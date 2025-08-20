Kdo byl v Itálii, nesmí darovat krev. Úřady se obávají zavlečení tropické nemoci

Autor: ,
  18:33aktualizováno  19:25
Lidé budou po návratu z Itálie na 28 dní vyřazení z darování krve. Důvodem je vyšší výskyt západonilské horečky v regionu. Aktualizované doporučení platí do konce října. Vyplývá to z informací publikovaných na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), doporučení platí od středy. Dosud se omezení týkalo jen vnitrozemských provincií Itálie severně od Toskánska a San Marina, ale také Maďarska, Srbska, většiny Rumunska a pevninského Řecka.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: AP

„S ohledem na aktuální informaci o výskytu případů infekce virem západonilské horečky v Itálii doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví a Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP rozšíření seznamu evropských zemí nebo oblastí (...) o všechny regiony Itálie včetně ostrovů,“ uvedl SÚKL.

Loni v dubnu odborná společnost doporučila odmítat dárce jen z vybraných italských regionů, Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia. Podobně nemocnice odmítaly dárce po návratu z Itálie v únoru 2020. Tehdy byla země po Číně a Jižní Koreji třetí s nejvyšším počtem nakažených novým typem koronaviru SARS-CoV-2.

V Itálii zemřelo pět lidí na západonilskou horečku, kvůli klimatu tam zdomácněla

Podle týdenní zprávy italského nejvyššího zdravotního úřadu ISS ze čtvrtka 14. srpna se v Itálii potvrdilo 275 případů nákazy západonilskou horečkou. Přes 200 případů nákazy připadá na oblast regionu Lazio na jih od Tibery a na region Kampánie na sever od Vesuvu.

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dnes uvedlo, že v celé Evropě bylo zaznamenáno 335 případů západonilské horečky. Po Itálii je nejvíce případů v Řecku a Srbsku. Podle zprávy ISS v Itálii na nemoc zemřelo 19 lidí, o nejméně dalších čtyřech úmrtích média informovala po zveřejnění zprávy.

Kolem 80 procent nakažených podle úřadů nemá žádné příznaky, kolem 20 procent má příznaky mírné, například horečku a bolesti hlavy, méně než jedno procento nakažených se však potýká s komplikacemi, jako je zánět mozkových blan. Ohroženy jsou zejména děti, starší osoby a lidé s oslabeným imunitním systémem.

V Česku se usadil komár japonský. Může přenášet západonilskou horečku či dengue

Transfuzní stanice dárce vyřazují dočasně či trvale z různých důvodů, kromě cestování do rizikových zemí je to například užívání některých léků nebo prodělání nemocí. Krev nesmí darovat uživatelé drog, lidé s cukrovkou, rakovinou, nemocemi srdce či cév nebo ti, kteří pobývali v letech 1980 až 1996 ve Velké Británii nebo Francii kvůli riziku nákazou nemocí šílených krav.

V létě mají nemocnice dárců nedostatek, kromě cestování je častější také přisátí klíštěte. Například pražský ústav hematologie a krevní transfuze dočasně vyřazuje z darování lidi týden po zhojení oparu, dva týdny po užívání antibiotik, měsíc po průjmovitém onemocnění nebo čtyři měsíce po piercingu či tetování.

Západonilská horečka? Na nákazu se vůbec nemusí přijít, říká profesor

Dárce krve před odběrem vyplňuje dotazník, uvádí v něm mimo jiné, zda v poslední době někde cestoval. Běžně jsou na měsíc vyloučeni z darování lidé, kteří cestovali mimo Evropu. Šestiměsíční omezení nemocnice zavádějí po návratu z oblastí, kde je výskyt malárie. Po užívání léků antimalarik trvá vyřazení až jeden rok. Žádnou možnost, jak ověřit, jestli dárce v dotazníku uvádí pravdivé informace, transfuzní stanice nemají.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Kdo byl v Itálii, nesmí darovat krev. Úřady se obávají zavlečení tropické nemoci

Lidé budou po návratu z Itálie na 28 dní vyřazení z darování krve. Důvodem je vyšší výskyt západonilské horečky v regionu. Aktualizované doporučení platí do konce října. Vyplývá to z informací...

20. srpna 2025  18:33,  aktualizováno  19:25

Izrael zahájil plánovanou ofenzivu do Gazy. Nařídil povolat 60 tisíc záložníků

Aktualizujeme

Izraelská armáda zahájila první fázi plánovaného útoku na město Gaza a už ovládá jeho okrajové části, uvedl podle agentury Reuters mluvčí armády Effie Defrin. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac...

20. srpna 2025,  aktualizováno  19:23

Kohoutkovou vodu v Praze nepije jen každý desátý, překvapilo průzkumníky

Až 91 procent Pražanů pije doma kohoutkovou vodu. Více než čtyři pětiny z nich ji pijí každý den. Vyplývá to z průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací, realizovaného prostřednictvím aplikace Instant...

20. srpna 2025  19:14

Převážený bagr srazil traverzu mostu, ta se zřítila na auto jedoucí za ním

Ve středu kolem 17. hodiny došlo k pádu mostní traverzy na osobní automobil u obce Třebíz na Kladensku. Podle policejní mluvčí Richterové nákladní souprava převážející bagr zavadila o traverzu...

20. srpna 2025  19:02

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

20. srpna 2025  18:55

Trump označil Netanjahua za válečného hrdinu, vnímá tak i sám sebe

Americký prezident Donald Trump označil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za válečného hrdinu, a sebe také. Šéf Bílého domu to řekl v úterním rozhovoru s konzervativním novinářem a svým...

20. srpna 2025  18:51

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

20. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  18:39

Švédové přemístili kvůli těžbě celý kostel. Stavba je nyní o kilometry dál

Historický kostel ve švédské Kiruně dorazil na své nové místo. Úřady rozhodly o přesunu dřevěné stavby o pět kilometrů kvůli rozšíření tamního dolu na těžbu železné rudy. Do pohybu se budova z roku...

20. srpna 2025  18:27

Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové

Koalice SPOLU varuje, že se po volbách její hlavní soupeř - předseda ANO Andrej Babiš - spojí s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou a lídrem SPD Tomiem Okamurou. „Teď jde opravdu o všechno,“...

20. srpna 2025,  aktualizováno  18:25

Do pole v Polsku spadl vojenský dron. Ruská provokace, zuří ministr obrany

Na východě Polska spadl ruský dron, sdělil polský vicepremiér a ministr obrany. Máme do činění s ruskou provokací ve chvíli, kdy se jedná o míru na Ukrajině, řekl novinářům. Polská média už dříve...

20. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  18:01

D5 před Prahou stojí. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Dálnici D5 dnes odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu je neprůjezdný, doprava se odklání,...

20. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:30

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

20. srpna 2025  17:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.