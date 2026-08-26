Redakce iDNES.cz oslovila české úřady o reakci.
Podle agentury AFP to ve středu oznámil mluvčí sil Abólfazl Šekárčí, který tato média obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami.
Šekárčí stanice označil za nepřátelské a dodal, že mají přímé vazby na izraelskou službu Mossad a americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA).
Stanice jsou podle něj „vojáky sionismu a Spojených států“ a íránské ozbrojené síly je nepovažují za média.
Perskojazyčnou verzi britské veřejnoprávní stanice BBC a soukromou íránskou exilovou televizní stanici Iran International, která sídlí v Londýně, íránský režim v roce 2022 zařadil na seznam teroristických organizací.
Teherán perskojazyčná média sídlící v zahraničí dlouhodobě obviňuje ze spolupráce s Izraelem. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael zahájily 28. února, íránský režim ještě více zesílil kontrolu nad médii a šířením informací, přičemž na mnoho týdnů blokoval standardní připojení k internetu.