, nasnídáme se... V Livignu bylo hodně Čechů a řada z nich se vracela narychlo v pátek, zejména ti, co měli ukončovat pobyt v sobotu.

Vy jste zájezd ukončili dřív?

Ne, měli jsme to takto naplánované, tu cestu jsme docela dlouho zvažovali. Přijížděli jsme v době, kdy tu ještě žádná nákaza nebyla, na stránkách se každý den objevovaly aktualizované informace, že je situace pod kontrolou. V pátek byl ten odliv masivní, sobota už probíhala v naprostém poklidu.

Jak vypadala situace v Livignu celkově?

Pohledem odtamtud velmi klidně, to lyžařské městečko žilo celý týden vcelku normálním životem, protože není přímo v epicentru nákazy. Kopce byly prázdnější, denně jsme kontrolovali informace na webu i italské zpravodajství, abychom byli případně připraveni odjet, ale nic se nedělo. Připadá mi, že se to řešilo víc v Česku než tady.

Dnes zavřeli všechny vleky a lidé postupně začínali odjíždět, protože tam není co dělat. My jsme nyní také na cestě zpátky do Česka.

Návrat probíhá bez problémů?

Možná i lépe než při nějakém předchozím návratu z hor v minulých letech. Všechno je v pořádku, bez jakýchkoliv komplikací. Provoz nebyl nikde, nikdo nás ani moc nekontroloval.

Co vás nyní čeká doma?

Samozřejmě budeme dodržovat opatření o karanténě. Ale fakt, že jsme byli v nezasažené oblasti, je pro nás teď spíš komplikací, když stejně budeme muset být dva týdny doma. Naštěstí to máme celkem vyřešené, děti už jsou odrostlé, takže se o sebe postarají a oba s manželem máme možnost pracovat z domova.

Když to řeknu s nadsázkou, mohli jsme být o pár desítek kilometrů vedle ve Švýcarsku, kde by to sice bylo vzdálenostně blíž ohnisku nákazy někde v Lombardii, ale karanténa by se na nás po návratu nevztahovala.