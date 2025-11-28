Kalhousová čelí diskreditační kampani s falešnými e-maily. Chtějí mě zničit, říká

  17:12
Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, oznámila, že čelí snaze o diskreditaci. Někdo podle ní zneužil její pracovní e-mailovou adresu k šíření manipulativního obsahu. Fakulta začala incident prověřovat, podala také trestní oznámení.
„Kam až může zajít snaha o diskreditaci člověka, který má jiný názor na konflikt v Gaze? Bohužel mnohem dál, než by ještě před rokem kohokoli napadlo. Tento týden jsem zjistila, že někdo zneužil můj pracovní e-mail k šíření falešného a manipulativního obsahu,“ napsala Kalhousová v pátek ráno na sociální síti X.

K příspěvku přiložila snímek obrazovky, který ukazuje e-mail odeslaný z adresy Kalhousové s předmětem: „Žádná tolerance vůči izraelské ani antisemitské kritice“. Akademička ale takový e-mail podle svých slov nikdy nenapsala. Podle ní jde o promyšlený pokus o diskreditaci.

V textu se podle Kalhousové objevují například věty o monitorování veřejných příspěvků studentů, kontrole mobilních telefonů nebo okamžité cenzuře. „Něco takového je čistá lež, která narušuje mou profesní integritu a poškozuje důvěru v akademické prostředí,“ uvedla Kalhousová. Falešné výroky podle ní mají za cíl ji „profesně zničit“.

Dodala, že od 7. října 2023, kdy Hamás zaútočil na Izrael, čelí řadě nenávistných útoků či výzvám k propuštění. „To vše bylo nepříjemné, ale zneužití mého pracovního emailu k šíření podvrženého textu představuje zcela novou úroveň útoku. Člověk si pak nutně klade otázku: co bude následovat? Deepfake video s mým obličejem a hlasem?“ napsala Kalhousová.

Fakulta sociálních věd, kde Kalhousová působí, incident prověřuje. Oznámila také, že podniká právní kroky. „Tento incident důrazně odsuzujeme jako cílený pokus poškodit jméno Ireny Kalhousové a současně dobrou pověst naší fakulty. Jsme hluboce znepokojeni skutečností, že se neznámý pachatel uchyluje k takovýmto nezákonným praktikám s cílem šířit dezinformace a vědomě poškozovat důvěryhodnost našich odborníků,“ uvedla fakulta.

Podle Kalhousové situace ukazuje, že reputaci člověka lze zničit během pár minut. „Jakýkoli ,zaručený’ obsah šířený online je nutné ověřovat dřív, než se zapojíme do jeho šíření,“ dodala.

