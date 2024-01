Český přepravník odváží raněné. Na Ukrajině umírají i za nás, říká podnikatel

Když v roce 2014 začal konflikt na Ukrajině, Štěpánek nečekal a začal plánovat pomoc. Ruský vliv si dobře pamatoval z dětských let. „Když jsme tady v Sudetech, nabízí se analogie s rokem 1938, kdy většina Němců spontánně vítala německá vojska a připojení k sousední německé říši. Vybavuje se mi i to, co jsem prožil na vlastní kůži jako jedenáctiletý chlapec v roce 1968,“ vzpomíná. Právě proto si tehdy řekl, že má firmu, která vyrábí a prosperuje, a proto musí pomoct.