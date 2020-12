Vyžíval se v surovostech, pak bojoval za IS. Iráčanovi z Vysočiny hrozí 20 let

Rodák z Bagdádu, který měl v Česku trvalý pobyt, odcestoval v lednu 2015 z Letiště Václava Havla do Istanbulu. Podle státního zástupce odjel se záměrem připojit se k bojovníkům IS, což se mu také podařilo.

Z Turecka se dostal na území severního Iráku, které tehdy IS ovládal. V dubnu 2015 se pak údajně zúčastnil bojové ofenzivy k hlavní irácké ropné rafinérii v Bajdží, podle obžaloby „se záměrem způsobit protivníkům Islámského státu zranění či smrt“.



Státní zástupce dále uvedl, že muž útočil proti irácké armádě i koaličním jednotkám a byl zraněn při náletu americké řízené rakety. Následně údajně vystoupil i v propagandistickém videu IS, kde v arabštině pronesl „poté, co nám vítr donesl vaši munici, tak tato munice se vám vrací, aby vás udusila svým kouřem s povolením Alláha, a my jsme teď vprostřed rafinérie“.



V místě bojů muž podle obžaloby také vařil jídlo dalším členům IS a později se v Mosulu podílel na propagandě teroristické organizace, za což pobíral minimálně od února 2016 do května 2017 plat. Působil údajně na pozici učitele, v oddělení leteckého fotografování, v oddělení denních tiskových zpráv a v oddělení záležitostí mudžahedínů.

Pražský městský soud se začne případem zabývat v lednu, a to v mužově nepřítomnosti. Vyplývá to z obžaloby, kterou získala ČTK.

Otec mu poslal životní úspory

Státní zastupitelství dříve obžalovalo také mužova otce, který synovi poslal z Havlíčkova Brodu do Mosulu 54 tisíc korun. Za zločin financování terorismu dostal tříletou podmínku.

„Poslal jsem mu celoživotní úspory. Vnitřně jsem se styděl za to, co syn provedl. Boj neuznávám, proto jsem z Iráku odešel, kdo by chtěl bydlet v pekle,“ vypověděl před soudem drobný čtyřiasedmdesátiletý Iráčan, který žije 14 let na Vysočině a pracuje ve spediční firmě jako dispečer.

Zpočátku to vypadalo, že se syn usadí u otce v Česku, do té doby ho vychovávala matka v zahraničí. V Čechách si našel přítelkyni a chtěl zde studovat na vysoké škole.

Jenže pak se začal měnit. Přestal se holit a stříhat a sledoval na videích vraždy lidí, topení zajatců v klecích a máčení do kyseliny. Ke změně života nutil i svou těhotnou přítelkyni, s níž uzavřel islámský sňatek.

„Musela jsem kvůli němu vyměnit svého gynekologa za gynekoložku. Zakazoval mi brát v těhotenství vitamíny, protože to podle něj nebylo v souladu s jeho vírou,“ zní ve výpovědi dnes už bývalé mužovy ženy.

Islamistický teroristický IS byl na vrcholu moci v letech 2014 a 2015, kdy v červnu 2014 vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie takzvaný chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce. Do jeho čela se tehdy v Mosulu postavil vůdce abú Bakr Bagdádí, který byl loni zabit při operaci amerického speciálního komanda.

V Iráku byl Islámský stát definitivně poražen v prosinci 2017, v Sýrii loni v březnu. V Iráku i Sýrii nyní působí jeho izolované skupiny, podporují jej i spřízněné skupiny třeba v Egyptě či Somálsku. Od roku 2015 se přihlásil k mnoha teroristickým útokům. V minulosti byl napojen na teroristickou síť Al-Káida.

