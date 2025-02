Koupit Gazu? Špatný vtip, byla by to čistka, říká Kalhousová z izraelských studií

„Ten plán zaskočil úplně všechny, protože je to naprosto nečekaná nabídka, která je problematická z morálního hlediska, z pohledu mezinárodního práva i z pohledu praktického naplnění,“ řekla Kalhousová.

Zároveň kategoricky odmítla Trumpovo označení Pásma Gazy jako riviéry Blízkého východu. Jeho přístup ke konfliktu označila za cynický a nerozvážný.

Americký prezident Trump opakovaně uvedl, že části tohoto palestinského území by po odkupu mohly Spojené státy dát některým blízkovýchodním zemím. Kalhousová jeho nápad vykreslila jako špatný vtip.

„Je potřeba si uvědomit, že Pásmo Gazy je domovem pro dva miliony lidí. Někteří by byli ochotni odejít, protože zažili mnohé, ale nemáme zprávy o tom, že by většina lidí chtěla z Gazy odejít. Navíc není jasné kam a za jakých okolností,“ uvedla Kalhousová a dodala, že pro celý region by to znamenalo etnickou čistku.

Trumpovu politiku na Blízkém východě odmítají další arabské státy, které by podle Spojených států měly palestinské uprchlíky přijmout a Pásmo Gazy si rozdělit. Proti se vyslovilo vedení Egypta i Saúdské Arábie.

Arabské státy musí mít plán, uvádí Kalhousová

„Spekulovat o něčem, co by znamenalo etnickou čistku, je velmi problematické. Trump jasně řekl, že si myslí na Egypt a Jordánsko jako dvě hlavní země, kam by měla většina palestinských uprchlíků odejít,“ připomněla Kalhousová.

Trumpovu politiku odmítl již dříve Jordánsko, s jehož králem Abdalláhem II. se má americký prezident setkat v úterý v Bílém domě.

Podle předpokladů agentury Reuters se král Trumpovi chystá mimo jiné říci, že jeho plán na vysídlení Gazy zesílí radikalismus na Blízkém východě.

„Arabské země se začaly mobilizovat. V Egyptě bude schůzka k plánu Donalda Trumpa. Cílem má být nějaký alternativní plán, který by byly arabské země schopné Trumpovi předložit, a to si myslím, že je dobrá zpráva. Arabské země budou nuceny víc převzít zodpovědnost za budoucnost Gazy,“ dodala Kalhousová.