Hlasovat o Istanbulské úmluvě se může znovu. V Senátu už není řada odpůrců

Při hlasování o Istanbulské úmluvě letos 24. ledna v Senátu ke schválení chyběly dva hlasy. Pro bylo 34 ze 71 přítomných senátorů, pro přijetí úmluvy bylo zapotřebí 36 hlasů.

Jenže, oproti tomu hlasování v Senátu už nyní není 13 lidí, kteří úmluvu v lednu nepodpořili (z toho 11 ze senátního klubu ODS a TOP 09). To zahrnuje všechny ty, kdo neobhajovali nebo neobhájili mandát. V Senátu už není ani Leopold Sulovský, který byl do senátních voleb členem klubu Starostové a nezávislí, a Patrik Kunčar od lidovců.

Šimáčková Laurenčíková o své snaze nechat znovu hlasovat o úmluvě mluvila při příležitosti pondělního Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách. Česko úmluvu podepsalo v roce 2016.

„ČR stále ještě neratifikovala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Úmluva přitom řeší problémy včetně financování a dostupnosti služeb. Česko patří k posledním pěti zemím EU, které úmluvu neratifikovaly, ačkoliv ji vláda schválila loni v létě,“ uvedla zmocněnkyně.

Šimáčková Laurenčíková připomněla kauzy zneužívání dětí či případy znásilnění, za která minulý týden poslal nepravomocně soud na pět let do vězení psychiatra Jana Cimického.

V úmluvě se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na služby. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy. Dokument odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií.

Ženy bývají mnohem častěji obětí domácího a sexuálního násilí než muži i obětí masového znásilňování v ozbrojených konfliktech. Existuje jediné centrum pro oběti sexuálního násilí v Praze. Utajené azylové domy jsou jen v Praze a Brně.

Třetina žen v EU zažila násilí doma, v práci nebo na veřejnosti

V Evropě žije přibližně 229 milionů žen, z nichž třetina dostala facku, byla udeřena pěstí, zažila útok kopanci, byla znásilněna nebo jí tímto násilím bylo vyhrožováno. Třetina žen v Evropské unii zažila násilí ať už doma, v práci nebo na veřejnosti. Násilí páchané na ženách však často zůstává neviditelné, neboť pouze jedna ze čtyř obětí nahlásí incident úřadům nebo příslušným podpůrným službám, uvádí v pondělí zveřejněný výzkum Agentury EU pro základní práva (FRA). Se sexuálním obtěžováním a jinými formami násilí na pracovišti se setkávají zejména mladé ženy, uvádí zpráva FRA.

Reprezentativního vzorku 114 tisíc žen napříč všemi členskými státy EU se výzkumníci dotazovali od září 2020 do března 2024. Každá pátá dotazovaná žena, uvedla, že se stala obětí domácího násilí. Sedmnáct procent dotázaných uvedlo, že v dospělosti zažilo sexuální násilí. Více než třetina z nich také má zkušenost se sexuálním obtěžováním na pracovišti, které ve 42 procentech případů zažily mladé ženy ve věku 18 do 29 let.

Rukou partnera nebo člena rodiny zemřelo loni ve světě 51 500 žen, v průměru jedna každých deset minut. Zabitých žen bylo o 2300 více než o rok dříve. Nejčastějším místem vražd je domov, uvedla v pondělí ve své zprávě Organizace spojených národů.