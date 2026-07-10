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Tajné, víc nemůžu říct, tvrdil Turek. Není důkaz, že takové informace měl, zjistil NBÚ

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  9:42
Na jednání vlády přichází vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green...

Na jednání vlády přichází vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé). Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kabinet má rozhodnout o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. (22. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanec Filip Turek na balkoně Kramářově vily po tiskové konferenci k...
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Filip Turek (Motoristé), poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a...
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Poslanec za Motoristy Filip Turek se neseznámil s utajovanými informacemi o chystaných sankcích Evropské unie vůči Ruské federaci, o kterých se veřejně zmiňoval letos v březnu. Podle serveru iRozhlas.cz to vyplývá ze sdělení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), jenž Turka kvůli jeho výrokům prověřoval. Redakce iDNES.cz už dříve upozornila, že NBÚ vyšetřování Turka ukončil.

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Turek k takovým informacím nemá přístup, nevlastní totiž potřebnou bezpečnostní prověrku NBÚ. Na jaře v nedělním diskusním pořadu České televize hovořil o 20. sankčním balíčku, který chystala EU vůči Rusku. „Jsou tam tvrdé sankce ve vztahu k Rusku, které jsou ale v utajeném režimu, takže je tady nemůžu říkat,“ uvedl.

Úřad ukončil vyšetřování Turka kvůli utajené informaci

Sankce se zpravidla projednávají, vyřizují a schvalují v důvěrném režimu, k čemuž je nutné mít osvědčení NBÚ. Turek se může seznamovat jen s poznatky v nejnižším stupni vyhrazené. Takové povolení mu vydalo ministerstvo životního prostředí. Jako poslanec má přístup k utajovaným informacím, ale jen v rozsahu nezbytném pro výkon funkce.

Bezpečnostní úřad proto začal Turkovo vyjádření prověřovat. Minulý měsíc redakce iDNES.cz informovala, že NBÚ šetření ukončil se závěrem, že „neexistují objektivní důvody pro zahájení správního řízení pro spáchání některého z přestupků podle zákona o ochraně utajovaných informací“.

NBÚ zkoumá Turkovy výroky. Promluvil o důvěrných informacích, které neměl znát

Čestný prezident Motoristů ve svém vyjádření pro iDNES.cz řekl, že rozhodnutí bezpečnostního úřadu považuje za správné. „Vyšší stupeň prověrky zatím nezvažuji,“ sdělil.

Ukázalo se tak, že se Turkovo vyjádření v České televizi neopíralo o prokazatelnou skutečnost, uvedl v pátek iRozhlas.cz. „Pro posouzení dané věci není podstatné znění výroku vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, ale skutkový stav věci. Na základě zjištěných poznatků nelze učinit závěr, že měl k utajovaným informacím týkajícím se 20. sankčního balíčku Evropské unie vůči Ruské federaci přístup,“ sdělila serveru vedoucí kanceláře ředitele NBÚ Dagmar Urbancová.

Ve funkci vládního zmocněnce má Turek podle NBÚ v této oblasti působnosti přístup k utajovaným informacím stupně vyhrazené. „Utajované informace týkající se 20. balíčku sankcí Evropské unie vůči Ruské federaci do této oblasti působnosti nespadají,“ dodala Urbancová.

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