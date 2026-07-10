Tajné, víc nemůžu říct, tvrdil Turek. Není důkaz, že takové informace měl, zjistil NBÚ

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Turek k takovým informacím nemá přístup, nevlastní totiž potřebnou bezpečnostní prověrku NBÚ. Na jaře v nedělním diskusním pořadu České televize hovořil o 20. sankčním balíčku, který chystala EU vůči Rusku. „Jsou tam tvrdé sankce ve vztahu k Rusku, které jsou ale v utajeném režimu, takže je tady nemůžu říkat,“ uvedl.
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Úřad ukončil vyšetřování Turka kvůli utajené informaci
Sankce se zpravidla projednávají, vyřizují a schvalují v důvěrném režimu, k čemuž je nutné mít osvědčení NBÚ. Turek se může seznamovat jen s poznatky v nejnižším stupni vyhrazené. Takové povolení mu vydalo ministerstvo životního prostředí. Jako poslanec má přístup k utajovaným informacím, ale jen v rozsahu nezbytném pro výkon funkce.
Bezpečnostní úřad proto začal Turkovo vyjádření prověřovat. Minulý měsíc redakce iDNES.cz informovala, že NBÚ šetření ukončil se závěrem, že „neexistují objektivní důvody pro zahájení správního řízení pro spáchání některého z přestupků podle zákona o ochraně utajovaných informací“.
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NBÚ zkoumá Turkovy výroky. Promluvil o důvěrných informacích, které neměl znát
Čestný prezident Motoristů ve svém vyjádření pro iDNES.cz řekl, že rozhodnutí bezpečnostního úřadu považuje za správné. „Vyšší stupeň prověrky zatím nezvažuji,“ sdělil.
Ukázalo se tak, že se Turkovo vyjádření v České televizi neopíralo o prokazatelnou skutečnost, uvedl v pátek iRozhlas.cz. „Pro posouzení dané věci není podstatné znění výroku vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, ale skutkový stav věci. Na základě zjištěných poznatků nelze učinit závěr, že měl k utajovaným informacím týkajícím se 20. sankčního balíčku Evropské unie vůči Ruské federaci přístup,“ sdělila serveru vedoucí kanceláře ředitele NBÚ Dagmar Urbancová.
Ve funkci vládního zmocněnce má Turek podle NBÚ v této oblasti působnosti přístup k utajovaným informacím stupně vyhrazené. „Utajované informace týkající se 20. balíčku sankcí Evropské unie vůči Ruské federaci do této oblasti působnosti nespadají,“ dodala Urbancová.