Nešlo o náhlé úmrtí, říká ředitelka SÚKL o smrti seniora po vakcinaci

U seniora se projevily běžné nežádoucí účinky očkování jako nechutenství či zvracení. Můžete případ ještě více přiblížit?

Většina osob by tyto očekávané nežádoucí účinky zvládla. U oslabeného staršího člověka, který má ještě vážné přidružené onemocnění, to může vést k závažnému zhoršení zdravotního stavu do takovéto dramatické situace. Nemůžu říct žádné konkrétní informace i s ohledem na pozůstalé. Co mohu říci, že se nejednalo o náhlé úmrtí.

Lékaře upozorňujeme, že u seniorů se k očkování musí přistupovat individuálně. Vždycky mají u pacienta zhodnotit zdravotní stav. Irena Storová ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv