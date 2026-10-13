Nová šéfka Národního pedagogického institutu Irena Fričová, vystudovaná programátorka, dříve pracovala jako učitelka i ředitelka školy. Prostředí své organizace dobře zná, už patnáct let tam působí jako projektová manažerka. Zaměřovala se především na rozvoj digitálních dovedností a školám pomáhala zavádět informatiku do výuky. Byla ale i u toho, když se poprvé slučovaly školy.
Poslanci brzy začnou řešit návrh zákona o zákazu používání mobilů ve škole s výjimkou zdravotních a výukových důvodů. Jak na vás nová pravidla působí?
Ta dosavadní podle mě byla dostatečná, více než 9 z 10 škol má používání mobilů ošetřeno vlastními řády. Užitečnější je, když si pravidla nastavíte po dohodě s učiteli a žáky, lépe se vyžaduje jejich dodržování, než když jde o striktní zákaz. Je také sporné, jak se bude dodržování zákona vymáhat. Souhlasím samozřejmě s tím, že by se děti měly o přestávkách bavit mezi sebou. Ale byla bych opatrná ohledně využívání mobilů při výuce.
Důležitá role učitele je, aby děti inspiroval a ukázal jim, co by je mohlo bavit i v budoucnu a jak učivo uplatnit v praxi. Když jsem učila matematiku, chodila jsem se studenty fotit budovy a na příkladech z reálného okolí jsme řešili geometrické úkoly.