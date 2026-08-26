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Írán zařadil na seznam vojenských cílů Radio Farda, které vysílá z Prahy

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  20:31aktualizováno  20:59
Nápis, logo, „Radio Free Europe Radio Liberty“ v nové budově Rádia Svobodná...

Nápis, logo, „Radio Free Europe Radio Liberty“ v nové budově Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) v Praze na Hagiboru. (21. dubna 2009) | foto: ČTK

Stará budova, někdejší Federální shromáždění u Národního muzea v centru Prahy,...
ilustrační snímek
Záběr na budovu Rádia Svobodná Evropa (6. října 2008)
Pravděpodobně nejstřeženější civilní objekt v České republice, budovu Rádia...
5 fotografií
Íránské ozbrojené síly zařadily podle AFP na seznam vojenských cílů stanici Radio Farda, kterou v Praze provozuje Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Na seznamu jsou také stanice BBC Persian či Iran International.

Redakce iDNES.cz oslovila české úřady o reakci.

Podle agentury AFP to ve středu oznámil mluvčí sil Abólfazl Šekárčí, který tato média obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami.

Šekárčí stanice označil za nepřátelské a dodal, že mají přímé vazby na izraelskou službu Mossad a americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA).

Stanice jsou podle něj „vojáky sionismu a Spojených států“ a íránské ozbrojené síly je nepovažují za média.

Perskojazyčnou verzi britské veřejnoprávní stanice BBC a soukromou íránskou exilovou televizní stanici Iran International, která sídlí v Londýně, íránský režim v roce 2022 zařadil na seznam teroristických organizací.

Teherán perskojazyčná média sídlící v zahraničí dlouhodobě obviňuje ze spolupráce s Izraelem. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael zahájily 28. února, íránský režim ještě více zesílil kontrolu nad médii a šířením informací, přičemž na mnoho týdnů blokoval standardní připojení k internetu.

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Írán zařadil na seznam vojenských cílů Radio Farda, které vysílá z Prahy

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